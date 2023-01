"Chuyện ấy" vào buổi sáng tốt hơn vào ban đêm?

Thực tế, không có một mốc thời gian cụ thể tốt nhất trong ngày để quan hệ tình dục áp dụng cho tất cả mọi người. Bởi lẽ, so với quan hệ tình dục vào ban đêm hay quan hệ tình dục vào buổi sáng tốt hơn đối với một số người này nhưng lại tệ hơn đối với những người khác.

Tuy nhiên, về mặt sinh lý học, quan hệ tình dục vào buổi sáng nói chung có thể tốt hơn vì cơ thể nhiều người có lượng testosterone và estrogen cao hơn, hai loại hormone ảnh hưởng đến ham muốn tình dục vào đầu ngày. Điều đó có nghĩa là bạn có thể có tâm trạng tốt hơn và có khả năng quan hệ tình dục thỏa mãn hơn vào buổi sáng.

Mức testosterone sẽ được bổ sung qua đêm và do đó có xu hướng đạt mức cao nhất vào buổi sáng.

1. Hormone giới tính của bạn cao hơn vào buổi sáng

Theo nhà trị liệu tình dục được chứng nhận AASECT Jessa Zimmerman: "Bạn có thể dễ dàng bị kích thích vào buổi sáng hơn là vào ban đêm, nhờ vào hormone của bạn."

Đối với nam giới, mức testosterone sẽ được bổ sung qua đêm và do đó có xu hướng đạt mức cao nhất vào buổi sáng và thấp nhất vào ban đêm. Alisa Vitti, chuyên gia về hormone, người sáng lập Trung tâm Hormone sống FLO và là tác giả của In the Flo cho biết: "Mô hình nội tiết tố của nam giới tuân theo nhịp sinh học hàng ngày. Khi họ ngủ, họ tạo ra tất cả testosterone cho ngày hôm sau và họ có nồng độ hormone đó trong huyết thanh cao nhất khi thức dậy, bên cạnh việc tăng cường cortisol mà họ nhận được. Sự kết hợp này rất thúc đẩy các hoạt động thể chất tự nhiên, cho dù đó là tình dục hay tập thể dục."

Testosterone đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động tình dục, giúp đạt được sự cương cứng và cảm thấy có động lực để quan hệ tình dục. Do đó, Zimmerman cho biết mức testosterone tăng cao vào buổi sáng có thể giúp nam giới tăng ham ­muốn, cải thiện hưng phấn và cương cứng tốt hơn.

Tương tự như vậy, estrogen có liên quan đến ham muốn tình dục của phụ nữ và những hormone đó cũng có xu hướng cao hơn vào buổi sáng. Hơn nữa, phụ nữ cũng ­­­trải qua sự gia tăng lưu lượng máu đến âm đạo trong giấc ngủ REM 3 tốt hơn cho việc "bôi trơn" âm đạo.

Điều đó có nghĩa là nhiều phụ nữ có thể thức dậy với cơ thể đã sẵn sàng để quan hệ tình dục. Và lưu lượng máu đến âm vật nhiều hơn và bôi trơn xung quanh âm đạo có thể có nghĩa là nhạy cảm và khoái cảm hơn.

Nhưng buổi sáng có thể không ảnh hưởng nhiều đến ham muốn tình dục của phụ nữ vì họ không tuân theo nhịp sinh học - cơ thể và mô hình nội tiết tố của họ tuân theo chu kỳ kinh nguyệt của họ. Chu kỳ kinh nguyệt có tác động đến ham muốn tình dục, mức độ cortisol khi nghỉ ngơi và tâm trạng của họ, tất cả đều đóng một vai trò trong sự sẵn sàng và hứng thú tình dục.

Chúng ta thường dồi dào năng lượng sau một đêm ngủ ngon.

Theo nghiên cứu, đa số phụ nữ sẽ quan tâm đến tình dục nhiều hơn trong nửa đầu của chu kỳ (giai đoạn nang trứng và rụng trứng), khi mức độ cortisol và sự trao đổi chất khi nghỉ ngơi thấp hơn (mang lại tâm trạng ổn định hơn) và mức độ estrogen và testosterone thấp hơn khiến tăng ham muốn tình dục. Và trong nửa sau của chu kỳ (giai đoạn hoàng thể và kinh nguyệt), cơ thể có nồng độ cortisol cao hơn khi nghỉ ngơi và giảm nồng độ estrogen và testosterone. Điều này có thể làm tăng lo lắng và giảm ham muốn tình dục.

2. Bạn có thể có nhiều năng lượng hơn vào buổi sáng

Một lý do khác khiến tình dục buổi sáng có thể tốt hơn tình dục vào ban đêm, đó có thể do sự ảnh hưởng của năng lượng. Bạn đang bắt đầu ngày mới và bắt đầu nạp năng lượng, nghĩa là bạn có thể tỉnh táo hơn và có thể quan hệ tình dục.

"Lợi ích của việc quan hệ tình dục vào buổi sáng là bạn có thể dễ dàng tập trung vào những gì đang xảy ra vào lúc này", nhà trị liệu tình dục được chứng nhận bởi AASECT, Lauren Fogel Mersy, PsyD chia sẻ: "Khi chúng ta mệt mỏi, chúng ta có thể dễ dàng bị phân tâm hơn".

Nhiều người đến cuối ngày cảm thấy kiệt sức và có lẽ đã cảm xúc cũng đuối hơn nhiều so với ban ngày, họ không muốn đụng chạm hay kích thích nữa. Zimmerman lưu ý: "Sự kiệt sức và mệt mỏi đó có thể dẫn đến việc bỏ bê và trốn tránh đời sống tình dục của bạn. Quan hệ tình dục vào buổi sáng cho phép bạn tiếp thêm năng lượng mới".

Fogel Mersy cũng cho rằng quan hệ tình dục vào cuối ngày có thể ít dẫn đến sự sáng tạo hơn so với quan hệ tình dục vào buổi sáng: "Có thêm một chút năng lượng hoặc cảm thấy được nghỉ ngơi nhiều hơn cũng có thể dẫn đến việc cùng nhau thử những điều khác nhau thay vì có thể rơi vào thói quen khiến chúng ta cảm thấy mệt mỏi hơn".

Một số người có thể thích quan hệ tình dục vào ban đêm thay vì quan hệ tình dục vào buổi sáng.

3. Yếu tố tâm lý có thể khiến "chuyện ấy" vào buổi sáng thêm căng thẳng

Ngoài ra còn có nhiều lý do khác mà một số người có thể thích quan hệ tình dục vào ban đêm thay vì quan hệ tình dục vào buổi sáng. Buổi sáng có thể là khoảng thời gian bận rộn đối với nhiều người, khi tâm trí bạn tràn ngập suy nghĩ về tất cả những việc cần hoàn thành trong ngày hôm đó và khi bạn có xu hướng vội vã ra khỏi cửa.

Mặt khác, buổi tối có thể là khi bạn đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong ngày và cảm thấy có thể thư giãn hơn, điều này có thể khiến bạn dễ dàng tận hưởng tình dục hơn.

Một số người cũng có thể tự ý thức hơn khi quan hệ tình dục vào buổi sáng vì có nhiều ánh sáng hơn, ít trang điểm hơn và có khả năng gây hôi miệng cũng như mùi cơ thể. Hình ảnh cơ thể kém thực sự có thể làm tổn thương chức năng tình dục, bao gồm cả việc khiến bạn khó bị kích thích, ẩm ướt và khó đạt cực khoái hơn.

Thời gian tốt nhất trong ngày để quan hệ tình dục sẽ khác nhau ở mỗi người và ở mỗi cặp đôi. Tuy nhiên, quan hệ tình dục buổi sáng chắc chắn đáng để khám phá nếu nó phù hợp với bạn, việc tăng cường các chất hóa học như oxytocin và dopamine được giải phóng khi quan hệ tình dục có thể giúp bạn bắt đầu ngày mới với cảm giác sảng khoái.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/chuyen-ay-vao-buoi-sang-tot-hon-vao-ban-dem-169230119232047857.htmNguồn: https://suckhoedoisong.vn/chuyen-ay-vao-buoi-sang-tot-hon-vao-ban-dem-169230119232047857.htm