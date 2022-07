Đằng sau mỗi căn bệnh là một thói quen xấu, thay đổi ngay kẻo “rước họa vào thân”

1. Loét dạ dày do ăn uống thất thường

Nếu không ăn đúng giờ, axit trong dạ dày sẽ không được thức ăn trung hòa kịp thời, tình trạng axit tăng cao rất dễ dẫn đến viêm loét dạ dày tá tràng. Chính vì vậy, cần chú ý đến chế độ ăn cũng như giờ ăn của bản thân, tránh tình trạng ăn uống thất thường không đúng giờ gây ra những hậu quả sức khỏe nghiêm trọng.

Ăn sáng lúc 7 giờ đến 8 giờ sáng là thích hợp nhất vì lúc này mọi người có cảm giác thèm ăn mạnh nhất. Nên ăn sáng khoảng 4-5 giờ trước bữa trưa và thời gian ăn tối tốt nhất là lúc 6 giờ. Sau 9 giờ tối nên hạn chế dung nạp thức ăn vào cơ thể để các cơ quan được nghỉ ngơi hợp lý. Nếu thực sự không thể ăn đúng giờ, hoặc yêu cầu công việc phải ăn muộn hơn một chút, bạn nên ăn những thức ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa để không tạo gánh nặng lớn cho dạ dày.

2. Khô mắt do sử dụng thiết bị di động quá nhiều

Nhắc đến những thói quen xấu, không thể không kể đến thói quen sử dụng điện thoại di động quá mức đang phổ biến hiện nay. Màn hình điện thoại tương đối nhỏ, để gần mắt với thời gian sử dụng quá lâu dễ gây mỏi mắt, lượng nước trong mắt dễ bay hơi vì mắt phải hoạt động quá nhiều, dẫn đến hội chứng khô mắt.

Trong trường hợp này, bạn chỉ nên nhìn điện thoại 30 phút rồi cho mắt nghỉ ngơi, sau đó mới tiếp tục sử dụng. Nên ăn nhiều rau, không sử dụng điện thoại ở nơi có ánh sáng quá mạnh hoặc nơi quá tố. Nếu mỏi mắt hay mát-xa mắt nhẹ nhàng hoặc đắp khăn ấm lên mắt khoảng 5 phút.

3. Cao huyết áp do ăn quá mặn

Theo Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia của Trung Quốc, khoảng 50% trường hợp tăng huyết áp và 33% trường hợp đột quỵ là do chế độ ăn nhiều muối. Chế độ ăn này có thể dẫn đến cao huyết áp, đột quỵ não, ung thư dạ dày, loãng xương và nhiều căn bệnh nguy hiểm khác.

Lượng muối ăn được khuyến nghị hằng ngày không quá 5g. Người dân cần nắm rõ thông tin dinh dưỡng này để cân chỉnh chế độ ăn cho hợp lý. Ngoài muối nấu ăn trong gia đình, muối trong thực phẩm chế biến sẵn cũng cần được chú ý và hạn chế ăn nhất có thể, nên ăn nhiều rau tươi và trái cây giàu kali.

4. Bệnh trĩ do ít vận động

Những người ngồi một chỗ quá lâu, thức khuya, ăn uống không khoa học là những đối tượng rất dễ mắc bệnh trĩ.

Để khắc phục căn bệnh này, chúng ta nên vận động sau 30 phút ngồi lâu trên ghế, tập thể dục thường xuyên, không nhịn đi đại tiện, hạn chế thức ăn cay, rượu bia và thuốc lá.

5. Ung thư phổi do hút thuốc

Chúng ta điều biết rằng, hơn 80% các ca tử vong do ung thử phổi đều vì hút thuốc lá mặc dù ô nhiễm không khí, yếu tố sức khỏe của bản thân, khói bếp… cũng có những ảnh hưởng nhất định. Để tránh ung thư phổi, cần bỏ thuốc lá kịp thời và hạn chế tiếp xúc với khói thuốc một cách tối đa.

6. Ung thư gan do ăn thực phẩm bị mốc

Ở Trung Quốc, viêm gan là nguyên nhân đầu tiên gây ra ung thư gan và nguyên nhân thứ hai là do aflatoxin, một chất độc có trong thực phẩm nấm mốc do thói quen bảo quản đồ ăn lâu dẫn đến sản sinh vi trùng, vi khuẩn. Chính vì vậy, nếu thấy thực phẩm có dấu hiệu hỏng do nấm mốc nên bỏ đi ngay, không tái sử dụng. Ngoài ra, dùng đũa mốc khi ăn cơm cũng là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng ung thư gan này.

7. Bệnh nha chu do đánh răng không đúng cánh

Nếu bạn đánh răng không kỹ, hoặc thậm chí không đánh răng, các mảng bám gây bệnh sẽ bám vào miệng bạn trong vòng 24 giờ. Mảng bám răng được tạo ra liên tục trong khoang miệng, tốc độ phát triển rất nhanh, có thể phát triển thành mảng bám lớn trong vòng 24 giờ. Hai bệnh răng miệng phổ biến nhất là sâu răng và nha chu đều liên quan đến mảng bám răng.

Cách khắc phục tốt nhất cho tình trạng này đó là nên đánh răng vào buổi sáng và buổi tối. Cách chải răng đúng là chải theo chiều dọc theo khe giữa các răng và chải với những rung động nhỏ trong 3 phút.

8. Ung thư thực quản do ăn đồ ăn nóng

Tỷ lệ mắc ung thư thực quản cao có liên quan mật thiết đến thói quen ăn uống ở từng khu vực. Người dân nhiều vùng thích uống trà nóng, ăn cháo nóng vượt quá nhiệt độ bình thường của niêm mạc thực quản là 40 ° C-50 ° C.Nếu nhiệt độ vượt quá phạm vi này dễ xảy ra tổn thương, dẫn đến tổn thương cơ học như vỡ và loét thực quản. Mặc dù biểu mô niêm mạc có chức năng tăng sinh, sửa chữa và sẽ tự phục hồi sau tổn thương, nhưng sự kích thích lặp đi lặp lại trong thời gian dài sẽ dẫn đến tổn thương niêm mạc mãn tính và có thể gây ung thư.

Ngoài ra, thịt nướng, đồ hun khói, đồ chiên rán,… chứa nhiều nitrit, những thói quen như ăn quá nhanh, hút thuốc và uống rượu bia cũng liên quan đến sự xuất hiện của ung thư thực quản. Không để bản thân mắc phải căn bệnh này, bạn nên hạn chế ăn thức ăn cay, nóng và các thức ăn gây kích thích khác. Không hút thuốc và uống ít rượu, nhai chậm và kĩ cũng rất quan trọng để bảo vệ thực quản.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/dang-sau-moi-can-benh-la-mot-thoi-quen-xau-thay-doi-ngay-keo-ruoc-hoa-va...Nguồn: https://baogiaothong.vn/dang-sau-moi-can-benh-la-mot-thoi-quen-xau-thay-doi-ngay-keo-ruoc-hoa-vao-than-d560325.html