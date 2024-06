12 dấu hiệu u não dễ bị bỏ qua

Khối u não được định nghĩa là sự phát triển của các tế bào trong não hoặc gần nó. Chúng có thể là ung thư hoặc không, và các triệu chứng của bệnh thường phụ thuộc vị trí của khối u. Các khối u não ung thư có xu hướng tiến triển nhanh hơn, trong khi các khối u không do ung thư thường phát triển chậm.

Dù đau đầu là một trong những triệu chứng phổ biến nhất của khối u não và xuất hiện ở gần nửa số người mắc bệnh, các triệu chứng khác có thể bao gồm co giật, yếu hoặc tê ở tay hoặc chân, mất thăng bằng khi đi lại, giảm thính lực, thay đổi hành vi, song thị, giảm trí nhớ hoặc đau đầu. Tùy thuộc vị trí của khối u, các triệu chứng có thể khác nhau.

Kinh nguyệt bất thường, hành vi bất thường, chân tay yếu, các vấn đề về thính giác, dáng đi như say rượu, vô sinh đều có thể liên quan đến khối u não nhưng có thể được chẩn đoán muộn. Nhân dịp Ngày Ung thư Não Thế giới 2024 (8/6), tiến sĩ Rahul Gupta, giám đốc Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Fortis, bang Noida (Ấn Độ) chia sẻ những dấu hiệu đáng ngạc nhiên của khối u não mà mọi người thường bỏ qua.

Ảnh: iStock

1. Hành vi bất thường

Người có khối u não có thể trở nên im lặng, không hợp tác, không quan tâm đến xung quanh, kích động hoặc bối rối. Họ có thể đến gặp bác sĩ tâm thần hoặc bác sĩ, người có thể kê cho dùng thuốc mà không cần thực hiện bất kỳ cuộc kiểm tra X-quang nào. Tình trạng bệnh có thể cải thiện tạm thời nhưng sau đó nhanh chóng xấu đi. Những bệnh nhân như vậy thường có khối u ở thùy trán.

2. Mất thị lực ngoại biên

Do áp lực của khối u lên đường dẫn truyền thị giác, có thể có nhiều loại mất thị lực khác nhau. Mất thị lực một phần có thể bị bệnh nhân cũng như bác sĩ bỏ qua hoặc chẩn đoán sai. Nhiều bệnh nhân bị mất thị lực trước khi chụp MRI não. Nguyên nhân phổ biến là có khối u tuyến yên.

3. Rối loạn nội tiết tố

Bệnh nhân có kinh nguyệt bất thường, vô sinh, chảy nhiều sữa, chậm phát triển, các vấn đề liên quan đến tuyến giáp, bệnh khổng lồ... do mất cân bằng nội tiết tố, khi đến gặp bác sĩ, bác sĩ phụ khoa hoặc bác sĩ nội tiết có thể không nghĩ đến khả năng bị u não. Việc trì hoãn điều trị có thể khiến việc cắt bỏ khối u trở nên khó khăn và nguy hiểm.

4. Dáng đi như say rượu

Một số bệnh nhân có khối u ở phía sau não hoặc tăng áp lực dịch não có thể bị mất cân bằng khi đi lại và trông như thể họ đã uống rượu.

5. Vấn đề về thính giác

Một số bệnh nhân chỉ thích nghe điện thoại từ một tai. Họ không nhận thức được tình trạng thính lực giảm dần ở một bên. Các khối u phát sinh từ dây thần kinh sọ số 8 có thể dẫn đến mất thính lực ở một bên tai.

6. Đau đầu dữ dội đột ngột

Một số bệnh nhân xuất hiện xuất huyết ở khối u não đã có từ trước và đến cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh. Có thể khó phân biệt giữa xuất huyết khối u và xuất huyết do tăng huyết áp.

"Các triệu chứng do khối u não gây ra thường là bán cấp và tiến triển từ vài ngày đến vài tuần. Tuy nhiên, các triệu chứng ban đầu thường khó phát hiện nên việc nhận biết chậm có thể khiến biểu hiện cuối cùng của chúng có vẻ cấp tính. Thật không may, ngay cả một cuộc kiểm tra thần kinh có vẻ bình thường cũng không thể loại trừ hoàn toàn sự hiện diện của khối u não tiềm ẩn", tiến sĩ Bharath Kumar Surisett, bác sĩ tư vấn thần kinh và chuyên gia về rối loạn vận động, Bệnh viện Yashoda Hyderabad, cho biết.

7. Yếu tay chân

Thùy trán là vị trí thường gặp của cả u não nguyên phát và di căn, thường gây yếu vận động ở mặt hoặc tay chân.

8. Vấn đề về ngôn ngữ

Các khối u liên quan đến thùy trán dưới hoặc thùy thái dương trên của bán cầu não ưu thế thường biểu hiện khó khăn về ngôn ngữ.

9. Các vấn đề về thị giác

Các khối u não có thể gây ra một số triệu chứng thị giác khác nhau, tùy thuộc vào phần nào của con đường thị giác mà chúng liên quan, chẳng hạn các triệu chứng thị giác một mắt, từ ám điểm đến mù một mắt, khiếm khuyết thị giác và song thị.

10. Động kinh

Đây là biểu hiện phổ biến của khối u não có thể xảy ra ở lần xuất hiện đầu tiên hoặc bất cứ lúc nào trong quá trình bệnh tiếp theo. Khởi phát mới hoặc tăng tần suất hoặc mức độ nghiêm trọng của cơn động kinh có thể là dấu hiệu của sự tiến triển tiềm ẩn của khối u và cần được đánh giá lại ngay lập tức.

11. Buồn nôn và nôn

Đây có thể là dấu hiệu tổng quát của tăng áp lực nội sọ ở bệnh nhân u não và hay gặp nhất ở u hố sau.

12. Ngất

Bệnh nhân u não có thể bị ngất hoặc mất ý thức và trương lực tạm thời vì nhiều lý do. Những thay đổi về vị trí có thể gây ra sóng áp lực và ngất ở bệnh nhân tăng áp lực nội sọ. Ngất cũng có thể do khối u liên quan hoặc do chèn ép thân não.

