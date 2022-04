Chỉ đau bụng, rối loạn tiêu hoá, người đàn ông suýt chết vì căn bệnh nguy hiểm không ngờ

Chủ Nhật, ngày 17/04/2022 18:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Người bệnh Nguyễn V.Th sinh năm 1973 trú tại Sông Lô – Việt Trì có chẩn đoán bệnh tăng huyết áp nhưng không điều trị và khám bệnh định kỳ. Cách ngày vào viện 1 ngày, người bệnh có các biểu hiện đau bụng kèm theo rối loạn tiêu hóa.

Các bác sỹ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân Nguyễn V.Th

Đơn vị Can thiệp Tim mạch – Trung tâm tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đã can thiệp cấp cứu thành công cho người bệnh bị lóc tách động mạch chủ Stanford B phức tạp.

Lóc tách động mạch chủ là tình trạng bị vỡ lớp nội mạc và lớp trung mạc của động mạch chủ, máu len giữa các lớp động mạch và bóc tách chúng tạo nên lòng giả động mạch. Với áp lực của dòng máu các lớp động mạch sẽ tiếp tục bóc tách dọc theo động mạch và chúng có thể tiếp tục làm rách lớp nội mạc động mạch.

Mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong việc chẩn đoán và điều trị song bóc tách động mạch chủ vẫn là một bệnh lý chết người với tỷ lệ tử vong cao. Tới 21% các trường hợp tử vong trước khi nhập viện.

Đơn vị Can thiệp Tim mạch – Trung tâm tim mạch đã can thiệp cấp cứu thành công cho người bệnh bị lóc tách động mạch chủ Stanford B phức tạp.

Người bệnh Nguyễn V.Th sinh năm 1973 trú tại Sông Lô – Việt Trì có chẩn đoán bệnh tăng huyết áp nhưng không điều trị và khám bệnh định kỳ. Cách ngày vào viện 1 ngày, người bệnh có các biểu hiện đau bụng kèm theo rối loạn tiêu hóa. Được nhập viện tại khoa Nội hô hấp tiêu hóa. Sau khi thăm khám, thực hiện các chỉ định cận lâm sàng trợ giúp chẩn đoán, các bác sĩ đã loại trừ bệnh lý tiêu hóa và phát hiện ra nguyên nhân đau bụng là do lóc tách động mạch chủ, gây thiếu máu các tạng trong ổ bụng. Cuộc hội chẩn liên chuyên khoa tiêu hóa, tim mạch đã được diễn ra ngay lập tức. Các bác sĩ thuộc chuyên khoa tim mạch can thiệp nhận định đây là tình trạng cấp cứu, cần phải can thiệp gấp.

Bệnh nhân Th. đang hồi phục sức khoẻ tốt sau ca phẫu thuật

Có 2 phương án được đề xuất: Phẫu thuật mổ mở và can thiệp động mạch chủ qua da. Phẫu thuật mở chỉ có ưu điểm là chi phí thấp nhưng người bệnh lại phải trải qua một cuộc đại phẫu với nhiều nguy cơ tăng nặng. Kỹ thuật can thiệp động mạch chủ qua da có được nhiều ưu điểm như xâm lấn tối thiểu, hiệu quả tối đa, thời gian phục hồi ngắn. Kỹ thuật này đã được các bác sĩ của đơn vị Can thiệp Tim mạch làm chủ và đã thành công trên rất nhiều người bệnh. Đây là phương pháp mới. Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ là bệnh viện tuyến tỉnh duy nhất trên cả nước làm được phương pháp này.

Sau khi giải thích tình trạng bệnh và phương án xử trí, gia đình người bệnh đã lựa chọn phương án can thiệp động mạch chủ qua da. Ngay lập tức người bệnh được chuyển lên phòng can thiệp, ekip can thiệp cấp cứu cho người bệnh.

Sau can thiệp người bệnh phục hồi tốt. Sau can thiệp 1 tuần sức khỏe của người bệnh hoàn toàn ổn định và được ra viện.

Người bệnh Th cho biết: Ở nhà chỉ nghĩ là đau bụng thông thường vậy mà khi đến bệnh viện tôi mới biết mình mắc phải căn bệnh nguy hiểm. Trước khi can thiệp, gia đình đã được các bác sĩ giải thích đầy đủ về tình trạng bệnh, phương pháp điều trị, lợi ích và nguy cơ của phương pháp can thiệp. Biết được đây là phương án tối ưu, an toàn, nhẹ nhàng, thời gian phục hồi nhanh, gia đình tôi đã nhanh chóng quyết định cho tôi can thiệp tại đây.

Bác sĩ nội trú Đỗ Viết Thắng – Phó trưởng Đơn vị Can thiệp Tim mạch cho biết: Đây là ca bệnh đặc biệt vì đoạn động mạch chủ lóc tách thấp, bị chồng lấp với các triệu chứng của bệnh lý tiêu hóa nên rất khó để phát hiện, chẩn đoán bệnh.

Quá trình can thiệp cũng gặp khó khăn vì lòng giả ép lòng thật của động mạch chủ gần như hoàn toàn, đoạn lóc tách xuống tận động mạch chậu 2 bên gây khó khăn cho việc mở đường vào tìm vị trí đưa dây dẫn vào đúng vị trí của lòng thật. Với sự quyết tâm, sau hơn 2 giờ đồng hồ chúng tôi đã can thiệp thành công cho người bệnh.

Trung tâm Tim mạch – Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ với đội ngũ y bác sỹ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm, thời gian qua đã triển khai nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu giúp cho nhiều người bệnh được điều trị ngay tại tuyến tỉnh mang lại nhiều cơ hội cứu sống được nhiều người bệnh nặng kịp thời.

Nguồn: https://tienphong.vn/chi-dau-bung-roi-loan-tieu-hoa-nguoi-dan-ong-suyt-chet-vi-can-benh-nguy-hie...Nguồn: https://tienphong.vn/chi-dau-bung-roi-loan-tieu-hoa-nguoi-dan-ong-suyt-chet-vi-can-benh-nguy-hiem-khong-ngo-post1431409.tpo