Căn bệnh diễn viên Cát Phượng đang mắc phải nguy hiểm như thế nào?

Thứ Năm, ngày 25/11/2021 16:01 PM (GMT+7)

Vừa qua, việc Cát Phượng bất ngờ nhập viện cấp cứu khiến nhiều fan không khỏi lo lắng.

Sau gần một ngày nhập viện, nữ diễn viên 51 tuổi cập nhật tình hình sức khỏe hiện tại của mình: "Mọi người yên tâm, rất nhiều người alo Cát nhưng Cát không thể bắt máy nói chuyện được ạ vì Cát còn mệt và cần ngủ. Hơn nữa tiền đình nên Cát hạn chế không nghe điện thoại. Cát viết status này một chút lại bỏ điện thoại xuống vì mệt. Sau đó tiếp tục viết mới xong. Cát cảm ơn mọi người rất nhiều đã quan tâm Cát. Cát rất ấm lòng và Cát sẽ khỏe…".

Ảnh Cát Phượng nằm viện

Trước đó, Cát Phượng được bác sĩ chẩn đoán rối loạn tiền đình nặng. Căn bệnh của nữ diễn viên không phải dứt điểm trong ngày 1, ngày 2 mà phải điều trị dần theo phác đồ của bác sĩ.

Hiện tại, Cát Phượng chỉ ở yên trong bệnh viện nhưng cũng không có bất cứ ai được vào thăm vì tình hình dịch phức tạp. Tại đây, nữ diễn viên gửi lời cảm ơn đến các nhân viên y tế đã tận tình chăm sóc, đồng thời cũng cảm ơn người hâm mộ và bạn bè đã động viên chia sẻ.

Bệnh tiền đình Cát Phượng mắc phải nguy hiểm thế nào?

Rối loạn tiền đình mà Cát Phượng gặp phải là bệnh lý gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường gặp nhiều hơn độ tuổi trưởng thành. Rối loạn tiền đình không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng luôn làm mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống.

Ảnh minh họa

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh rối loạn tiền đình, trong đó:

- Do huyết áp thấp, thiếu máu, tai biến, các bệnh về tim mạch,… gây tắc nghẽn mạch máu.

- Do lo lắng căng thẳng, stress do mất ngủ, áp lực công việc. Stress khiến cơ thể sản sinh một lượng lớn hoocmon cortisol làm gây tổn thương hệ thống thần kinh. Trong đó có dây thần kinh số 8 bị tổn hại, làm cho hệ thống tiền đình nhận được thông tin không chính xác và hoạt động không đúng yêu cầu.

- Do hậu quả của một số bệnh như viêm dây thần kinh, u não, u dây thần kinh, viêm tai giữa, người cao tuổi bị suy giảm chức năng của một số cơ quan.

- Do quá béo hoặc quá, do quan hệ tình dục không đều đặn và thường xuyên uống quá nhiều rượu bia. Ngoài ra còn có thể do cơ thể bị nhiễm độc hóa chất hay do sử dụng thuốc… cũng là một trong những nguyên nhân gây rối loạn tiền đình.

Cách phòng tránh bệnh tiền đình

- Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên. Với những người làm việc ở văn phòng, ngồi nhiều giờ bên máy tính liên tục nên thường xuyên tập các bài tập vận động vùng cổ, gáy. Không nên quay cổ đột ngột hoặc đứng lên ngồi xuống quá nhanh.

- Tránh đọc sách báo khi ngồi ô tô, nên ngồi hoặc nằm ngay xuống khi thấy chóng mặt.

- Uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, hạn chế uống bia, rượu, hút thuốc lá.

- Khi có dấu hiệu của bệnh rối loạn tiền đình, nên đến gặp và điều trị đúng theo hướng dẫn của bác sĩ. Tuyệt đối không được tự ý điều trị.

