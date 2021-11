Chàng trai Yoseob nhóm nhạc BEAST từng mắc căn bệnh có thể phải rời bỏ sự nghiệp

Thứ Hai, ngày 01/11/2021 10:01 AM (GMT+7)

Giọng ca chính của nhóm nhạc BEAST, Yang Yoseob đã được chẩn đoán và điều trị bệnh viêm thanh quản, nốt thanh quản.

Bác sĩ nói rằng vì lỗ mũi của Yoseob sưng hơn so với mọi người, anh ấy sẽ phải cẩn thận trong những tháng khô vì có khả năng mắc bệnh. Bác sĩ cũng nói rằng Yoseob may mắn khi anh ấy có thể điều trị tình trạng bệnh theo thời gian. Công ty quản lý của Yoseob là Cube Entertainment cho biết sau khi ghi hình Idol Maid, anh ấy đã ngay lập tức phẫu thuật nốt thanh quản của mình. Rất may sau đó, Yoseob đã dần hồi phục và trở lại với sự nghiệp ca hát.

Viêm thanh quản là tình trạng viêm của hộp thoại (thanh quản) do hoạt động quá mức, bị kích ứng hoặc nhiễm trùng.

Bên trong thanh quản là dây thanh - hai nếp gấp của màng nhầy bao phủ cơ và sụn. Thông thường, dây thanh đóng mở nhịp nhàng, tạo thành âm thanh thông qua chuyển động và rung động của chúng.

Nhưng khi bị viêm thanh quản, dây thanh của bạn bị viêm hoặc bị kích thích. Điều này làm cho dây thanh âm sưng lên, làm biến dạng âm thanh do không khí truyền qua chúng tạo ra. Kết quả là giọng nói của bạn nghe bị khàn. Trong một số trường hợp viêm thanh quản, giọng nói của bạn có thể trở nên gần như không thể nghe thấy được.

Viêm thanh quản có thể diễn ra trong thời gian ngắn (cấp tính) hoặc kéo dài (mãn tính). Hầu hết các trường hợp viêm thanh quản là do nhiễm vi-rút tạm thời và không nghiêm trọng. Khàn tiếng kéo dài đôi khi có thể báo hiệu một tình trạng bệnh lý tiềm ẩn nghiêm trọng hơn.

Các triệu chứng

Các dấu hiệu và triệu chứng viêm thanh quản có thể bao gồm:

- Khàn tiếng

- Giọng nói yếu hoặc mất giọng

- Cảm giác nhột nhột và thô cứng trong cổ họng của bạn

- Đau họng

- Cổ họng khô

- Ho khan

Nguyên nhân

Viêm thanh quản cấp tính

Nguyên nhân của viêm thanh quản cấp tính bao gồm:

- Nhiễm vi-rút hoặc nhiễm trùng gây cảm lạnh

- Căng thẳng giọng nói do la hét hoặc lạm dụng giọng nói của bạn

- Nhiễm trùng do vi khuẩn, mặc dù những bệnh này ít phổ biến hơn

Viêm thanh quản mãn tính

Viêm thanh quản kéo dài hơn ba tuần được gọi là viêm thanh quản mãn tính. Loại viêm thanh quản này thường do tiếp xúc với các chất kích thích theo thời gian. Viêm thanh quản mãn tính có thể gây căng dây thanh âm và chấn thương hoặc phát triển trên dây thanh (polyp hoặc nốt). Viêm thanh quản mãn tính có thể do:

- Các chất kích thích hít phải, chẳng hạn như khói hóa học, chất gây dị ứng hoặc khói

- Trào ngược axit, còn được gọi là bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD)

- Viêm xoang mạn tính

- Sử dụng rượu quá mức

- Thói quen lạm dụng giọng nói của bạn (chẳng hạn như ca sĩ hoặc hoạt náo viên)

- Hút thuốc

Nguyên nhân ít phổ biến hơn của viêm thanh quản mãn tính bao gồm:

- Nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc nấm

- Nhiễm một số loại ký sinh trùng

Các nguyên nhân khác của khàn tiếng mãn tính bao gồm:

- Ung thư

- Liệt dây thanh, có thể do chấn thương dây thần kinh do phẫu thuật, chấn thương ở ngực hoặc cổ, ung thư, rối loạn thần kinh hoặc các tình trạng sức khỏe khác

Các yếu tố rủi ro

Các yếu tố nguy cơ của viêm thanh quản bao gồm:

- Bị nhiễm trùng đường hô hấp, chẳng hạn như cảm lạnh, viêm phế quản hoặc viêm xoang

- Tiếp xúc với các chất gây kích thích, chẳng hạn như khói thuốc lá, uống quá nhiều rượu, axit dạ dày hoặc hóa chất tại nơi làm việc

- Lạm dụng giọng nói của bạn, bằng cách nói quá nhiều, nói quá to, la hét hoặc hát

Phòng ngừa

Để tránh bị khô hoặc kích ứng dây thanh âm của bạn:

- Tránh hút thuốc và tránh xa khói thuốc. Khói thuốc làm khô cổ họng bạn. Nó cũng có thể khiến dây thanh quản của bạn bị kích thích.

- Hạn chế rượu và caffein. Những điều này khiến bạn mất nước trong cơ thể.

- Uống nhiều nước. Chất lỏng giúp giữ cho chất nhầy trong cổ họng của bạn loãng ra và dễ dàng loại bỏ.

- Hạn chế thức ăn cay. Thức ăn cay có thể khiến axit trong dạ dày đi vào cổ họng hoặc thực quản. Điều này có thể dẫn đến chứng ợ nóng hoặc bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD).

- Bổ sung nhiều loại thực phẩm lành mạnh trong chế độ ăn uống của bạn. Ăn trái cây, rau và ngũ cốc nguyên hạt. Chúng có một số loại vitamin, chẳng hạn như vitamin A, E và C, rất quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Những thực phẩm này cũng có thể giúp giữ cho màng nhầy trong cổ họng khỏe mạnh.

- Tránh hắng giọng. Điều này gây hại nhiều hơn lợi, vì nó gây ra rung động bất thường cho dây thanh âm của bạn và có thể làm tăng sưng tấy. Hắng giọng cũng khiến cổ họng tiết ra nhiều chất nhầy và có cảm giác rát họng khiến bạn muốn hắng giọng trở lại.

- Tránh nhiễm trùng đường hô hấp trên. Rửa tay thường xuyên và tránh tiếp xúc với những người bị nhiễm trùng đường hô hấp trên như cảm lạnh.

Nguồn: http://danviet.vn/chang-trai-yoseob-nhom-nhac-beast-tung-mac-can-benh-co-the-phai-roi-bo-su-nghi...Nguồn: http://danviet.vn/chang-trai-yoseob-nhom-nhac-beast-tung-mac-can-benh-co-the-phai-roi-bo-su-nghiep-5020211111023833.htm