Lương Bích Hữu tiết lộ lý do sức khỏe, căn bệnh của cô mắc nguy hiểm thế nào?

Lương Bích Hữu bất ngờ phát hiện u não

Tạo được dấu ấn ở khía cạnh nghệ thuật suốt nhiều năm qua, song vừa qua ca sĩ Lương Bích Hữu gây xôn xao khi tiết lộ phát hiện khối u ở não trong quá trình quay phim, điều này khiến khán giả không khỏi lo lắng.

"Tôi bị ngã đập vào mũi, phải đóng máy và được đưa đi khám bệnh. Khi chụp cắt lớp, tôi phát hiện trong đầu mình có khối u, may mắn là khối u đó lành tính", Lương Bích Hữu cho biết.

Lương Bích Hữu thông báo phát hiện u ở não hồi tháng 5 năm nay.

May mắn thay, do phát hiện sớm nên Lương Bích Hữu có liệu trình chữa trị hợp lý. Cô từng chia sẻ sức khoẻ ổn định, không sử dụng thuốc do bác sĩ nói bệnh không ảnh hưởng đến sinh hoạt đời thường cũng như công việc.

Lương Bích Hữu nói cứ để thế, nếu thấy choáng váng thì mới cần đi kiểm tra. Hiện tại, nữ ca sĩ duy trì thói quen tập thể dục và ăn uống điều độ để giữ gìn sức khỏe, thường xuyên thăm khám sức khỏe định kỳ để theo dõi khối u.

U não lành tính khi nào nguy hiểm?

U não lành tính là các khối u phát triển trong não của người bệnh; song, không phải là ung thư và rất hiếm khi trở thành ác tính. U não lành tính phát triển với tốc độ tương đối chậm, có xu hướng nằm yên ở một vị trí, không xâm lấn quá nhanh vào mô não khỏe mạnh lân cận hoặc di căn đến những cơ quan khác của cơ thể.

Có thể kể đến các loại u não lành tính phổ biến như: u màng não, u thần kinh đệm, u thần kinh ngoại biên, u tuyến yên, u tuyến tùng,...

Tuy có tính chất lành tính, các khối u não này vẫn gây ra nguy hiểm, ảnh hưởng tới sức khỏe của người bệnh. Bởi chúng có thể khiến các bộ phận của não bị tổn thương, dẫn đến tình trạng rối loạn chức năng, để lại dị tật nặng. Bên cạnh đó, còn có thể tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến sự sống của bệnh nhân khi chúng nằm tại khu vực quan trọng của não.

Ai có nguy cơ bị u não?

U não lành tính có thể xảy ra ở bất cứ giới tính hay độ tuổi nào với nguyên nhân chính xác dẫn đến bệnh cho đến nay vẫn chưa được xác định.

Mặc dù vậy, vẫn cần cảnh giác trước một số yếu tố nguy cơ như: tuổi tác; tiền sử bệnh lý của gia đình có thành viên từng mắc bệnh u não; từng trải qua quá trình xạ trị trong điều trị bệnh ung thư; có sự tiếp xúc với những loại vật dụng có bức xạ và điện từ trường cao như lò vi sóng hay điện thoại di động trong thời gian dài; thường xuyên tiếp xúc với chất phóng xạ, thuốc trừ sâu, thuốc nhuộm,...

Làm gì để giúp phòng ngừa u não lành tính?

- Tránh tiếp xúc thường xuyên với môi trường có hóa chất độc hại. Cần trang bị các phương tiện bảo hộ cần thiết khi có tính chất công việc yêu cầu phải làm việc trong môi trường này.

- Có một chế độ ăn uống khoa học và một lối sống tích cực, lành mạnh. Hạn chế việc tiêu thụ rượu bia, từ bỏ thói quen hút thuốc lá.

- Dành thời gian hợp lý cho cơ thể được thư giãn, nghỉ ngơi, giảm thiểu tình trạng căng thẳng, stress. Tham gia tập luyện thể dục thể thao và duy trì việc này đều đặn hàng ngày.

- Thăm khám sức khỏe định kỳ.

