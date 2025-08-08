Có nốt ruồi trên mặt, người đàn ông đi khám nhiều lần mới phát hiện ung thư ác tính 

TS.BS. Nguyễn Hữu Quang, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa cho biết, trong thời gian gần đây, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận nhiều bệnh nhân có tổn thương giống nốt ruồi, đa dạng về hình thái, bờ tổn thương không rõ ràng, loét và tái phát sau nhiều lần điều trị bằng LASER phải đến Bệnh viện khám và xử trí.

Trường hợp bệnh nhân nam, gần 40 tuổi đến bệnh viện khám do trên mặt có tổn thương màu đen loang lổ, ổ loét tại trung tâm tổn thương, khối u thâm nhiễm vừa.

Bệnh nhân đã nhiều lần khám tại bệnh viện ở nước ngoài, được chẩn đoán là nốt ruồi, điều trị bằng đốt laser nhưng tổn thương không hết hoàn toàn và tái phát trở lại.

Tổn thương giống nốt ruồi của bệnh nhân

Qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân cho biết thấy trên mặt có tổn thường màu đen dạng nốt ruồi với kích thước ban đầu khoảng 2-3mm, thay đổi theo thời gian, sau khi điều trị bằng đốt laser, kích thước tăng dần, màu sắc bất đồng nhất, loét, thâm nhiễm tổ chức mô dưới da, do đó bệnh nhân đã tìm đến Bệnh viện Da liễu Trung ương.

Qua thăm khám tại Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Phục hồi chức năng, bệnh nhân được khám, chỉ định xét nghiệm máu, siêu âm, chụp dermoscopy – một xét nghiệm đặc thù trong chuyên ngành Da liễu và sinh thiết khối u và được chẩn đoán xác định là Ung thư tế bào đáy tái phát vùng má trái.

Bệnh nhân đã được điều trị bằng phương pháp phẫu thuật Mohs. Phẫu thuật Mohs là phương pháp được lựa chọn thứ nhất trong điều trị ung thư tế bào đáy. Phẫu thuật Mohs có ưu điểm là kiểm soát được tế bào ung thư được loại bỏ khỏi cơ thể và tiết kiệm được vùng da lành. Điều này rất có ý nghĩa đối với việc áp dụng điều trị những tổn thương ở vùng mặt, giúp cho kết quả thẩm mỹ cao và bảo tồn tối đa chức năng của các cơ quan như mắt, mũi, miệng. Sau 1 tuần điều trị, vết mổ đã ổn định, bệnh nhân đã được xuất viện.

Theo TS.BS. Nguyễn Hữu Quang, tổn thương ban đầu của ung thư tế bào đáy ở Việt Nam giống với nốt ruồi, chính vì vậy người dân có thể nhầm lẫn và bỏ qua các dấu hiệu dễ nhận biết. Bệnh ung thư tế bào đáy thường xuất hiện vùng mặt và kích thước tăng dần theo thời gian, tuy nhiên tỷ lệ bệnh nhân được điều trị khỏi bằng phương pháp phẫu thuật Mohs là khá cao (trên 90% theo một số nghiên cứu và tổng hợp tại Bệnh viện) nếu được chẩn đoán đúng và điều trị kịp thời.

Dấu hiệu nhận biết ung thư tế bào đáy là các tổn thương gồ cao bề mặt da, màu đen và vùng mặt, theo thời gian tăng dần về kích thước, thay đổi màu sắc.

Bs. Quang cũng khuyến cáo người dân nếu gặp những dấu hiệu như trên thì nên đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và điều trị, tránh các hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.