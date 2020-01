Hơn 200 người ngộ độc rượu cấp cứu trong 4 ngày Tết

Thứ Hai, ngày 27/01/2020 15:49 PM (GMT+7)

Trong các ngày Tết, lượng rượu, bia hấp thụ nhiều hơn bình thường khiến gan không kịp sản xuất đủ men để chuyển hóa cồn khiến nhiều người ngộ độc.

Ngày 27/2 (Mùng 3 Tết) Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, từ ngày 23/1 đến ngày 26/1 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến Mùng 2 Tết), các cơ sở khám chữa bệnh đã tổ chức khám, cấp cứu cho 107.063 trường hợp.

Cũng theo thống kê, từ ngày 23/1 đến 26/1 đã có 14.432 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông (TNGT), giảm 14,5% so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi.

Trong đó, 64 trường hợp tử vong do TNGT, bao gồm cả tử vong trên đường đến BV và tiên lượng tử vong xin về, nhiều hơn 3 ca so với cùng kỳ Tết Kỷ Hợi.

Cũng theo Bộ Y tế, trong những ngày ngày nghỉ Tết vừa qua, đã có 910 ca khám, cấp cứu do ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá. Trong đó 236 ca ngộ độc rượu, bia; 221 ca ngộ độc thức ăn tự chế biến, không có trường hợp nào tử vong do ngộ độc thuốc trừ sâu (tự tử).

Số ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng 7,8%. Số ca khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ khác tăng 102,9%; số ca cấp cứu tai nạn đánh nhau giảm 23,1%; số ca tai nạn do đánh nhau phải nhập viện tăng 18%. đã có tổng cộng 9.714 trường hợp khám, cấp cứu do tai nạn sinh hoạt, lao động, chiếm 8,6% trong tổng số khám, cấp cứu bệnh viện, trong đó 21 trường hợp tử vong.

Trong các ngày Tết, lượng rượu, bia hấp thụ nhiều hơn bình thường khiến gan không kịp sản xuất đủ men để chuyển hóa cồn. Lúc này các độc chất được tạo ra từ rượu, bia sẽ bị ứ lại trong cơ thể, trực tiếp phá hủy tế bào gan và gây độc cho nhiều cơ quan nội tạng khiến cơ thể bị mệt mỏi, đau đầu, buồn nôn… thậm chí có thể nhập viện do men gan cao, viêm gan cấp, suy gan...

Uống rượu, bia thời gian dài sẽ dẫn đến nghiện rượu, sút cân, chán ăn, rối loại tiêu hóa do tổn thương gan và ruột đặc biệt gây thoái hóa gan, xơ gan dẫn tới ung thư gan…

Để bảo đảm sức khỏe trong dịp Tết cổ truyền Canh Tý 2020 và các ngày lễ hội đầu Xuân, Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế uống rượu, bia vì không có ngưỡng nào là an toàn. Nếu có uống: không nên uống quá hai đơn vị cồn/ngày với nam giới, một đơn vị cồn/ngày đối với nữ giới và không uống quá 5 ngày/tuần. (Một đơn vị cồn tương đương 10 gram cồn nguyên chất chứa trong dung dịch uống. Như vậy một đơn vị cồn tương đương với 3/4 chai/lon bia 330 ml (5%); một cốc bia hơi 330 ml; một ly rượu vang 100 ml (13,5%); hoặc một chén rượu mạnh 30 ml (40%).

Đặc biệt, không sử dụng rượu bia trong các trường hợp: điều khiển phương tiện cơ giới, vận hành máy móc, phụ nữ đang mang thai hoặc đang cho con bú, đang điều trị thuốc có phản ứng với cồn, có các tình trạng bệnh lý mà rượu bia làm cho bệnh nặng lên.

Không nên tham gia vào các hoạt động ngoài trời hoặc ở những nơi nguy hiểm, không an toàn vì dễ bị ngã, va chạm, chấn thương,… Tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu, bia….

