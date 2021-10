Chạy bộ 1 tiếng kéo dài thêm 420 phút tuổi thọ, giảm nguy cơ mắc hàng loạt bệnh mãn tính

Thứ Bảy, ngày 30/10/2021 12:00 PM (GMT+7)

Chạy bộ là môn thể thao đơn giản, tất cả những gì bạn cần làm là xỏ giày, bước ra khỏi nhà và chạy vài km.

Chạy bộ có lợi cho cơ thể như thế nào?

Một nghiên cứu của Đại học Iowa, được công bố trên Tạp chí Tim mạch Mỹ cho thấy, nếu chạy bộ trong 1 giờ có thể kéo dài tuổi thọ thêm 420 phút (tương đương 7 giờ). Thậm chí, ngay cả khi bạn thỉnh thoảng có hút thuốc hay uống rượu, tuổi thọ của những người có chạy bộ cũng cao hơn người không chạy bộ.

Ngoài lợi ích kéo dài tuổi thọ, chạy bộ còn có nhiều tác động tích cực đến cơ thể.

- Tốt cho tim mạch

Khi một người có những hoạt động thể chất, sức bền của tim phổi tăng lên đáng kể. Hoạt động thể chất đóng vai trò quan trọng trong việc phân phối oxy và chất dinh dưỡng, loại bỏ độc tố ra ngoài cơ thể. Nếu sức bền của tim phổi càng thấp, khả năng bị đột tử, chống lại bệnh tật càng kém.

Tim của người thường xuyên chạy bộ có một đặc điểm nổi bật, đó là khả năng tâm thu và tâm trương của tim được nâng cao rõ rệt. Mỗi lần tim co bóp có thể cung cấp nhiều máu hơn cho toàn bộ cơ thể.

- Tăng khả năng cơ thể hấp thụ oxy

Theo thời gian, khả năng hấp thụ oxy ở mức tối đa của con người sẽ ngày càng giảm xuống, đồng nghĩa với việc tăng khả năng mắc các bệnh mãn tính.

Bằng cách chạy bộ thường xuyên, bạn có thể duy trì lượng oxy ở mức tối đa cơ thể cần, giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính.

- Giúp não “trẻ” ra

Viện nghiên cứu Y khoa Mỹ phát hiện ra rằng, những người chạy bộ có bộ não “trẻ” hơn rất nhiều.

Trong 4 năm từ 1979 đến 1983, các nhà nghiên cứu đã tiến hành một thí nghiệm với 1.500 người tham gia chạy bộ. Sau 20 năm, họ phát hiện ra rằng, những người thường xuyên chạy bộ có não bộ hoạt động tốt hơn, tư duy nhanh và nhạy bén. Điều này được cho là do khi chạy, cơ thể sẽ tiết ra nhiều hormone endorphin hơn. Nó có thể làm thay đổi tâm trạng của con người, khiến người chạy cảm thấy vui vẻ.

Endorphin còn được biết đến như một loại hormone tự nhiên của cơ thể, có thể làm giảm căng thẳng, tăng cường khoái cảm. Đây là lý do tại sao có những người cho rằng, chạy bộ là cách tốt nhất để giải tỏa căng thẳng.

- Giúp cơ bắp săn chắc hơn

Cơ bắp của chúng ta bao gồm các sợi cơ co giật nhanh và sợi cơ co giật chậm. Trong đó, sợi cơ co giật chậm tương đối mảnh mai, có độ bền cao. Còn sợi cơ co giật nhanh thì cồng kềnh, dày, khiến cơ thể người không đẹp.

Việc chạy bộ thường xuyên sẽ biến đổi những sợi cơ co giật nhanh thành sợi cơ co giật chậm, từ đó làm săn chắc cơ bắp. Đó là lý do vì sao những người thường chạy bộ có cơ thể gọn gàng, gầy đẹp.

Làm thế nào để chạy bộ hợp lý, tốt cho sức khỏe?

Mặc dù chạy bộ rất tốt cho sức khỏe nhưng nếu tập sai cách có thể làm tổn thương một số cơ quan. Chính vì vậy, khi chạy bộ bạn cần chú ý một số điều sau:

- Nếu chạy bộ hơn 1 tiếng sẽ khiến lượng glycogen dự trữ trong cơ thể thiếu hụt, không cung cấp đủ năng lượng, cơ thể thiếu nước. Một khi mức độ mất nước của cơ thể càng cao, nó sẽ dẫn tới một số tình trạng nghiêm trọng như chuột rút, đột quỵ… Trên thực tế, bạn nên duy trì thói quen chạy 2,5 tiếng mỗi tuần để từ từ cải thiện sức khỏe.

- Chạy bộ trong một số môi trường không thích hợp có thể gây hại cho cơ thể. Chẳng hạn như nếu chạy bộ trên máy tập trong phòng kín gió, nóng nực vào mùa hè rất dễ khiến thân thiệt tăng lên, thiếu nước, thiếu oxy. Điều này còn dẫn đến rối loạn cân bằng điện giải, dễ mỏi cơ và chuột rút.

- Tư thế chạy bộ cũng rất quan trọng, vòm ngoài bàn chân phải tiếp đất trước chứ không phải gót chân. Trong quá trình chạy cần phải thẳng lưng, hạ thấp tay, vung về phía trước, nhịp thở nhẹ nhàng.

- Trước khi chạy cần phải khởi động để tránh tình trạng bị chuột rút và một số chấn thương không mong muốn.

Cuối cùng, nếu bạn chỉ tập trung vào mỗi thói quen chạy bộ mà không hạn chế những thói quen không lành mạnh khác như thức khuya, ngồi một chỗ quá lâu… thì việc tập luyện này cũng không mang lại những hiệu quả như mong đợi.

