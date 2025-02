Không có "thần dược" nào giải cơn say rượu, bia

Vào mỗi dịp Tết, những bữa tiệc, cuộc vui, và những lời chúc tụng thường không thể thiếu rượu, bia. Tuy nhiên, cùng với niềm vui xuân, việc uống rượu, bia quá mức lại có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe. Không ít người tìm đến các loại thuốc giải rượu với hy vọng có thể "tăng đô" và nhanh chóng phục hồi sau những cuộc nhậu thâu đêm. Nhưng liệu những phương pháp này có thực sự hiệu quả? Và có cách nào để uống rượu đúng cách mà không cần phụ thuộc vào thuốc giải rượu?

Vào mỗi dịp Tết, những bữa tiệc, cuộc vui, và những lời chúc tụng thường không thể thiếu rượu, bia

Bác sĩ Bùi Thị Yến Nhi, Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM (Cơ sở 3), cho rằng, thay vì tìm kiếm thuốc giải rượu, chúng ta nên tập thói quen uống rượu đúng cách. Bác sĩ Nhi khẳng định: "Không có một 'thần dược' nào giúp bạn uống ngàn chén mà không say. Để bảo vệ sức khỏe và có một mùa xuân an toàn, tốt nhất là không nên mời rượu hay uống rượu trong những ngày Tết."

Theo bác sĩ Nhi, rượu trong cơ thể sẽ được chuyển hóa qua ba con đường: gan, da và hệ hô hấp. Tuy nhiên, khoảng 90% rượu sẽ được chuyển hóa qua gan nhờ vào hai enzyme chính là alcohol dehydrogenase và aldehyde dehydrogenase, tạo ra sản phẩm cuối cùng là carbon dioxide và nước.

"Khi cơ thể có đủ lượng enzyme này, rượu sẽ được phân hủy nhanh chóng, và hệ thần kinh trung ương ít bị ảnh hưởng. Nhưng khi uống quá nhiều, vượt khả năng phân hủy của men gan, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái say xỉn" - bác sĩ Nhi giải thích thêm.

Các loại "thuốc giải rượu" thực chất chỉ giúp tăng cường hoạt động của hệ men gan, từ đó giúp phân hủy rượu nhanh hơn và giảm cảm giác mệt mỏi, nôn tháo. Tuy nhiên, khả năng của gan có hạn và mỗi người có khả năng dung nạp ethanol khác nhau. Khi nồng độ ethanol trong máu đạt từ 0,3% trở lên, cơ thể sẽ có dấu hiệu say rõ rệt, và khi vượt quá 0,5%, nguy cơ tử vong sẽ rất cao.

Khi uống quá nhiều, vượt khả năng phân hủy của men gan, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái say xỉn

Để giúp giải rượu an toàn, hiệu quả, có một số thực phẩm dễ tìm bằng 1 số thực phẩm dễ tìm. Cụ thể như: Cát căn (sắn dây), là một trong những thảo dược phổ biến nhất trong việc giải rượu, có thể cải thiện quá trình chuyển hóa và trao đổi chất do rượu gây ra. Khi say, bạn có thể sử dụng từ 10 đến 20g cát căn để giúp giải độc.

Ngoài ra, đậu xanh và cam thảo (50g đậu xanh, 10g cam thảo, thêm đường và nước vừa đủ) cũng có tác dụng giảm nôn và bảo vệ gan. Nước mật ong, với thành phần chủ yếu là fructose, sẽ thúc đẩy quá trình phân hủy rượu và giảm nồng độ cồn trong máu. Trà từ cúc hoa và thạch quyết minh giúp giảm tác hại của rượu đối với gan, trong khi nước ép vỏ dưa hấu có tác dụng lợi tiểu và đẩy nhanh quá trình chuyển hóa rượu.

"Hãy uống rượu một cách đúng đắn thay vì tìm kiếm thuốc giải rượu để 'tăng đô'. Tốt nhất là hạn chế uống các loại rượu mạnh, thay vào đó, bạn có thể chọn rượu trái cây hoặc rượu vang. Nếu không thể tránh được rượu bia, hãy chú ý một số lưu ý để giảm thiểu nguy cơ say." - BS Nhi khuyến cáo

BS Nhi cũng lưu ý, trước khi uống rượu, nên ăn thức ăn để tránh tình trạng hấp thu rượu quá nhanh khi bụng trống. Uống một bình sữa nhỏ trước khi uống rượu cũng giúp bảo vệ dạ dày và hỗ trợ quá trình phân hủy ethanol. Đặc biệt, không nên uống quá nhanh hoặc quá nhiều cùng lúc, vì điều này sẽ gây áp lực lên gan và làm giảm khả năng chuyển hóa rượu.

"Không có một "thần dược" nào có thể giúp bạn uống nhiều mà không say. Để bảo vệ sức khỏe và du xuân an toàn, chúng ta cần kiểm soát việc uống rượu và tránh những hệ lụy không mong muốn, như say xỉn, tai nạn giao thông hay những vấn đề sức khỏe khác. Uống rượu đúng cách sẽ giúp bạn có một mùa Tết vui vẻ và an toàn" - BS Nhi nhấn mạnh