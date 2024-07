7 dấu hiệu cho thấy khối u não đang âm thầm "gõ cửa"

1. Đau đầu

Một trong những triệu chứng phổ biến nhất liên quan đến khối u não là đau đầu dai dẳng hoặc tái phát có thể trở nên tồi tệ hơn theo thời gian. Những cơn đau đầu này có thể rất nghiêm trọng, thường được mô tả là đau nhói hoặc áp lực dữ dội ở đầu và có thể không đáp ứng với các loại thuốc giảm đau thông thường. Ngoài ra, đau đầu liên quan đến khối u não có thể đi kèm với các triệu chứng thần kinh khác, chẳng hạn như buồn nôn, nôn hoặc thay đổi thị lực.

2. Động kinh

Co giật là một triệu chứng phổ biến khác của khối u não, đặc biệt là khi khối u ảnh hưởng đến các vùng não liên quan đến việc kiểm soát hoạt động điện. Co giật có thể biểu hiện dưới dạng các cử động đột ngột, không kiểm soát, co giật hoặc thay đổi ý thức và chúng có thể xảy ra mà không có cảnh báo hoặc tác nhân kích hoạt.

3. Thay đổi về thị lực hoặc thính giác

Khối u não nằm gần dây thần kinh thị giác hoặc đường dẫn thính giác có thể gây ra những thay đổi về thị lực hoặc thính lực. Những thay đổi này có thể bao gồm nhìn mờ hoặc nhìn đôi, mất thị lực ngoại vi, khó tập trung hoặc ù tai. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ thay đổi nào về thị lực hoặc thính lực, đặc biệt là nếu chúng xảy ra đột ngột hoặc xấu đi theo thời gian, hãy đến bệnh viện để thăm khám kịp thời.

4. Những thay đổi về nhận thức và hành vi

U não có thể ảnh hưởng đến chức năng nhận thức và hành vi, dẫn đến những thay đổi về trí nhớ, khả năng tập trung, tâm trạng hoặc tính cách. Bạn có thể gặp khó khăn với các nhiệm vụ đòi hỏi sự tập trung và chú ý, hay quên, cáu kỉnh hoặc thay đổi tâm trạng, ảnh hưởng đáng kể đến chức năng hàng ngày và chất lượng cuộc sống.

5. Yếu hoặc tê liệt

Khối u não nằm gần hoặc đè lên các đường dẫn truyền vận động của não có thể gây ra tình trạng yếu, tê hoặc cảm giác ngứa ran ở mặt, cánh tay, chân hoặc các bộ phận khác của cơ thể. Các triệu chứng này có thể chỉ xảy ra ở một bên hoặc ảnh hưởng đến một bên cơ thể nhiều hơn bên kia và chúng có thể trở nên tồi tệ hơn theo thời gian hoặc với một số hoạt động nhất định.

6. Vấn đề về cân bằng và phối hợp

Khối u não có thể cản trở khả năng phối hợp chuyển động và giữ thăng bằng của não, dẫn đến các triệu chứng như chóng mặt, mất thăng bằng hoặc khó đi lại. Bạn có thể cảm thấy như thể mình liên tục mất thăng bằng hoặc gặp khó khăn khi định hướng xung quanh, đặc biệt là trong điều kiện thiếu sáng hoặc môi trường đông đúc.

7. Những thay đổi về lời nói hoặc ngôn ngữ

Khối u não nằm ở các vùng não chịu trách nhiệm xử lý và sản xuất ngôn ngữ có thể gây ra những thay đổi về khả năng nói hoặc ngôn ngữ. Bạn có thể gặp khó khăn trong việc tìm từ, nói lắp hoặc khó diễn đạt suy nghĩ rõ ràng. Những thay đổi này có thể tinh tế lúc đầu nhưng có thể tiến triển theo thời gian, ảnh hưởng đến giao tiếp và các mối quan hệ giữa các cá nhân. Nếu bạn nhận thấy bất kỳ thay đổi nào về khả năng nói hoặc ngôn ngữ của mình, hãy tìm đến bác sĩ chuyên khoa ngôn ngữ hoặc bác sĩ thần kinh để có đánh giá chính xác nhất.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]