Ngoài ung thư vòm họng, bạn còn có nguy cơ mắc thêm 9 loại ung thư nếu tiếp tục hút thuốc lá

Thứ Năm, ngày 31/12/2020 12:00 PM (GMT+7)

Khói thuốc lá chứa hơn 7.000 hóa chất, khoảng 70 hóa chất trong số này sẽ gây bệnh ung thư ở nhiều bộ phân khác nhau trên cơ thể.

Tất cả chúng ta đều biết rằng, tác động của thuốc lá đến sức khỏe là cực kì nghiêm trọng nhưng không phải ai cũng quyết tâm bỏ được nó. Nhiều người vẫn nghĩ, hút thuốc chỉ gây ung thư vòm họng hoặc phổi, nhưng trên thực tế, việc hút thuốc có thể là nguyên nhân dẫn đến nhiều loại ung thư khác nhau, tăng mức độ nghiêm trọng của các bệnh đường hô hấp và không thể kiểm soát được các bệnh nhiễm trùng.

Hút thuốc không phải là nguyên nhân duy nhất dẫn đến ung thư, nhưng việc sử dụng chúng thường xuyên góp phần hình thành và thúc đẩy ung thư miệng, phổi, gan, thận, thực quản, dạ dày, máu, đường ruột và tuyến tụy…

Nếu ai đó hút thuốc lâu ngày bỗng thấy một mảng trắng xuất hiện bên trong má thì rất có thể, đó là triệu chứng ban đầu của bệnh ung thư miệng. Nếu nó chuyển sang màu đỏ thì bệnh đã trở nên trầm trọng và ngày càng loét rộng hơn.

Theo một nghiên cứu do Tổ chức Y tế thế giới WHO thực hiện ở Trung Quốc, những người hút thuốc có tỉ lệ mắc Covid-19 cao hơn 47,6% so với những người không hút thuốc. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC) cũng báo cáo rằng, có nhiều nam giới mắc bệnh và tử vong do coronavirus hơn phụ nữ và những người này cũng liên quan đến thuốc lá.

Các tác động của thuốc lá đối với cơ thể:

Thuốc lá có thể gây ung thư phổi, cũng như những người hút thuốc có nguy cơ cao mắc các bệnh liên quan đến phổi như lao, viêm phổi, COPD (nhóm các tình trạng bao gồm viêm phế quản mạn tính và khí phế thủng).

Tiêu thụ thuốc lá cũng gây ra bệnh tiểu đường loại 2, các vấn đề suy giảm thị lực, giảm canxi làm tăng nguy cơ loãng xương.

Ngoài những rủi ro này, phụ nữ hút thuốc lá còn có nguy cơ mãn kinh sớm, sảy thai tự nhiên, ung thư cổ tử cung.

Một số mẹo để cai thuốc lá:

- Giảm dần lượng thuốc lá tiêu thụ, tạo khoảng cách với những người vẫn giữ thói quen hút thuốc, tạo động lực, khích lệ bạn bè để bỏ thuốc cùng nhau.

- Nếu cảm thấy thèm hút thuốc, hãy nhai kẹo cao su để chuyển hướng sự chú ý của bản thân.

- Dành hết sự tập trung vào các hoạt động yêu thích như chơi thể thao, nấu ăn, học một kĩ năng mới.

- Nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/ngoai-ung-thu-vom-hong-ban-con-co-nguy-co-mac-them-9-loai-ung-thu-neu-ti...Nguồn: https://baogiaothong.vn/ngoai-ung-thu-vom-hong-ban-con-co-nguy-co-mac-them-9-loai-ung-thu-neu-tiep-tuc-hut-thuoc-la-d490942.html