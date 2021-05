Hút thuốc lào nhiều năm, cụ ông "9 phần chết, 1 phần sống" vì nhồi máu cơ tim phức tạp

Thứ Tư, ngày 26/05/2021 17:05 PM (GMT+7)

Vừa qua, Đơn vị Can thiệp tim mạch – Trung tâm Tim mạch đã tiếp nhận và cứu sống người bệnh 83 tuổi bị nhồi máu cơ tim cấp, tổn thương động mạch vành nặng, phức tạp.

Các BS trong ca phẫu thuật cứu sống cụ ông nhồi máu cơ tim phức tạp. Ảnh: BV cung cấp

Đó là trường hợp người bệnh Nguyễn Văn C trú tại Vân Phú – Việt Trì Phú Thọ có tiền sử hút thuốc lào nhiều năm. Người bệnh vào viện trong tình trạng đau tức ngực trái, khó thở.

Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, sau thăm khám được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Ngay lập tức người bệnh có chỉ định chụp động mạch vành cấp cứu. Kết quả chụp động mạch vành cho thấy tổn thương nặng 3 nhánh động mạch vành trong đó tắc hoàn toàn động mạch vành phải, hẹp nặng 2 nhánh động mạch vành trái, đã được xử trí bước đầu can thiệp đặt 1 stent động mạch vành phải.

Động mạch vành bên trái tổn thương rất phức tạp, để can thiệp được cần có sự hỗ trợ của kĩ thuật siêu âm trong lòng mạch vành để đo đạc, đánh giá tổn thương, tính toán chi tiết để áp dụng kĩ thuật can thiệp phù hợp đem lại hiệu quả tối ưu.

Sau khi tiến hành siêu âm trong lòng mạch vành, đánh giá đây là 1 tổn thương phức tạp cần phải can thiệp đặt 3 stent động mạch vành. Người bệnh đã được kíp can thiệp nong và đặt 3 stent vào động mạch vành trái.

Sau can thiệp, người bệnh phục hồi tốt, sau 2 ngày người bệnh được ra viện.

Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Sơn – Trưởng đơn vị Can thiệp tim mạch – Phó giám đốc Trung tâm Tim mạch cho biết: Đây là một kĩ thuật can thiệp khó vì là tổn thương chỗ thân chung động mạch vành trái và ở vị trí ngã 3 (chia đôi động mạch vành). Tổn thương này hiếm gặp, chiếm khoảng 5% bệnh nhân bị bệnh động mạch vành. Tổn thương thân chung động mạch vành trái là tổn thương nặng, nguy hiểm, phức tạp, nguy cơ tử vong cao nếu không được can thiệp kịp thời. Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã thực hiện thường quy kĩ thuật này trong nhiều năm nay và đã điều trị cho nhiều người bệnh.

Bác sĩ Sơn khuyến cáo người dân: Để phòng tránh bệnh, người dân không nên hút thuốc lá, thuốc lào; có chế độ ăn uống, tập luyện lành mạnh; khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các triệu chứng và bệnh lý tim mạch. Nếu đã được phát hiện các bệnh lý tim mạch, các bệnh lý rối loạn chuyển hóa: Mỡ máu, tiểu đường… người bệnh cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ để hạn chế các biến chứng nguy hiểm.

