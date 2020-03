Chính thức ra mắt ứng dụng (app) khai báo y tế toàn dân để phòng chống dịch Covid-19

Thứ Hai, ngày 09/03/2020 19:37 PM (GMT+7)

Chiều nay 9-3, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam đã dự buổi ra mắt 2 ứng dụng (app) gồm NCOVI dành cho người dân Việt Nam và ứng dụng Vietnam health declaration - dành cho người nhập cảnh vào Việt Nam, nhằm hỗ trợ người dân và người nhập cảnh vào Việt Nam khai báo y tế để phòng dịch Covid-19.

Trước những diễn biến mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) tại Việt Nam và thế giới, chiều nay 9-3, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) và Bộ Y tế cùng các công ty lớn về công nghệ Việt Nam đã cho ra mắt 2 ứng dụng gồm NCOVI dành cho người dân Việt Nam và ứng dụng Vietnam health declaration dành cho người nhập cảnh vào Việt Nam, nhằm hỗ trợ người dân và người nhập cảnh vào Việt Nam khai báo y tế.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng Bộ Trưởng Bộ TTT-TT Nguyễn Mạnh Hùng dự buổi ra mắt 2 ứng dụng (app), gồm ứng dụng NCOVI dành cho người dân Việt Nam và ứng dụng Vietnam health declaratio dành cho người nhập cảnh vào Việt Nam

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, chủ trì buổi ra mắt 2 ứng dụng này.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết "Đến thời điểm này, chúng ta càng thấm câu nói của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là "chống dịch như chống giặc, toàn dân chống dịch".

Theo Phó thủ tướng, virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19 đã vào Việt Nam bằng rất nhiều phía, vì thế phải cảnh giác hơn, quyết tâm hơn, nhưng cũng tự tin hơn vì qua giai đoạn 1, chúng ta đã có rất nhiều kinh nghiệm và lường trước mọi kịch bản, tình huống.

Quan trọng hơn là chúng ta đã có sự tham gia của nhân dân, chúng ta có một hệ thống chính trị vững chắc từ trên xuống dưới, có lực lượng vũ trang nhân dân, đội ngũ thầy thuốc với nhiều chuyên gia rất giỏi.

Các tiện ích của 2 ứng dụng vừa được công bố chiều 9-3

"Tôi muốn nói điều quan trọng là nhân dân Việt Nam rất tuyệt vời. Khi Thủ tướng Chính phủ kêu gọi toàn dân, rất nhiều người dân vượt qua các việc cá nhân để chung tay. Một trong những việc hết sức thiết thực là chúng ta tham gia cung cấp thông tin 2 chiều giữa mình với cơ quan chức năng" - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

Theo Phó Thủ tướng, ứng dụng rất tốt nhưng chỉ là bước khởi đầu, vì chúng ta từng có nhiều ứng dụng hay. Phải làm được 2 vấn đề: Các ứng dụng do nhiều công ty phát triển, những lời chỉ dẫn trên đó không có tính ràng buộc về giá trị, nhưng tham gia ứng dụng này của 2 Bộ TT-TT và Y tế phối hợp, các thông tin chỉ dẫn trên ứng dụng này là thông tin chính thức, kể cả bản đồ vùng dịch, chỉ dẫn trong các tình huống...

Trong tất cả ứng dụng trước đây, trừ ứng dụng của Bộ Y tế, thông tin người dùng cung cấp vào về tình trạng sức khỏe của mình, không được cơ quan chức năng quản lý và sử dụng, gây lãng phí. Nhưng không loại trừ những thông tin cá nhân đó nếu không được quản lý tốt sẽ bị sử dụng không đúng mục đích.

"Tất cả các thông tin khai báo trên 2 ứng dụng mới này, sẽ được các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích, tuyệt đối không sử dụng cho mục đích thương mại và không xâm phạm đến đời tư người dân. Đây là 2 điểm quan trọng khác biệt" - Phó Thủ tướng nói.

Phó Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp đã có các ứng dụng cùng ngồi lại với Bộ TT-TT nâng cấp và mở rộng ứng dụng, mỗi doanh nghiệp tham gia vào đều được ghi nhận đóng góp. "Chưa chắc những doanh nghiệp lớn đã có sáng kiến hay bằng doanh nghiệp nhỏ. Sự nâng cấp mở rộng này là không giới hạn, từ chỗ chỉ cung cấp thông tin người dùng hoặc cơ quan y tế, sẽ mở rộng ra nhiều thông tin phục vụ mục đích chống dịch" - Phó Thủ tướng nói.

"Tất cả anh em đều bày tỏ với tôi có phần mềm để dự báo các vector chuyển dịch, để làm được thì ứng dụng này còn xa lắm, phải có nhiều thuật toán, nhiều nguồn thông tin. Nên tôi rất mong sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia xây dựng, nâng cấp ứng dụng. Đây không phải ứng dụng bắt buộc, nhưng tôi kêu gọi mọi người dân Việt Nam hãy sử dụng ứng dụng này, như là hành động thiết thực cho chống dịch" - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Huy Dũng, Cục trưởng Cục An toàn thông tin (Bộ TT-TT), khẳng định tất cả các dữ liệu liên quan sẽ được cơ quan chức năng đảm bảo an toàn, an ninh mạng chặt chẽ, bảo mật các thông tin cá nhân của người sử dụng và quản lý chặt chẽ, chỉ được sử dụng vào mục đích hỗ trợ cộng đồng.

Thông tin tại buổi ra mắt cho biết, chỉ sau 2 ngày vận hành, hệ thống khai báo y tế điện tử đã được triển khai tại 163 cửa khẩu, cảng hàng không với 22.000 hồ sơ được khai báo.

Bên cạnh đó, người dân có thể truy nhập vào các website như: https://suckhoetoandan.vn/khaiyte , https://tokhaiyte.vn và làm theo các bước hướng dẫn để thực hiện khai báo y tế điện tử.

Ứng dụng NCOVI (do Tập đoàn VNPT cùng các công ty ICT lớn ở Việt Nam nghiên cứu và phát triển). Ứng dụng thứ hai là Vietnam Health declaration (do Viettel Solutions xây dựng).

Ứng dụng NCOVI được cơ quan chức năng khuyến nghị người dân sử dụng để cung cấp thông tin hỗ trợ ngành y tế tìm ra các trường hợp cần chú ý nhằm đảm bảo phòng chống dịch một cách chủ động. Dựa trên dữ liệu ứng dụng này gửi về, hệ thống y tế biết được các trường hợp cần chú ý để hỗ trợ y tế nhanh nhất và hiệu quả nhất có thể.

Khi dùng ứng dụng này, người dân cung cấp thông tin cá nhân và tình hình sức khỏe của bản thân trong mục khai báo y tế sức khỏe toàn dân ở màn hình chính, thường xuyên cập nhật tình hình dữ liệu ở màn hình theo dõi sức khỏe. Ứng dụng cũng là kênh chính thức để cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi khuyến cáo đến người dân.

Cơ quan chức năng cũng khuyến nghị người nhập cảnh vào Việt Nam dùng ứng dụng Vietnam health declaration để khai báo y tế nhằm tìm ra các trường hợp chú ý để đảm bảo phòng dịch một cách chủ động. Cơ quan chức năng yêu cầu người dùng cần thường xuyên cập nhật tình hình sức khỏe của bản thân trên ứng dụng. Đây cũng là kênh chính thức cơ quan nhà nước gửi khuyến cáo đến người nhập cảnh vào Việt Nam.

Ứng dụng chạy trên hai hệ điều hành là Android và iOS, để tạo tài khoản người dùng bắt buộc phải cung cấp các thông tin gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, số giấy tờ tùy thân, địa chỉ, số điện thoại.

