Ca sinh 5 kỳ lạ và nỗi éo le cuộc đời

Thứ Ba, ngày 29/05/2018 09:00 AM (GMT+7)

Đây là ca sinh 5 đầu tiên trên thế giới. Nó không chỉ đặc biệt về mặt y học mà còn là bi kịch của những người trong cuộc, khi họ bị chính gia đình của mình và xã hội khai thác triệt để cho mục đích thương mại.

Một hiện tượng y học kỳ lạ đầu thế kỷ XX

Vào ngày 28/5/1934, tại trang trại nhỏ ở làng Corbeil miền bắc Ontario, Canada, chị Elzire Dionne 25 tuổi, đã sinh hạ 5 bé gái giống hệt nhau. Sự kiện này gây chấn động không nhỏ bởi từ trước tới nay trên thế giới chưa hề có ca sinh nào như vậy. Năm chị em lần lượt ra đời và được đặt tên là Annette, Emilie, Yvonne, Cecile, và Marie. Tổng trọng của 5 chị em lúc chào đời chỉ đạt 6,3 kg. Ca sinh do bác sĩ Allen R. Dafoe đảm nhận với sự hỗ trợ của hai y tá. Chỉ vài ngày sau khi ra đời, 5 chị em Dionne đã được người ta mời tham gia triển lãm tại một hội chợ.

Bác sĩ đỡ đẻ Allan R. Dafoe và 5 chị em nhà Dionne trong lễ sinh nhật đầu tiên.

Nhiều người xem sự ra đời của 5 chị em nhà Dionne là một dấu hiệu phục hồi. Nhìn xa hơn, ca sinh trong hoàn cảnh bất lợi, nhưng tất cả lại tồn tại một cách đáng ngạc nhiên. Theo các chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu song sinh thuộc Đại học California (Mỹ), khả năng song sinh cùng trứng (identical twins) chỉ có tỷ lệ 1/250 ca. Nếu sinh ba thì tỷ lệ này giảm, nhưng trường hợp của 5 chị em nhà Dionne quả là một ngoại lệ, nếu có cũng chỉ tồn tại một cách rất hi hữu, 1/1 tỷ ca sinh.

6 mẹ con Dionne.

Và cuộc đời thăng trầm của 5 chị em nhà Dionne

Sinh ra vào đúng lúc Đại khủng hoảng, gia đình lại nghèo nên 5 chị em nhà Dionne đã được chính quyền tỉnh Ontario xếp vào diện bảo trợ và ngay lập tức chính quyền tỉnh này đã phê duyệt đạo luật có tên Dionne Quintuplet Guardianship Act để bảo vệ ca đa sinh này.

5 chị em nhà Dionne trong lễ sinh nhật lần thứ 13.

Sau khi được 4 tháng tuổi, cả 5 được đưa tới Bệnh viện kiêm nhà trẻ Dafoe. Nhờ sự có mặt của 5 chị em nhà Dionne mà Dafoe trở nên hấp dẫn du khách thập phương trong những năm từ năm 1934 đến 1943. Mỗi ngày, bệnh viện kiêm nhà trẻ nói trên đã tiếp đón 6.000 lượt khách đến thăm. Dafoe hoạt động giống như một viện bảo tàng sống, có cả cảnh sát, người giúp việc và y tá. Năm đầu thu về 1 triệu đô la và khoảng 500 triệu đôla cho 9 năm tồn tại. Chưa hết, 5 chị em nhà Dionne còn được giới quảng cáo, phim ảnh săn đón. Nhiều ấn phẩm phim được ra đời như Five Times Five, The Country Doctor, Five of a Kind hay Reunion... Riêng phim Five Times Five (1939), từng được đề cử tại giải Oscar năm 1940.

5 chị em nhà Dionne trở thành chủ đề quảng cáo

Khi chị em nhà Dionne lên 9 tuổi, cha mẹ của họ đã giành lại được quyền nuôi con từ nhà chức trách, các cô bé trở về sống cùng gia đình. Cuộc sống của gia đình Dionne sau khi đón các con về có phần sung túc hơn, nhưng 5 chị em lại khó hòa nhập với đời sống gia đình, bởi Dionne liên tục xảy ra những bất đồng . Một trong 5 chị em là Emilie, đã quyết định vào sống trong nhà tu và qua đời sau một cơn tai biến năm 1954 khi mới 20 tuổi. Ở tuổi 21, nhà chức trách dành cho 4 chị em còn lại mỗi người một số tiền trị giá 250.000 đô như một phần đền bù nhỏ bé cho số tiền khổng lồ mà họ đem về cho chính quyền tỉnh khi còn sống trong Bệnh viện Dafoe. Sau này, 3 người đã kết hôn và sinh con, gồm Marie có 2 con gái, Annette có 3 con trai, Cecile có 5 người con, riêng Yvonne sống độc thân. Năm 1970, Marie khi đó đã ly thân, qua đời tại nhà riêng vì tụ máu não. Cuối thập niên 1980, khi Annette và Cecile cũng đều ly hôn, 3 chị em còn sống khi đó, gồm cả Yvonne không kết hôn, chuyển về sống chung với nhau ở thành phố Montreal, đến năm 2001, Yvonne qua đời.

Vào cuối thập niên 1990, các chị em nhà Dionne một lần nữa trở lại với truyền thông sau khi chính quyền Ontario quyết định tổ chức một cuộc điều tra công khai các quỹ của 5 người này do bị cáo buộc quản lý nhập nhèm. Cuối cùng, chị em nhà Dionne được xử thắng kiện với số tiền 4 triệu đô la. Cho tới hôm nay, vẫn còn 2 trong 5 chị em nhà Dione còn sống, gồm Annette và Cécile, hiện giờ đã bước vào tuổi 84, cả hai lựa chọn cuộc sống lặng lẽ cùng nhau tại Montreal. Năm 2017 họ đã xuất hiện trở lại trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với tờ The New York Times. Hiện tại hai cụ Annette và Cécile Dionne đã khởi động một chương trình mới để duy trì kỷ niệm gia đình và nơi họ sinh ra tại North Bay. Dự án đã hoàn thành và sẽ mở cửa đón khách giống như một bảo tàng vào mùa hè tới.

Ảnh chụp năm 1995, ba chị em còn sống là Yvonne (trái), Annette và Cecile (phải) trước khi công bố tự truyện về bản thân và gia đình.