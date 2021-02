Hiểu thế nào về xét nghiệm SARS-CoV-2 mẫu gộp hộ gia đình?

BS Nguyễn Vĩnh Châu là một trong các thành viên của nhóm nghiên cứu công trình "Áp dụng mẫu gộp để sàng lọc SARS-CoV-2 hàng loạt khi bùng phát Covid-19 ở Việt Nam", công bố trên tạp chí khoa học The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene tháng 1-2021. Nhóm nghiên cứu có sự tham gia của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đà Nẵng, Sở Y tế Đà Nẵng, Đại học Kỹ thuật - Y Dược Đà Nẵng, Viện Pasteur Nha Trang, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM, Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng ĐH Oxford, Khoa Y Nuffield từ Trung tâm Y học Nhiệt đới và Sức khỏe toàn cầu Đại học Oxford (Vương Quốc Anh).