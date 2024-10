Điều gì xảy ra khi ăn rau muống thường xuyên?

Ảnh: Vnexpress

1. Thúc đẩy tiêu hóa

Trong 100 g rau muống có hơn 3 g chất xơ. Chúng giúp tăng cường men vi sinh, thúc đẩy nhu động ruột, làm chậm tốc độ thức ăn đi qua ruột, từ đó tránh được các vấn đề như táo bón, khó tiêu...

Ngoài ra, rau muống còn chứa một lượng lớn enzyme thực vật, có thể thúc đẩy tiêu hóa và cải thiện tốc độ hấp thụ thức ăn.

2. Tăng cường khả năng miễn dịch

Rau muống giàu vitamin C, E, A và axit folic. Ngoài ra, nó còn chứa một số khoáng chất như sắt, canxi, kali, magie, kẽm... Những chất dinh dưỡng và khoáng chất này có lợi cho hệ miễn dịch của con người.

Vitamin C không chỉ giúp nâng cao khả năng chống oxy hóa của cơ thể, giảm mệt mỏi mà còn tăng cường hoạt động và số lượng tế bào miễn dịch để chống lại sự xâm nhập của bệnh tật. Ngoài ra, axit folic trong rau muống có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và sản xuất tế bào, giúp nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

3. Hạ đường huyết

Chất xơ trong rau muống có thể làm chậm tốc độ tiêu hóa thức ăn trong ruột một cách hiệu quả, từ đó duy trì sự ổn định của lượng đường trong máu. Ngoài ra, rau muống còn chứa một số chất có thể mô phỏng tác dụng của insulin và giảm lượng đường trong máu.

Ăn một lượng vừa phải rau muống mỗi ngày có thể giúp điều chỉnh lượng đường huyết và ngăn ngừa bệnh tiểu đường.

4. Chống mệt mỏi

Rau muống chứa một lượng lớn vitamin C và những chất chống oxy hóa khác, có thể giúp cơ thể loại bỏ các gốc tự do, cải thiện khả năng chống oxy hóa của cơ thể, ngăn ngừa tổn thương do oxy hóa và mệt mỏi.

Ngoài ra, rau muống còn rất giàu các loại khoáng chất như kali, magie... có tác dụng thúc đẩy quá trình trao đổi chất và sản sinh năng lượng của cơ thể, giảm mệt mỏi, nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Phần bổ sung: Hãy chú ý hai điểm này khi ăn rau muống

- Không tiêu thụ quá mức

Rau muống có chứa axit oxalic. Do đó, nếu ăn quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến quá trình hấp thụ canxi, dẫn đến loạn sản xương, chậm phát triển, dễ gãy xương và các vấn đề khác. Vì vậy, khi bổ sung canxi cần hạn chế ăn rau muống.

- Chọn rau muống 'sạch'

Rau muống dễ dàng hấp thụ kim loại nặng trong quá trình sinh trưởng. Vì vậy, hãy chọn loại được trồng trong môi trường sạch.

