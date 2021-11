Lạm dụng thủ dâm và những tác hại nghiêm trọng

Thứ Năm, ngày 18/11/2021 16:00 PM (GMT+7)

Thủ dâm, hay tình dục một mình (tự sướng) tuy có những lợi ích nhất định nhưng cũng dễ gây nghiện và lạm dụng. Vậy tần suất thủ dâm bao nhiêu là đủ? Lạm dụng sẽ dẫn đến nguy cơ gì?

1- Thủ dâm là gì?

Thủ dâm hay tình dục một mình là hành vi tự kích thích bộ phận sinh dục của mình để mang lại khoái cảm, đây là hình thức tình dục thường được áp dụng trong lúc tò mò muốn khám phá, hay lúc trống vắng khi chưa có đối tác để thực hiện việc quan hệ tình dục thực sự.

2- Thủ dâm rất dễ gây nghiện

Thủ dâm thường gặp ở những người trẻ chưa có bạn tình hoặc chưa vợ, do khát khao và thiếu thốn cảm xúc tình dục, nên những người này thường chọn hình thức tình dục một mình là cách thức để giải tỏa cảm xúc cho cơ thể.

Lợi ích của thủ dâm: Giải tỏa tâm lý, giúp giảm bớt bức xúc tình dục nên hạn chế được những rối loạn hành vi tình dục quá khích như: Quấy rối tình dục, hiếp dâm… Hơn nữa nó là cách rất hữu ích để tránh lây nhiễm các bệnh lây truyền qua đường tình dục…

Thủ dâm rất dễ dẫn đến tình trạng lạm dụng hay nghiện.

Nhưng do sự kích thích mạnh mẽ của cảm xúc và hưng phấn tình dục nên việc thủ dâm rất dễ dẫn đến tình trạng lạm dụng hay nghiện. Bình thường tần suất thủ dâm cũng chỉ nên tuần một lần, tháng vài ba lần, nếu làm nhiều hơn sẽ rất dễ bị lạm dụng và sa đà vào việc này.

3- Những tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe khi lạm dụng thủ dâm

Việc sa đà và lạm dụng thủ dâm sẽ gây tác hại rất lớn đối với sức khỏe, tâm lý, trí tuệ, tương lai của người đó đặc biệt là đối với các bạn trẻ vị thành niên đang trong độ tuổi học tập.

Những tác động của lạm dụng thủ dâm sẽ dẫn đến:

- Rối loạn tâm lý dễ rơi vào trầm cảm

Hầu hết các trường hợp thủ dâm thường có cảm giác tội lỗi. Người lạm dụng thủ dâm thường sống thu mình, ít nói ngại giao tiếp hoặc mất đi niềm tin vào cuộc sống từ đó dẫn tới những suy sụp về tâm lý, và những rối loạn tâm lý này kéo theo những rối loạn về tình dục (rối loạn xuất tinh, rối loạn cương…). Sự mặc cảm tự ti này không những làm phát sinh thêm bệnh mà còn làm trầm trọng thêm bệnh lý thực thể người bệnh cũng như làm cho việc điều trị bệnh lý nền (nếu có) sẽ rất khó khăn.

- Rối loạn xuất tinh khoái cảm

Lạm dụng tình dục thường dẫn tới những rối loạn xuất tinh ở hai thái cực: Xuất tinh sớm là thái cực rất hay gặp và ở thái cực ngược lại là khó xuất tinh hoặc thậm chí không xuất tinh (ít gặp hơn).

Sở dĩ có điều này là vì hành vi tình dục một mình được tạo lập bằng bàn tay, sự tỳ đè với những lực tác động nhanh và rất lớn, sự kích thích này đến thường xuyên sau đó hình thành như thói quen và lối mòn nên rất khó thay đổi.

Khi có điều kiện tình dục (có đối tác tình dục), thì những tác động và kích thích hiện tại không được và không đúng như khi tình dục một mình. Cuối cùng hành vi, lối mòn của tình dục một mình vẫn là thứ thay cho các đáp ứng tình dục thực tế và dẫn tới những rối loạn xuất tinh không theo ý muốn. Đã có rất nhiều trường hợp bị xuất tinh sớm có tiền sử lạm dụng thủ dâm đã phải cầu viện bác sĩ nam khoa để điều trị rối loạn này, nhiều trường hợp không xuất tinh được khi quan hệ tình dục với vợ nhưng thủ dâm thì vẫn xuất được ra đã phải cầu cứu các bác sĩ hỗ trợ sinh sản chữa vô sinh vì tinh dịch không xuất được vào trong âm đạo để thụ thai.

- Giảm sút khả năng tình dục

Khả năng tình dục bị suy giảm qua việc lạm dụng, thủ dâm liên tục và thường xuyên làm cho các khối cơ và mạch máu của cơ quan sinh dục bị hoạt động quá mức dẫn tới rối loạn vận mạch ở các mạch máu đến và đi của tinh hoàn, dương vật, sự rối loạn này thường là việc co mạch động mạch tinh hoàn, động mạch thể hang, ứ trệ máu tĩnh mạch dẫn tới đau tức tinh hoàn, đau tức dương vật…Hơn nữa các tuyến sinh dục cũng bị hoạt động quá mức dẫn tới các hormone và các chất dẫn truyền thần kinh luôn trong tình trạng bị huy động khẩn cấp mà chưa có đủ thời gian hồi phục hay tái tạo dẫn tới suy giảm tình dục ngày một rõ rệt hơn.

- Giảm sút khả năng sinh sản

Lạm dụng thủ dâm, xuất tinh nhiều lần trong thời gian ngắn và kéo dài hàng tháng, hàng năm sẽ dẫn tới việc các tế bào sinh tinh bị khai thác kiệt quệ mà không được duy tu bảo dưỡng, các chất tinh túy của cơ thể bị xuất ra không kịp được tái tạo, tình trạng thiếu máu đến tinh hoàn do các động mạnh tinh hoàn co lại mỗi khi hoạt động tình dục quá mức, tình trạng rối loạn nội tiết cũng xuất hiện từ việc hoạt động quá mức này, do đó sớm muộn sẽ làm giảm khả năng sinh tinh.

Dấu hiệu báo hiệu tình trạng suy giảm khả năng sinh sản bằng cảm quan có thể thấy đó là tinh dịch xuất ra sẽ ngày một ít đi và loãng. Nếu không được điều chỉnh mà cứ kéo dài liên tục dẫn tới vô sinh do suy tinh hoàn.

- Sa sút trí tuệ và tương lai mờ mịt

Thủ dâm lâu dần sẽ làm suy giảm trí tuệ và năng lực làm việc

Thủ dâm thường xuyên sẽ dẫn tới những hưng phấn tình dục mạnh mẽ được dồn lại cho một vùng não bộ, những hưng phấn này lấn át những vùng học tập hay sáng tạo của não bộ lâu dần sẽ làm trí tuệ giảm sút. Biểu hiện rõ, đặc biệt là ở các bạn trẻ là việc luôn hướng tới, mê mẩn, sa đà với các kích thích tình dục mà quên đi việc học hành, hay vin vào việc học hành khó, hay công việc khó khăn để rồi sau đó lại tìm đến thủ dâm để giải khuây. Tình trạng này lâu dần sẽ làm suy giảm trí tuệ và năng lực làm việc. Và từ đó ảnh hưởng đến tương lai.

- Suy bại cả một cơ thể cường tráng

Tuyến sinh dục là tuyến rất đặc biệt, khi nó hoạt động nó kích hoạt cơ thể khỏe mạnh phổng phao, cường tráng (dậy thì) rồi duy trì cơ thể ở trạng thái khỏe mạnh, khi thiếu nó (sự suy giảm hoặc mất chức năng của tuyến sinh dục) cơ thể sẽ rơi vào tình trạng mệt mỏi, yếu kém và già cỗi. Việc lạm dụng thủ dâm lâu dài sẽ dẫn tới tình trạng suy sinh dục (suy tinh hoàn) đến sớm, nếu không được dừng lại nó có thể biến một cơ thể cường tráng thành một cơ thể tiều tụy. Những dấu hiệu báo hiệu của sự lụy bại này là tình trạng đau lưng mỏi gối, ù tai, hoa mắt chóng mặt, tiểu tiện nhiều lần, đau tức tinh hoàn, tinh dịch xuất ra ít loãng… Do đó nếu tỉnh ngộ và ngưng tình dục một mình khi mới xuất hiện một trong những dấu hiệu trên cơ thể có thể hồi phục và ổn định trở lại, còn không sẽ là sự suy giảm rồi lụy bại cả cơ thể.

Thủ dâm là hành vi tình dục rất phổ biến thường gặp ở nam nhiều hơn và ít gặp ở nữ, đây là hành vi không phải đáng xấu hổ như nhiều người nghĩ, tuy nhiên việc sử dụng thủ dâm như là công cụ để giúp cơ thể khỏe mạnh và cường tráng là điều ai cũng muốn. Nhưng việc đó không dễ và nếu không có lý trí tốt để kiểm soát sẽ rơi vào tình trạng lạm dụng và khi sa đà quá mức vào hành vi này sẽ dẫn đến rất nhiều hậu quả lớn cho cơ thể.

