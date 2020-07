Ca bệnh khó tin: Người đàn ông cương cứng liên tục vì… mắc COVID-19

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân đã bất ngờ rơi vào trạng thái cương cứng liên tục kéo dài trong 4 giờ liền, buộc bác sĩ phải can thiệp khẩn cấp. Họ đã phát hiện nhiều cục máu đông ở các mạch máu thuộc "vùng chiến lược", khiến máu bị mắc kẹt trong dương vật.

Thứ Năm, ngày 02/07/2020 10:00 AM (GMT+7)

Theo Anh Thư (Theo The Sun, The American Journal of Emergency Medicine) (Người lao động)