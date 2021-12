Hà Nội: Bệnh nhân COVID-19 mức độ trung bình, nặng/nguy kịch tăng lên

Thứ Hai, ngày 13/12/2021 16:28 PM (GMT+7)

Hà Nội hiện có 124 ca diễn biến nặng, nguy kịch, cao hơn 57% so với trung bình 7 ngày trước.

Số ca mắc COVID-19 trong nước từ 27/04/2021 Xem thêm số liệu dịch COVID-19 > Nguồn: Bộ Y tế - Cập nhật lúc 17:54 13/12/2021 STT Tỉnh thành Ca nhiễm mới

hôm qua Tổng Ca

nhiễm Ca tử

vong Ca tử vong

công bố hôm qua TỔNG +14.621 1.407.655 27.804 228 1 TP.HCM +1.216 487.259 18.778 78 2 Hà Nội +980 17.799 71 0 3 Tây Ninh +920 38.459 406 7 4 Đồng Tháp +745 30.194 398 8 5 Bến Tre +722 15.268 106 3 6 Cà Mau +675 16.206 69 1 7 Cần Thơ +669 28.368 375 7 8 Khánh Hòa +590 19.422 126 0 9 Vĩnh Long +584 18.048 162 7 10 Bạc Liêu +563 19.520 171 7 11 Sóc Trăng +524 23.540 162 7 12 Trà Vinh +475 11.945 59 2 13 Đà Nẵng +442 7.945 75 0 14 Kiên Giang +384 24.698 347 7 15 Bà Rịa - Vũng Tàu +381 22.277 81 4 16 Bình Dương +375 287.305 2.912 23 17 Tiền Giang +367 28.202 685 17 18 Đồng Nai +366 92.193 967 17 19 Thừa Thiên Huế +359 6.656 12 0 20 Hậu Giang +338 8.742 19 0 21 An Giang +319 26.558 586 18 22 Đắk Lắk +315 9.316 41 1 23 Bình Định +279 7.363 28 1 24 Bình Thuận +256 21.884 187 2 25 Lâm Đồng +194 4.527 15 1 26 Bắc Ninh +189 6.522 15 0 27 Hải Phòng +123 2.235 2 0 28 Thanh Hóa +109 3.897 10 0 29 Ninh Thuận +94 4.850 47 0 30 Hưng Yên +92 1.594 2 0 31 Hà Giang +92 5.510 6 0 32 Phú Yên +82 4.403 35 0 33 Long An +75 39.167 710 7 34 Quảng Nam +74 3.830 8 3 35 Đắk Nông +74 3.567 9 0 36 Nghệ An +63 5.650 29 0 37 Thái Nguyên +61 1.041 0 0 38 Thái Bình +45 1.669 0 0 39 Quảng Ngãi +44 3.315 14 0 40 Hải Dương +42 1.442 1 0 41 Quảng Bình +36 2.988 7 0 42 Quảng Trị +36 1.202 3 0 43 Vĩnh Phúc +32 1.701 3 0 44 Nam Định +32 2.029 2 0 45 Lạng Sơn +28 692 2 0 46 Quảng Ninh +25 1.082 1 0 47 Sơn La +21 441 0 0 48 Phú Thọ +20 2.291 2 0 49 Yên Bái +18 327 0 0 50 Hà Tĩnh +15 1.294 5 0 51 Hòa Bình +13 707 2 0 52 Cao Bằng +12 230 1 0 53 Tuyên Quang +10 741 0 0 54 Hà Nam +10 1.551 0 0 55 Bắc Giang +9 7.149 15 0 56 Điện Biên +4 498 0 0 57 Gia Lai +2 4.513 10 0 58 Lai Châu +1 40 0 0 59 Bắc Kạn 0 34 0 0 60 Lào Cai 0 283 0 0 61 Bình Phước 0 14.675 25 0 62 Kon Tum 0 508 0 0 63 Ninh Bình 0 293 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 12/12/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 132.967.161 Số mũi tiêm hôm qua 607.425

Theo Sở Y tế Hà Nội, từ 10/11 đến nay, Hà Nội ghi nhận 14.405 ca mắc (trung bình 232,32 ca/ngày), trong đó 5.370 ngoài cộng đồng (chiếm 37,28%). Trong 1 tuần gần đây (từ 6/12), Hà Nội ghi nhận gần 5.300 ca mắc COVID-19 mới, trung bình gần 750 ca/ngày.

Bệnh nhân COVID-19 nặng đang điều trị tại bệnh viện.

Tới hết ngày 12/12, có 9.017 trường hợp F0 ở Hà Nội đang được điều trị, trong đó có 6.084 F0 được điều trị tại các bệnh viện, cơ sở thu dung điều trị; 2.495 bệnh nhân không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ điều trị tại các trạm y tế lưu động; 438 F0 điều trị tại nhà.

Cụ thể, 2 bệnh viện của Trung ương là Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội điều trị 257 bệnh nhân. 28 bệnh viện của Hà Nội điều trị cho 1.963 bệnh nhân.

Cơ sở thu dung điều trị thành phố tiếp nhận điều trị cho 3.864 người, trong đó cơ sở ký túc xá Phenikaa (540), cơ sở điều trị Đền Lừ III (844), cơ sở điều trị Thượng Thanh (718), cơ sở điều trị Pháp Vân - Tứ Hiệp (1.762).

Theo thống kê về tình hình điều trị COVID-19 của Bộ Y tế cập nhật tới tối 12/12, đại đa số các bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nội không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ.

Số mắc COVID-19 mới ở Hà Nội từ ngày 6/12 đến nay tăng liên tục, trung bình mỗi ngày gần 750 ca.

Tuy nhiên lượng F0 ở Hà Nội tăng trong 1 tuần gần đây, khiến số bệnh nhân mức độ trung bình, nặng/nguy kịch cũng tăng lên.

Theo thống kê của Bộ Y tế, gần 1.100 bệnh nhân có triệu chứng mức độ trung bình (tăng 27% so với trung bình 7 ngày trước), trong đó có 124 ca nặng/ nguy kịch (cao hơn gần 30 ca so với thống kê cách đây 3 ngày, cao hơn 57% so với trung bình 7 ngày trước), có 9 ca phải thở máy xâm lấn và không ca nào phải lọc máu hay can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo). Tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân COVID-19 điều trị tại Hà Nội là 0,3%.

Khi điều trị tại nhà, F0 nếu có một trong 8 dấu hiệu sau đây phải báo ngay với nhân viên y tế:

1. Khó thở, thở hụt hơi, hoặc ở trẻ em có dấu hiệu thở bất thường: Thở rên, rút lõm lồng ngực, phập phồng cánh mũi, khò khè, thở rít thì hít vào.

2. Nhịp thở tăng: Người lớn nhịp thở > 21 lần/phút; trẻ từ 1 đến dưới 5 tuổi, nhịp thở: ≥ 40 lần/phút; Trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, nhịp thở ≥ 30 lần/phút.

3. SpO2 < 96%; mạch nhanh > 120 nhịp/phút hoặc dưới 50 lần/phút; huyết áp thấp: huyết áp tối đa < 90 mmHg, huyết áp tối thiểu < 60 mmHg.

4. Đau tức ngực thường xuyên, cảm giác bó thắt ngực, đau tăng khi hít sâu.

5. Thay đổi ý thức: Lú lẫn, ngủ rũ, lơ mơ, rất mệt/mệt lả, trẻ quấy khóc, li bì khó đánh thức, co giật.

6. Tím môi, tím đầu móng tay, móng chân, da xanh, môi nhợt, lạnh đầu ngón tay, ngón chân.

7. Không thể uống. Trẻ em bú kém/giảm, ăn kém, nôn.

8. Trẻ có biểu hiện: Sốt cao, đỏ mắt, môi đỏ, lưỡi đỏ, ngón tay chân sưng phù nổi ban đỏ, nốt hoặc mảng xuất huyết...

Nguồn: http://danviet.vn/ha-noi-benh-nhan-covid-19-muc-do-trung-binh-nang-nguy-kich-tang-len-5020211312...Nguồn: http://danviet.vn/ha-noi-benh-nhan-covid-19-muc-do-trung-binh-nang-nguy-kich-tang-len-502021131216292787.htm