Cứu sống bệnh nhân ngừng tim 60 phút

Một bệnh nhân nữ 47 tuổi, tiền sử phẫu thuật u lành tuyến vú phải, không mắc bệnh tim mạch mạn tính, nhập viện Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc vì đau ngực trái cấp tính khởi phát 4 giờ. Chẩn đoán ban đầu bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên (STEMI) – tình trạng cấp cứu tim mạch có nguy cơ tử vong cao nếu không xử trí kịp thời.

Bệnh nhân được can thiệp chụp mạch vành cấp cứu, phát hiện tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước (LAD) và đặt stent tái thông mạch vành thành công.

Bệnh nhân hồi phục kỳ diệu.

Tuy nhiên, trong quá trình theo dõi sau can thiệp, bệnh nhân bất ngờ mất ý thức, xuất hiện rung thất trên monitor – rối loạn nhịp nguy kịch gây ngừng tuần hoàn. Kíp trực hồi sức tim phổi, ép tim ngoài lồng ngực, sốc điện nhiều lần. Tổng thời gian cấp cứu ngừng tim kéo dài 60 phút. Cuối cùng, bệnh nhân có mạch trở lại nhưng rơi vào sốc tim nặng, huyết áp tụt sâu, phải sử dụng ba loại thuốc vận mạch liều cao, nguy cơ tử vong cực kỳ lớn.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc lập tức phát tín hiệu hỗ trợ tới Bệnh viện Bạch Mai. Chỉ sau 1,5 giờ, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của PGS.TS Đào Xuân Cơ – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, ê-kíp ECMO tinh nhuệ gồm các bác sĩ từ Trung tâm Hồi sức Tích cực và Viện Tim mạch Quốc gia đã có mặt tại Vĩnh Phúc.

Hệ thống ECMO được thiết lập ngay tại chỗ, thay thế tạm thời chức năng tim – phổi, giành giật sự sống từ tay tử thần. PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh:

“Bệnh viện Bạch Mai với vai trò đầu ngành luôn duy trì các ê-kíp sẵn sàng ứng chiến, quy trình vận hành tinh gọn, phối hợp chặt chẽ để có thể hỗ trợ khẩn cấp cho mọi bệnh viện trên toàn quốc.”

Sau khi được đặt ECMO, bệnh nhân được chuyển về Trung tâm Hồi sức Tích cực Bạch Mai để tiếp tục điều trị. Dưới sự theo dõi sát sao của BS Hồ Đức Triều cùng ê-kíp đa chuyên khoa (Tim mạch, Dược lâm sàng, Dinh dưỡng, Phục hồi chức năng), bệnh nhân vượt qua các giai đoạn nguy kịch như sốc tim trầm trọng và nhiễm khuẩn nặng.

Chỉ 4 ngày sau, bệnh nhân được rút ECMO thành công; 14 ngày sau, hồi phục tốt, chức năng tim cải thiện rõ rệt và đủ điều kiện xuất viện.

PGS.TS Đào Xuân Cơ khẳng định: “Hỗ trợ tuyến dưới triển khai kỹ thuật cao như ECMO không chỉ là xử trí ca bệnh khó, mà là chiến lược nâng cao năng lực y tế địa phương, giúp người dân tiếp cận dịch vụ chất lượng cao ngay tại tuyến tỉnh, giảm tải cho tuyến trên và giảm nguy cơ khi vận chuyển xa.”

Ca bệnh cũng là lời nhắc quan trọng, ngay cả sau khi can thiệp nhồi máu cơ tim thành công, người bệnh vẫn có nguy cơ gặp biến cố nghiêm trọng như ngừng tim, đột tử. Việc tái khám tim mạch định kỳ, theo dõi và điều trị dự phòng là bắt buộc, không được chủ quan.