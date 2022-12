Do đâu có người "đô nhậu bất tử" có người mới uống một ly bia đã say?

Nhiều người vẫn thắc mắc rằng lý do tại sao một số người có thể uống được rất nhiều rượu, bia nhưng cũng có người chỉ cần 1 ly nhỏ cũng có thể say.

Khả năng một người có thể uống được bao nhiêu rượu bia phụ thuộc vào giới tính, thể trạng, yếu tố sinh học của cơ thể. Ảnh: Trường Giang.

Theo lý giải của giáo sư Peter Martin, chuyên gia tâm thần và khoa học hành vi tại Trung tâm y khoa Đại học Vanderbilt (Mỹ) trên tờ Huffington Post, khả năng một người có thể uống được bao nhiêu rượu bia phụ thuộc vào giới tính, thể trạng, yếu tố sinh học của cơ thể.

Tờ Huffington Post cho biết, theo những bằng chứng khoa học trước đó, nam giới thường uống được nhiều hơn phụ nữ, theo đó những người to lớn hơn thường có khả năng hấp thụ nhiều rượu bia hơn những người nhỏ bé.

Bên cạnh đó, giáo sư Martin nói có một số ý kiến cho rằng tửu lượng của bạn sẽ phụ thuộc vào một loại enzyme chịu trách nhiệm chuyển hóa rượu bia, nhưng cũng có người khác nghĩ rằng đó là do ảnh hưởng của các chất dẫn truyền thần kinh trong não.

Ông Brad Uren, trợ lý giáo sư y học cấp cứu tại hệ thống y tế Đại học Michigan cho biết, quá trình chuyển hóa của rượu gồm nhiều bước. “Phần lớn rượu khi vào trong cơ thể ban đầu được chuyển hóa bởi enzyme alcohol dehydrogenase thành một hợp chất gọi là acetaldehyde. Hợp chất này tiếp tục được chuyển hóa bởi enzyme khác là aldehyde dehydrogenase.

Ở một số người, cơ thể họ có thể bị thiếu enzyme aldehyde dehydrogenase. Điều này có nghĩa là chất acetaldehyde sẽ không được chuyển hóa tốt, và sự tích tụ acetaldehyde cao trong máu sẽ dẫn đến biểu hiện đỏ da, nôn mửa. Những người châu Á thường bị thiếu loại loại enzyme chuyển hóa acetaldehyde, theo Huffington Post.

Ngoài ra, tửu lượng của bạn có thể sẽ tăng lên và lâu say hơn nếu uống nhiều rượu bia một cách thường xuyên, điều này là dễ hiểu bởi cơ thể con người vốn có khả năng thích ứng nhanh với thói quen nào đó.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế lưu ý, những người tửu lượng cao hơn có thể không phải là điều tốt, bởi khi bạn uống khó say có thể khiến cơ thể không cảm nhận được đầy đủ sự tác động của rượu bia đến các giác quan. Trong khi đó, dù uống ít hay nhiều rượu, bia hoặc dù nhanh say hay lâu say thì thức uống này cũng vẫn tàn phá cơ thể như làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như xơ gan, não, bệnh thần kinh, tụy, viêm dạ dày và ung thư…

Nguồn: https://plo.vn/do-dau-co-nguoi-do-nhau-bat-tu-co-nguoi-moi-uong-mot-ly-bia-da-say-post710804.html