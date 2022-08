Cổ xuất hiện những dấu hiệu bất thường, rất có thể là những triệu chứng của ung thư

1. Cổ xuất hiện u, cục cơ

Khi sờ tay vào cổ, bạn cảm thấy cổ có một khối phồng nhỏ, đây rất có thể là dấu hiệu của các hạch bạch huyết bị sung. Có nhiều lý do khiến hạch sưng to, trong đó phổ biến nhất là do viêm nhiễm, chẳng hạn như viêm amidan, viêm họng hạt…Nó cũng có thể là dấu hiệu của các khối u, chẳng hạn như ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư vú, ung thư di căn hạch và mở rộng hạch bạch huyết. Nếu những người trên 40 tuổi thấy hạch bạch huyết bị sung thì nên đi khám ngay lập tức bởi rất có thể đây là di căn của khối u ác tính.

2. Cổ chuyển sang màu đen

Trên cổ xuất hiện những nếp màu đen, giống như “ghét” nhưng rửa không sạch thì rất có thể đó là là acanthosis nigricans. Tình trạng này xuất hiện do tăng insulin máu hoặc kháng insulin khiến cho insulin trong cơ thể không thể liên kết với các thụ thể một cách bình thường.

Tiền đái tháo đường, đái tháo đường, hội chứng chuyển hóa, hội chứng buồng trứng đa nang, khối u ác tính và các bệnh khác có thể dễ dàng gây rối loạn bài tiết hormone trong cơ thể và chuyển hóa bất thường, có thể dẫn đến acanthosis nigricans.

3. Đau cổ

Nếu thường xuyên cảm thấy đau cổ hoặc ho ra máu, rất có thể ung thư tuyến giáp đang “ghé thăm” bạn. Tuyến giáp nằm cạnh thực quản và khí quản, nếu ung thư tuyến giáp xâm lấn vào hai cơ quan này có thể gây ho ra máu hoặc đau cổ.

Ngoài đau cổ, các triệu chứng còn có thể thay đổi giọng nói, khó nuốt, có một khối lớn dưới cổ và sưng hạch bạch huyết, người bệnh nên cảnh giác và đến bệnh viện để được chuẩn đoán bệnh kịp thời.

Ngoài lý do nêu trên, đau cổ cũng có rất nhiều nguyên nhân, những thói quen xấu dưới đây là những yếu tố góp phần gây nên chứng đau cổ:

Kê gối ngủ quá cao: Nhiều người nghĩ rằng, kê gối cao có thể nâng đỡ cột sống cổ và giảm đau cổ, tuy nhiên nếu kê gối quá cao sẽ phá vỡ độ cong bình thường của cột sống cổ và làm trầm trọng thêm các bệnh lý về cột sống cổ.

Cúi đầu lâu: Cúi đầu gây áp lực mạnh lên cột sống cổ, tư thế cúi đầu lâu dễ gây thoát vị đĩa đệm cột sống cổ và mất ổn định cột sống cổ.

Nằm trên bàn để ngủ: Nhiều người chỉ có thể nằm trên bàn để ngủ trưa do điều kiện hạn chế, tư thế này khiến cổ chúi về phía trước, gây ra sự thay đổi ngược lại với phát triển bình thường, có thể làm biến dạng cột sống cổ.

Dựa vào sofa mềm: Việc ngồi trên ghế sofa êm ái để xem điện thoại di động và TV thực sự rất thoải mái, nhưng trên thực tế, tư thế ngả lưng này cũng sẽ làm tổn thương cổ thêm trầm trọng.

Đầu và cổ bị lạnh: Máy lạnh thổi trực tiếp vào đầu và cổ có thể khiến cổ bị kích thích vì lạnh, gây co mạch cục bộ và ảnh hưởng đến quá trình tuần hoàn máu vùng cổ.

Tóm lại, cổ là một cơ quan quan trọng giúp kết nối đầu và các phần còn lại của cơ thể. Nếu cảm thấy có triệu chứng bất thường ở cổ, người bệnh nên nhanh chóng đi kiểm tra để xác định rõ nguyên nhân và có phương hướng điều trị kịp thời.

Nguồn: https://arttimes.vn/y-te/co-xuat-hien-nhung-dau-hieu-bat-thuong-rat-co-the-la-nhung-trieu-chung-...Nguồn: https://arttimes.vn/y-te/co-xuat-hien-nhung-dau-hieu-bat-thuong-rat-co-the-la-nhung-trieu-chung-cua-ung-thu-c39a9386.html