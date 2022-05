Đừng chủ quan khi đau bụng bởi có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý nguy hiểm

Đau bụng tái phát nhiều lần, kèm theo các dấu hiệu khác có thể cảnh báo bệnh lý nào đó liên quan đến các cơ quan trong ổ bụng.

Ảnh minh họa: Internet

Đau dưới ngực hoặc vùng trên cùng của bụng

Đau bụng ở các vị trí này có thể do chứng ợ nóng (trào ngược axit) gây ra. Ngoài ra, bạn có thể cảm thấy nóng rát cổ họng và đôi khi thấy mùi vị khó chịu xộc lên cổ họng.

Nguyên nhân là do sử dụng nhiều loại thực phẩm có thể gây ra chứng ợ nóng như đồ nhiều dầu mỡ và cay, rượu, hành sống hay đồ uống chứa caffein, thuốc lá...

Để hạn chế tình trạng này, bạn không nên ăn quá nhiều trong một bữa mà chia thành 5-6 bữa nhỏ thay vì 2-3 bữa ăn lớn hằng ngày. Ngoài ra, bạn nên mặc quần áo rộng để tránh áp lực lên bụng và không sử dụng các chất kích thích có hại cho dạ dày.

Bụng đau nhói và đầy hơi

Nếu hệ tiêu hóa bỗng trở nên nhạy cảm, bạn có thể mắc hội chứng ruột kích thích dẫn đến hai nguy cơ: một là hệ tiêu hóa hoạt động rất nhanh gây tiêu chảy, hai là hoạt động sẽ chậm lại và khiến bạn bị táo bón.

Hiện nay chưa xác định được nguyên nhân gây hội chứng ruột kích thích, nhưng các nhà nghiên cứu tin rằng nó có thể xảy ra do sự gián đoạn trong giao tiếp giữa não bộ và hệ tiêu hóa. Trong trường hợp này, bạn cần kiểm soát các loại thực phẩm và số lượng dung nạp thực phẩm mà hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Viêm dạ dày - ruột

Nguyên nhân do virus hay cúm dạ dày gây ra. Đây là một bệnh nhiễm trùng đường ruột với các triệu chứng như tiêu chảy, đau bụng và nôn mửa. Tình trạng này xảy ra có thể do bạn sử dụng thực phẩm và nước uống không đảm bảo vệ sinh gây nhiễm khuẩn đường ruột. Vì vậy cần vệ sinh, rửa tay trước khi ăn, thường xuyên làm sạch các vật dụng cá nhân riêng cho mọi người trong gia đình, kể cả bát, đũa, thìa, chén...

Đau bụng đầy hơi kèm tiêu chảy hoặc táo bón

Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến đau dạ dày và đầy hơi, gây tiêu chảy, tăng khí hoặc táo bón... Một số triệu chứng khác có thể đi kèm như: đau đầu, mệt mỏi, mất tập trung, đau cơ và khớp, loét miệng..

Nguyên nhân không dung nạp đường sữa là do sự thiếu hụt enzyme đường ruột, vốn giúp phân tách đường sữa thành 2 loại đường nhỏ hơn (glucose và galactose) để ruột có thể hấp thụ.

Không dung nạp gluten có nhiều triệu chứng, trong đó phổ biến nhất chính là tiêu chảy, táo bón, phân có mùi, đầy hơi, đau bụng, gặp vấn đề về da, giảm cân không giải thích được và trầm cảm.

Đây là phản ứng miễn dịch đối với một loại protein trong lúa mì và các ngũ cốc khác. Không dung nạp gluten là bệnh di truyền trong gia đình. Vì vậy, bạn nên tránh các thực phẩm và sản phẩm làm từ lúa mì, nên bổ sung vào bữa ăn bông cải xanh, cải xoăn, cá ngừ hay cá hồi...; đồng thời tham khảo ý kiến bác sĩ về các phương pháp điều trị.

Đau bụng trên bên phải

Khi bị đau dữ dội ở bụng trên bên phải, có thể nghi ngờ bạn đã bị sỏi mật. Cần cẩn trọng bởi không dễ để phát hiện sỏi mật trong cơ thể. Bạn chỉ thực sự nhận ra mình có sỏi mật là khi bị viêm và sỏi mắc vào một trong những ống dẫn từ gan đến ruột non. Trong trường hợp này, các triệu chứng sẽ xuất hiện như đau dữ dội và đột ngột ở vùng bụng trên bên phải, sốt, run rẩy và buồn nôn.

Một số yếu tố nguy cơ có thể kích hoạt hình thành sỏi mật như thừa cân hoặc béo phì, ít vận động; tiêu thụ thực phẩm nhiều chất béo và cholesterol cao, không ăn đủ thực phẩm giàu chất xơ; do di truyền, tiểu đường; do uống thuốc có chứa estrogen như thuốc tránh thai hoặc thuốc trị liệu bằng hormone.

Để ngăn ngừa sự hình thành sỏi mật, bạn cần tuân theo một số quy tắc đơn giản như không bỏ bữa và kiểm soát cân nặng. Những người muốn giảm cân bằng cách ăn kiêng thì cần lưu ý vì cũng có thể làm tăng nguy cơ sỏi mật.

Đau dữ dội vùng bụng trên

Viêm loét dạ dày có thể chính là lý do khiến bạn bị đau nhói ở bụng trên và dạ dày, bệnh xuất hiện khi niêm mạc dạ dày bị tổn thương. Các triệu chứng khác của viêm loét dạ dày đó là thay đổi khẩu vị, buồn nôn, đại tiện ra máu hoặc sẫm màu, sụt cân không rõ nguyên nhân...

Nguyên nhân do thường xuyên dùng thuốc aspirin, các loại thuốc chống viêm, hút thuốc, uống quá nhiều rượu cũng ảnh hưởng xấu đến dạ dày và gây viêm loét.

Để ngăn ngừa viêm loét, bạn không nên uống quá hai ly rượu mỗi ngày và không uống thuốc cùng với rượu, hạn chế thuốc giảm đau, rửa tay trước mỗi bữa ăn, duy trì chế độ dinh dưỡng khoa học như các ngũ cốc nguyên hạt, trộn với trái cây hoặc rau quả, đặc biệt là bỏ thuốc lá, rượu bia, các chất kích thích.

Đau bụng dưới bên phải

Đây có thể là triệu chứng của viêm ruột thừa cần điều trị ngay lập tức. Triệu chứng của viêm ruột thừa là đau nhói ở vùng gần rốn hoặc bụng trên rồi di chuyển xuống bụng dưới bên phải, sưng bụng, sốt cao...

Viêm ruột thừa có thể là do tắc nghẽn bên trong ruột thừa, mô ruột thừa bị mở rộng (do nhiễm trùng ở đường tiêu hóa hoặc ở một bộ phận khác của cơ thể) hoặc do ký sinh trùng tăng trưởng gây nhiễm trùng và làm tổn thương ruột thừa.

Bệnh thường ít gặp hơn ở những người tuân thủ chế độ ăn uống lành mạnh và ăn thực phẩm có nhiều chất xơ như rau quả tươi.

Đau bụng có thể là những dấu hiệu cảnh báo của nhiều bệnh về đường tiêu hóa vì vậy bạn cần chú ý khi gặp phải vấn đề này. Tốt nhất nên đi khám bác sĩ để được chẩn đoán nguyên nhân bệnh lý một cách chính xác nhất.

