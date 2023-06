Không khát nước, nhưng có 6 dấu hiệu này cảnh báo bạn đang uống thiếu nước

Khi bạn nghĩ về khái niệm mất nước, bạn có liên tưởng đến hình ảnh ai đó đang rất khát. Đúng vậy, khát nước chắc chắn là một dấu hiệu chỉ ra bạn cần tăng lượng nước uống vào, nhưng có nhiều triệu chứng mất nước khác có thể không rõ ràng như vậy.

6 dấu hiệu dưới đây cho thấy cơ thể bạn đang thiếu nước, hãy bổ sung ngay:

Hôi miệng

Nước bọt có đặc tính kháng khuẩn và tình trạng mất nước có thể khiến cơ thể không tiết đủ nước bọt. Do đó, vi khuẩn có thể phát triển quá mức trong miệng, dẫn đến hôi miệng. Đó cũng là lý do khiến mọi người thường thức dậy với hơi thở có mùi vào buổi sáng. Quá trình sản xuất nước bọt bị chậm lại trong khi ngủ dẫn đến mùi khó chịu trong miệng do sự phát triển của vi khuẩn qua đêm. Vì vậy, khi miệng bạn có vẻ khô và hơi thở có mùi lạ, đó là dấu hiệu cho thấy bạn nên bù nước.

Cảm giác mệt mỏi

Nước là thành phần giúp oxy lưu thông trong huyết mạch nhanh hơn. Việc uống nước không đủ, không chỉ ảnh hưởng tới hệ thống huyết mạch mà còn làm ảnh hưởng đến hoạt động của não bộ làm cho cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi, làm việc không hiệu quả.

Da khô hoặc ửng đỏ

Da thiếu nước có thể trở nên khô, bong tróc, ngứa và thậm chí trông xỉn màu. Thay đổi thời tiết, chế độ ăn uống không lành mạnh và lựa chọn lối sống như uống rượu hoặc caffeine làm cạn kiệt lượng nước trong da của bạn. Một triệu chứng quan trọng khác liên quan đến da là da bị lõm sau khi bạn ấn vào và phải mất một thời gian để trở lại trạng thái bình thường.

Chuột rút cơ bắp

Cơ thể không nhận đủ nước sẽ làm chậm quá trình lưu thông máu, có thể khiến cơ bắp bị chuột rút. Khi bị mất nước, cơ thể có xu hướng chuyển chất lỏng ra khỏi cơ bắp và các cơ quan không thiết yếu để phục vụ cho các cơ quan quan trọng hơn. Những thay đổi về natri và kali do đổ nhiều mồ hôi cũng có thể góp phần gây ra chuột rút cơ bắp.

Nước tiểu sẫm màu

Một dấu hiệu nhận biết cơ thể bị mất nước là nước tiểu cô đặc và có màu vàng đậm. Khi bị mất nước, thận sẽ ngừng bài tiết nước để giữ nước cho cơ thể. Điều này đồng nghĩa với việc lượng nước tiểu sẽ ít hơn, cô đặc và nhiều chất thải hơn. Nếu nhận thấy nước tiểu của mình sẫm màu hơn bình thường, hãy uống thêm nước.

Hay đau đầu

Thiếu nước ảnh hưởng đến mức serotonin trong cơ thể khiến đau đầu. Ngoài ra, các mạch máu nhỏ trong não phản ứng nhanh với mức độ hydrat hóa (phản ứng hóa học của nước trong cơ thể) dẫn đến những cơn đau âm ỉ và chứng đau nửa đầu. Khi bị đau đầu, hãy thử uống một, hai ly nước hoặc ăn trái cây chứa nhiều nước để cải thiện tình trạng.

Uống bao nhiêu nước là đủ?

Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia khuyến cáo, nam giới khỏe mạnh từ 19 đến 50 tuổi nên uống trung bình 3 lít nước, tương đương 13 cốc nước mỗi ngày và phụ nữ trong độ tuổi này nên uống 2.2 lít nước, hoặc 9 cốc nước mỗi ngày.

Lưu ý rằng cơ thể mỗi người cần một lượng chất lỏng khác nhau dựa trên tình trạng sức khỏe cá nhân, thể chất hoạt động và khí hậu. Đó là lý do tại sao bạn nên nói chuyện với bác sĩ trước khi thực hiện thay đổi thói quen nạp các loại chất lỏng vào cơ thể mình.

Lưu ý, hãy tăng cường bổ sung nước và điện giải khi bị sốt, tiêu chảy hoặc khi thời tiết nắng, nóng, sau khi tập luyện thể thao, vận động gắng sức. Hạn chế sử dụng các chất kích thích như cafe, rượu, bia, ...

