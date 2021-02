Nữ quái đưa 44 người nhập cảnh trái phép từ Thái Lan, Lào về Việt Nam

Thứ Tư, ngày 10/02/2021 20:00 PM (GMT+7)

Trong thời gian ngắn, Nguyễn Thị Hồng Hà đã cấu kết với các đối tượng liên quan đưa 44 người nhập cảnh trái phép từ Thái Lan, Lào về Việt Nam.

Ngày 10-2, thông tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Hồng Hà (SN 1976, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) về tội "Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép".

Nguyễn Thị Hồng Hà tại cơ quan công an - Ảnh: Cổng thông tin Công an Hà Tĩnh

Trước đó, qua công tác nắm tình hình xuất nhập cảnh, phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một số công dân Việt Nam nhập cảnh về nước qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo không có giấy tờ hợp lệ, có dấu hiệu liên quan đến các đối tượng tổ chức, môi giới đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với phòng An ninh điều tra để tiến hành điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định để từ Thái Lan, Lào nhập cảnh về Việt Nam, số công dân này phải chi ra cho các đối tượng môi giới từ 4,5 đến 20 triệu đồng. Đối tượng đứng ra đưa người lao động nhập cảnh trái phép được xác định là Nguyễn Thị Hồng Hà.

Sau khi nhận tiền, Hà đón các lao động tại khu vực Cửa khẩu Nậm Phao (Lào). Người này yêu cầu các công dân ngồi chờ để tự mình đến khu vực làm thủ tục xuất cảnh tại Cửa khẩu Nậm Phao (Lào) xin cho các công dân được xuất cảnh. Sau khi các công dân được xuất cảnh Lào, Hà hướng dẫn mọi người đi bộ hoặc chở bằng ôtô về khai báo y tế tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Tại đây, Hà nói mọi người chờ để xe bus đến đón, đưa đi cách ly tập trung như đã thỏa thuận.

Được biết, từ tháng 12-2020 đến nay Nguyễn Thị Hồng Hà đã tổ chức cho hơn 44 công dân nhập cảnh trái phép từ Thái Lan, Lào về Việt Nam.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nu-quai-dua-44-nguoi-nhap-canh-trai-phep-tu-thai-lan-lao-ve-viet-na...Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nu-quai-dua-44-nguoi-nhap-canh-trai-phep-tu-thai-lan-lao-ve-viet-nam-2021021016575071.htm