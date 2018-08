Cứu sống bệnh nhân "ho ra máu sét đánh do lao phổi" nguy kịch

Thứ Bảy, ngày 25/08/2018 10:00 AM (GMT+7)

Sống khỏe Sự kiện:

Bệnh viện Bãi Cháy, Quảng Ninh đã nút mạch cầm máu kịp thời cứu sống bệnh nhân “ho ra máu sét đánh do lao phổi” vô cùng nguy kịch.

Trường hợp bệnh nhân Mạc Văn Ư (29 tuổi, trú tại Hồng Thái Tây – Đông Triều- Quảng Ninh) được chuyển từ Bệnh viện Lao phổi Quảng Ninh đến Bệnh viện Bãi Cháy trong tình trạng bị sốc mất máu (mạch 120 lần/ phút, huyết áp 80/40 mmHg). Các bác sĩ của hai bệnh viện đã tiến hành hội chẩn và thống nhất chẩn đoán “Sốc mất máu do ho ra máu trên nền bệnh nhân lao phổi”. Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển vào phòng can thiệp mạch để tiến hành nút mạch cầm máu.

Nhận định về tình huống nguy cấp lúc đó, bác sĩ Lê Tiến Hưng cho biết: “Trước khi cấp cứu tại bệnh viện Bãi Cháy, bệnh nhân Mạc Văn Ư đã ho ra máu nhiều, mất khoảng hơn 2 lít máu và được truyền 5 đơn vị máu tại Bệnh viện Lao phổi Quảng Ninh nhưng xét nghiệm lại vẫn cho kết quả thiếu máu nặng vì chưa giải quyết được nguyên nhân gây mất máu, vì vậy chúng tôi quyết định vừa hồi sức tích cực, vừa nút mạch cấp cứu để cầm máu với mục tiêu tránh nguy cơ bệnh nhân tử vong do sốc mất máu.”

Bác sĩ Lê Tiến Hưng thăm khám cho bệnh nhân sau ca can thiệp nút mạch

Ca can thiệp nút mạch cầm máu được thực hiện trên hệ thống máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) do bác sĩ Lê Tiến Hưng cùng kíp can thiệp mạch của Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Bãi Cháy. Đây là ca bệnh vô cùng phức tạp, thời gian can thiệp nút mạch kéo dài hơn các ca nút mạch thông thường khác do có nhiều mạch máu ở các vị trí khác nhau bị tổn thương (bao gồm động mạch phế quản phải, các động mạch liên sườn 4, 5, 6 bên phải, nhánh của động mạch vú trong bên phải). Với kĩ thuật này, bệnh nhân chỉ cần gây tê tại chỗ và vẫn tỉnh táo trong quá trình can thiệp.

Sau khi được điều trị bằng nút mạch, hồi sức tích cực và bù khối lượng máu đã mất, hiện tại, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Mạc Văn Ư đã ổn định và được chuyển về Bệnh viện Lao phổi Quảng Ninh để tiếp tục điều trị liệu trình phác đồ bệnh lao.

Hình ảnh can thiệp nút mạch cấp cứu cầm máu cho bệnh nhân "ho ra máu sét đánh" do lao phổi

Nút mạch cầm máu cấp cứu là phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu an toàn, hiệu quả, tiên tiến, được ứng dụng phổ biến trên thế giới và các bệnh viện tuyến trung ương, đòi hỏi bác sĩ điện quang can thiệp phải có kĩ năng chuyên sâu, bài bản và thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ để giúp bệnh nhân tránh được các cuộc đại phẫu với nguy cơ tử vong cao do mất máu, thời gian điều trị dài ngày và chi phí lớn.

Trước đó, Bệnh viện Bãi Cháy đã nút mạch cấp cứu thành công nhiều ca bệnh “nguy kịch” do chấn thương như vỡ gan, vỡ lách, vỡ thận… giúp bệnh nhân không phải trải qua đại phẫu nguy hiểm, nâng cao tỉ lệ cứu sống người bệnh.