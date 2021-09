COVID-19 và vắc-xin COVID-19 tác động thế nào đến sức khoẻ tình dục của nam giới?

Thứ Bảy, ngày 18/09/2021 12:00 PM (GMT+7)

Nhiều người lo lắng liệu COVID-19 và vắc-xin COVID-19 có thể gây rối loạn cương dương và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản không?

COVID-19 có thể gây rối loạn cương dương và gây vô sinh nam

Một trong những nghiên cứu gần đây cho thấy COVID-19 có thể gây rối loạn cương dương và ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.

Các cuộc điều tra gần đây của các bác sĩ và nhà nghiên cứu tại Đại học Miami - Hoa Kỳ đã phát hiện ra những tác động sâu rộng có thể xảy ra đối với nam giới ở mọi lứa tuổi. Nhóm nghiên cứu đã phân tích các mô khám nghiệm tử thi tinh hoàn của 6 người đàn ông tử vong do nhiễm COVID-19 và cho thấy COVID-19 xuất hiện trong mô của 1 người đàn ông và 3 người đàn ông khác bị giảm số lượng tinh trùng. Ngoài ra, một bệnh nhân khác qua khỏi sau căn bệnh này, có hiện diện của virus trong tinh hoàn ngay cả sau 3 tháng nhiễm bệnh.

Nghiên cứu cũng báo cáo rằng COVID-19 có thể gây rối loạn cương dương nghiêm trọng cho dương vật do giảm lượng máu cung cấp cho cơ quan này.

Một nghiên cứu nhỏ khác được công bố trên tạp chí Andrology đã xem xét dữ liệu khảo sát đối với 100 người đàn ông có hoạt động quan hệ tình dục (vào cùng một thời điểm: 25 người nhiễm COVID-19, 75 người thì không). Kết quả của họ cho thấy những người đàn ông nhiễm COVID-19 có nhiều khả năng bị rối loạn cương dương hơn những người không nhiễm virus.

Một số nam giới nhiễm virus COVID-19 có thể bị giảm sản xuất tinh trùng và khả năng sinh sản. Ảnh: Christoph

Một nghiên cứu khác được công bố trên Tạp chí World Men's Health, đã nghiên cứu kỹ các mẫu mô của 4 người đàn ông ( 2 người trong số họ đã có COVID-19 trước đó) được phẫu thuật để điều trị chứng rối loạn cương dương nghiêm trọng. Các nhà nghiên cứu đã phát hiện các hạt virus trong mô của cả 2 người tham gia mặc dù họ đã vượt qua được bệnh COVID-19. Các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy bằng chứng về các vấn đề với các tế bào nội mô (mạch máu) ở những người đã bị COVID-19, điều này cho thấy rằng virus thực sự có thể ảnh hưởng đến chức năng tình dục bằng cách làm hỏng các tế bào mạch máu.

Virus SARS-CoV-2 gây ảnh hưởng đến sản xuất tinh trùng và khả năng sinh sản nam giới

Các nhà nghiên cứu khoa học cũng cho biết, những nghiên cứu và phát hiện này không có gì đáng ngạc nhiên. Vì có một số virus khác cũng xâm nhập vào tinh hoàn và ảnh hưởng đến việc sản xuất tinh trùng và khả năng sinh sản.

Các nhà điều tra nghiên cứu các mô tinh hoàn của 6 bệnh nhân chết vì virus SARS-CoV năm 2006 đã phát hiện ra rằng tất cả bệnh nhân này đều bị phá hủy tế bào trên diện rộng, với số lượng ít hoặc không có tinh trùng. Hay virus gây bệnh quai bị và virus Zika có thể xâm nhập vào tinh hoàn và gây viêm. Có tới 20% nam giới bị nhiễm các loại virus này sẽ bị suy giảm khả năng sản xuất tinh trùng.

Tính an toàn của vắc-xin COVID-19 đối với sức khỏe tình dục nam giới

Nghiên cứu vắc-xin COVID-19 nói lên điều gì?

Không có bằng chứng nào cho thấy vaccine, bao gồm cả vắc-xin COVID-19 gây ra các vấn đề về khả năng sinh sản của nam giới. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hoa Kỳ

Kể từ khi bắt đầu xảy ra đại dịch COVID-19, nhiều người đã tung tin thất thiệt về căn bệnh này và cách điều trị của nó, cũng như những thông tin sai lệch về loại vaccine là cứu cánh đặc biệt quan trọng cho cuộc khủng hoảng sức khỏe nghiêm trọng. Có một số tin đồn nói rằng việc tiêm phòng gây ra rối loạn cương dương và vô sinh nam. Tuy nhiên, các nghiên cứu lại chứng minh ngược lại.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hoa Kỳ: Các tác dụng phụ phổ biến nhất của vaccine COVID-19 khác nhau và tùy thuộc vào từng loại vaccine. Những tác dụng phụ thường bao gồm đau tại chỗ tiêm, mệt mỏi, nhức đầu, sốt và ớn lạnh. Hầu hết những tác dụng phụ đó là tạm thời, thường chỉ kéo dài một hoặc hai ngày, nhiều hơn là ba ngày. Có xu hướng nặng hơn sau liều thứ 2 so với liều đầu tiên.

Vắc-xin COVID-19 nên được tiêm phòng cho cả những đàn ông mong muốn sinh con và không muốn sinh con. Ảnh: Getty

Theo các nhà nghiên cứu tại Đại học Miami, Hoa Kỳ, vắc-xin COVID-19 với công nghệ âm tính không có tác động tiêu cực đến hệ thống sinh sản của nam giới. Nhóm nghiên cứu tại Đại học Miami- Hoa Kỳ cũng nghiên cứu trên 45 người đàn ông cho thấy vắc-xin mRNA Pfizer và Moderna về mức độ an toàn cho hệ sinh sản nam giới.

Vắc-xin COVID-19 an toàn cho sức khỏe tình dục nam giới

Hiệp hội Y học Sinh sản Hoa Kỳ (ASRM) cho biết, vắc-xin COVID-19 nên được tiêm phòng cho cả những đàn ông mong muốn sinh con và không muốn sinh con, khi họ đáp ứng các tiêu chí để tiêm chủng. ASRM lưu ý rằng một số người bị sốt sau tiêm vắc-xin COVID-19 có thể tạm thời làm giảm sản xuất tinh trùng nhưng nếu người bị sốt do mắc COVID-19 sẽ làm giảm sản xuất tinh trùng nhiều hơn. Do đó, đây cũng là một lý do nên tiêm phòng để bảo vệ khả năng sinh sản và chức năng tình dục của nam giới.

Tuy nhiên, đối với những nam giới đã bị COVID-19 và sau đó bị đau, sưng tinh hoàn, có thể do virus đã xâm nhập vào mô tinh hoàn và gây ra rối loạn cương dương. Sau khi khỏi COVID-19 có những biểu hiện rối loạn cương dương hoặc không có cũng nên đến gặp bác sĩ chuyên nam khoa để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

