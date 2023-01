Uống rượu bia ngày Tết cần phải biết nguyên tắc này

Theo PGS.TS Cao Thị Thu Hương, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, một số nghiên cứu đã chứng minh được tác dụng của rượu với nồng độ cồn thấp khi tiêu thụ hàm lượng cồn dưới ngưỡng 20 gram mỗi ngày. Tuy nhiên, ngưỡng an toàn khi sử dụng đồ uống là zero (không có ngưỡng an toàn đối với sức khỏe khi sử dụng rượu).

(Ảnh minh họa).

Khi buộc phải uống, nên cân nhắc và uống đúng cách để hạn chế ảnh hưởng đến sức khỏe.

- Uống từ từ, chậm rãi nhằm giảm kích ứng niêm mạc miệng và dạ dày, đồng thời giúp gan có thời gian để kịp oxy hóa rượu, giảm nguy cơ say và ngộ độc rượu.

- Trước khi uống rượu nên uống nước lọc, nước quả hoặc nước canh và đồ ăn, đặc biệt là rau xanh nhằm pha loãng nồng độ cồn của rượu, giảm kích ứng dạ dày. Bạn nên ăn đồ ăn có nhiều protein khi uống rượu để làm chậm quá trình hấp thu rượu vào máu.

- Không nên uống rượu lúc đói: Uống rượu khi đói làm lượng cồn phối hợp với dịch vị tăng khả năng kích ứng dạ dày dẫn đến viêm loét và chảy máu dạ dày.

- Không nên uống rượu với đồ uống có ga (nước giải khát có ga, bia): lượng ga tăng khả năng hấp thu rượu vào trong máu.

- Không nên sử dụng rượu với Aspirin: Aspirin là một loại thuốc giảm đau, chống viêm. Khi uống rượu có thể gây đau đầu nên một số "cao thủ rượu" đã uống Aspirin trước khi uống rượu để tăng tửu lượng. Đây là điều rất nguy hiểm vì Aspirin có thể gây chảy máu dạ dày khi đói và tăng hấp thu rượu vào trong máu dẫn đến nồng độ cồn trong máu tăng nhanh.

- Không nên uống rượu với caffeine: Rượu là một chất ức chế/trầm cảm làm chậm hoạt động của não và làm suy yếu khả năng đi lại, giao tiếp và suy nghĩ. Caffeine là chất kích thích làm tăng huyết áp, nhịp tim và trong một số trường hợp, gây nhịp tim đập nhanh và nhịp tim không đều.

Caffeine cũng dẫn đến nhức đầu, bồn chồn, kích động, các vấn đề về dạ dày và hơi thở bất thường. Nếu sử dụng caffeine để "tỉnh táo" khi uống rượu là một sai lầm nguy hiểm. Uống đồng thời rượu và caffeine không có sự trung hòa giữa chất ức chế và chất kích thích, ngược lại nó làm tăng nguy cơ tử vong do mắc hội chứng sốc độc tố.

- Ăn uống đầy đủ khi uống bia rượu là cần thiết vì nó không những cung cấp dinh dưỡng cho các cơ quan trong cơ thể mà còn giúp lượng cồn vào cơ thể được xử lý nhanh chóng và triệt để. Tuy nhiên, không phải thực phẩm nào dùng với rượu bia cũng tốt, có những thực phẩm nếu ăn kèm với uống rượu bia sẽ tạo ra độc tố trong gan nhiều hơn như: đồ chiên rán, đồ ngọt, đồ nhiều muối….

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/uong-ruou-bia-ngay-tet-can-phai-biet-nguyen-tac-nay-a590448.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/uong-ruou-bia-ngay-tet-can-phai-biet-nguyen-tac-nay-a590448.html