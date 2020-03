Du học sinh từ các nước châu Âu về Hà Nội trước ngày 20/2 phải tự giác khai báo y tế

Thứ Hai, ngày 09/03/2020 15:00 PM (GMT+7)

Sở Y tế Hà Nội cho biết, đến ngày 9/3, số trường hợp mắc Covid-19 tại Hà Nội là 4 người, tổng số người tiếp xúc gần 756 người.

Nhận định diễn biến dịch sẽ có nhiều phức tạp, dự báo nhiều khả năng các trường hợp tiếp xúc trực tiếp (F1) sẽ dương tính… Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cho rằng, quan trọng nhất bây giờ là điều tra dịch tế để xác định các đối tượng tiếp xúc F1, F2, F3; đây là yếu tố quyết định hạn chế sự lây lan dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu tổ chức cách ly theo hướng nâng lên một cấp. Đối với trường hợp tiếp xúc trực tiếp cách ly tại các cơ sở y tế; F2 cách ly tại nhà có sự giám sát; F3 có khuyến cáo, nếu xuất hiện biểu hiện ho sốt phải đến cơ sở y tế.

Trước tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo của Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19).

Trong đó UBND thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo công an khu vực, công an xã triển khai rà soát xác minh thông tin toàn bộ các đoàn công tác của Trung ương, các tỉnh, thành phố đi công tác từ châu Âu về sân bay quốc tế Nội Bài từ ngày 29/2 đến nay để theo dõi.

Bên cạnh đó, công an các địa phương tích cực tuyên truyền đối với những trường hợp học sinh, sinh viên đi, đến từ các nước châu Âu về Hà Nội trước ngày 20/2 phải tự giác khai báo thông tin y tế, thông báo ngay cho các cơ quan chức năng tại địa phương.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu công khai minh bạch thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ dân phố, khu dân cư trên địa bàn các trường hợp nghi nhiễm dịch Covid-19 để người dân và các cơ quan chức năng biết, để được hướng dẫn, tự giác cách ly, khai báo thông tin y tế…

Đồng thời, các đơn vị liên quan tuyên truyền cho người dân yên tâm về việc thành phố cung ứng đủ hàng hóa, lương thực, thực phẩm, nông sản phục vụ nhân dân, tránh hoang mang, tập trung đông người mua hàng hóa trong thời gian này sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố khẩn trương xác minh danh tính cập nhật thông tin 28 người tiếp xúc gần phải được cách ly nghiêm ngặt tại bệnh viện, người tiếp xúc với người nhiễm dịch Covid-19 phải được cách ly tại các cơ sở tập trung của thành phố, người tiếp xúc gần với người nhiễm dịch Covid-19 phải được cách ly 14 ngày tại nhà hoặc trạm y tế xã, phường, thị trấn.

Theo Bộ Y tế đến sáng 9/3, Việt Nam ghi nhận 30 ca dương tính với Covid-19. Trong đó 16 người đã điều trị khỏi.

Khi có dấu hiệu nghi nhiễm mà có yếu tố dịch tễ (từng đi đến vùng dịch hoặc tiếp xúc gần với người nghi nhiễm Covid-19), cần: - Cách ly tại nhà, hạn chế tiếp xúc với nhiều người - Thường xuyên đeo khẩu trang, che miệng khi ho, hắt hơi - Tuân thủ rửa tay bằng xà phòng liên tục để tránh nguy cơ lây truyền bệnh cho những người khác - Theo dõi các dấu hiệu dưới đây: Sốt (đo nhiệt độ 2 lần một ngày), ho, khó thở. Các triệu chứng ban đầu khác cần theo dõi là ớn lạnh, đau nhức cơ thể, đau họng, nhức đầu, tiêu chảy, buồn nôn/nôn và sổ mũi. - Nếu bị sốt hoặc có bất kỳ triệu chứng nào trong số này, hãy đến cơ sở y tế ngay lập tức để được khám, chẩn đoán chính xác, cách ly và điều trị kịp thời. - Chia sẻ lịch trình di chuyển của bản thân với nhân viên y tế. - Khi tiếp xúc với người nghi nhiễm Covid-19, cần lập tức tự cách ly bản thân trong vòng 14 ngày để theo dõi các triệu chứng bất thường của cơ thể và đến ngay cơ sở y tế. - Gọi ngay đến đường dây nóng thông báo thông tin. Bộ Y tế đã công bố 2 số điện thoại đường dây nóng cung cấp thông tin về bệnh Covid-19: 19003228 và 19009095. (Nguồn: Bộ Y tế)

