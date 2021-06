Hà Nội nói gì về thông tin yêu cầu dân trả phí khi tiêm vắc-xin Covid-19?

Thứ Sáu, ngày 11/06/2021 18:22 PM (GMT+7)

Hà Nội khẳng định hiện nay vắc-xin phòng Covid-19 được Bộ Y tế phân bổ để tiêm miễn phí cho các lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch, chưa có chủ trương tiêm dịch vụ vắc-xin này.

Chiều 11-6, sau khi Báo Người Lao Động cùng các cơ quan báo chí phản ánh về việc một số địa phương thu hồi các văn bản có nội dung "kinh phí tiêm vắc-xin sẽ do người sử dụng tự chi trả", bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã thông tin về vấn đề này.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - Ảnh: Lê Trung Nguyên

Theo bà Hà, hiện nay vắc-xin phòng Covid-19 được Bộ Y tế phân bổ để tiêm miễn phí cho các lực lượng trực tiếp tham gia phòng chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết 21/NQ-CP ngày 26-2-2021 của Chính phủ. Chưa có chủ trương tiêm dịch vụ vắc-xin này. Vì vậy, những thông tin về việc tiêm chủng dịch vụ vắc xin Covid-19 là chưa chính xác.

Trong khi đó, đại diện UBND TP Hà Nội cho biết ngày 7-5, UBND TP ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về việc triển khai tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn TP giai đoạn 2021-2022.

Kế hoạch đề ra mục tiêu là có 95% đối tượng nguy cơ và người dân trên địa bàn thủ đô được tiêm chủng đủ mũi vắc-xin phòng Covid-19 theo từng đợt phân bổ vắc-xin. Để triển khai kế hoạch này, Hà Nội sẽ huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng, bao gồm các sơ sở y tế trên toàn thành phố, cơ sở đào tạo về y tế để tổ chức chiến dịch tiêm chủng.

Đối tượng triển khai tiêm chủng là đối tượng 1 (ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26-2-2021 của Chính phủ). Cụ thể, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch gồm: Người làm việc trong các cơ sở y tế; người tham gia phòng, chống dịch (thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ Covid-19 dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên); quân đội; công an. Tiếp theo là nhân viên, cán bộ ngoại giao làm việc tại Việt Nam và của Việt Nam được cử đi nước ngoài; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh… Sau đó đến đối tượng 2 là người từ 18 đến 65 tuổi không thuộc các nhóm đối tượng trên.

Hà Nội sẽ tổ chức tiêm miễn phí theo thứ tự ưu tiên cho tất cả các đối tượng trên. Theo lộ trình triển khai, thành phố sẽ tiêm cho đối tượng ưu tiên theo tiến độ cung ứng vắc-xin của Bộ Y tế. Sau đó, việc tiêm cho đối tượng khác (đối tượng 2) sẽ được triển khai trên cơ sở nguồn cung vắc-xin (nguồn nhập khẩu hoặc nguồn sản xuất trong nước).

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, UBND huyện Thường Tín đã thu hồi văn bản số 709 có nội dung yêu cầu các doanh nghiệp rà soát, lập danh sách nhân viên, người lao động thuộc doanh nghiệp đăng ký tiêm vắc-xin phòng dịch bệnh Covid-19 nhưng nguồn kinh phí do tổ chức, doanh nghiệp người lao động tự chi trả, dự kiến 350.000 đồng/người. "Văn bản số 709 đã được thu hồi ngay, do sơ suất của bộ phận soạn thảo đánh máy, UBND huyện Thường Tín sẽ có văn bản khác gửi lại cho các đơn vị trên địa bàn. Lý do thu hồi là do bộ phận soạn thảo hiểu nhầm ý của lãnh đạo nên đánh nhầm chứ không phải cố ý gì cả" - đại diện UBND huyện Thường Tín giải thích.

Trước đó, một sự việc tương tự xảy ra khi ngày 10-6, UBND thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh, Hà Nội) cũng đã ra văn bản số 186 để thu hồi văn bản số 178 với lý do là do sai nội dung "kinh phí tiêm vắc-xin sẽ do người sử dụng tự chi trả".

Hiện nay, Sở Y tế Hà Nội đã phân bổ vắc-xin cho các quận, huyện trên địa bàn để thực hiện tiêm chủng, Hà Nội sẽ tiến hành với tinh thần tiêm chủng sớm nhất, hoàn thành nhanh nhất, bám sát quan điểm của Bộ Y tế là "thực hiện thần tốc, an toàn tuyệt đói, công bằng minh bạch trong tiếp cận vắc-xin". Việc tiêm chủng đợt 3, đợt 4, Hà Nội sẽ tiến hành tiêm mũi 1 đồng bộ trên tất cả các quận, huyện.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: "Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chiến lược thần tốc về vắc-xin, chỉ đạo của Thành ủy, thành phố sẽ chủ động lo nguồn cung; vận động các doanh nghiệp đóng góp; doanh nghiệp trong khu công nghiệp chủ động đăng ký với thành phố để có vắc-xin cho công nhân".

Sau kỳ thi lớp 10, từ thứ 2 tuần tới (14-6), các đơn vị cần tập trung cao độ cho việc tiêm vắc-xin, theo đó, thành phố đã chủ động bảo đảm vắc-xin cho nhân dân.

