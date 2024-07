Kết hợp gừng và tỏi có làm giảm đi lợi ích của chúng không?

Gừng và tỏi thường được biết đến vì nhiều lợi ích sức khỏe. Từ việc tăng cường hệ thống miễn dịch đến hỗ trợ tiêu hóa, hai thành phần này đã được sử dụng trong y học cổ truyền trong nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, có nhiều quan niệm cho rằng việc kết hợp gừng và tỏi có thể làm giảm lợi ích của chúng, điều này liệu đúng hay sai?

Lợi ích của gừng

Gừng có vị cay và thơm, không chỉ là một loại gia vị phổ biến mà còn là một loại dược liệu quý. Nó chứa các hợp chất hoạt tính sinh học như gingerol, có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng gừng có thể giúp giảm buồn nôn, giảm đau cơ, giảm lượng đường trong máu và thậm chí hỗ trợ giảm cân.

Kết hợp gừng và tỏi có thể tăng lợi ích của chúng. Ảnh: Canva

Lợi ích của tỏi

Tỏi được biết đến với hương vị và mùi thơm riêng biệt, cũng chứa nhiều hợp chất tăng cường sức khỏe. Allicin, một trong những hợp chất hoạt động chính trong tỏi, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tỏi được biết là có đặc tính kháng khuẩn, kháng vi-rút và kháng nấm. Nó có thể giúp hạ huyết áp, cải thiện mức cholesterol và tăng cường hệ thống miễn dịch.

Kết hợp gừng và tỏi có làm giảm đi lợi ích của nó không?

Đây có thể chỉ là một quan niệm sai lầm khi cho rằng việc kết hợp gừng và tỏi có thể làm giảm đi lợi ích của chúng. Trên thực tế, việc kết hợp gừng và tỏi có thể nâng cao tác dụng chữa bệnh của chúng.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Journal of Agricultural and Food Chemistry đã cho thấy những tác dụng tiềm tàng khi kết hợp giữa gừng và tỏi. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng sự kết hợp gừng và tỏi thể hiện hoạt động chống oxy hóa mạnh hơn so với chiết xuất riêng lẻ. Điều này cho thấy rằng việc kết hợp hai thành phần này có thể mang lại lợi ích sức khỏe lớn hơn.

Tác dụng của việc kết hợp gừng và tỏi

Gừng và tỏi chứa các hợp chất hoạt tính sinh học khác nhau, hoạt động thông qua các cơ chế khác nhau trong cơ thể. Việc kết hợp chúng có thể tạo ra hiệu ứng hiệp đồng, trong đó tác động kết hợp lớn hơn tổng các tác động riêng lẻ của chúng.

Chẳng hạn như, allicin từ tỏi và gingerol từ gừng đều được chứng minh là có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Khi kết hợp, chúng có thể phối hợp với nhau để mang lại lợi ích chống oxy hóa và chống viêm thậm chí còn lớn hơn, theo The Times of India.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]