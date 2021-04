Bộ Y tế chưa cấp phép nhập khẩu vắc-xin COVID-19 của Moderna

Bộ trưởng Y tế và 4 thứ trưởng sẽ đi kiểm tra tại các điểm nóng về COVID-19 Bộ Y tế vừa có quyết định thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly và giám sát y tế và triển khai tiêm vắc xin phòng chống dịch COVID-19 tại một số tỉnh, thành phố. Các đoàn kiểm tra do Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long và 4 thứ trưởng khác làm trưởng đoàn. Theo đó, các đoàn sẽ đến kiểm tra tại Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Long An, An Giang, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Hậu Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Sóc Trăng. Thời gian kiểm tra từ ngày 18 đến 30/4. Các đoàn sẽ kiểm tra công tác quản lý nhập cảnh, cách ly, giám sát y tế và triển khai tiêm vắc-xin phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, kiểm tra thực tế việc theo dõi sức khỏe, giám sát y tế và báo cáo đối với các trường hợp chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam làm việc sau khi cách ly 14 ngày; hoạt động triển khai tiêm vắc xin COVID-19, khai báo y tế tại cửa khẩu…