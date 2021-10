Bộ trưởng Y tế: Phải sẵn sàng ứng phó với nguy cơ dịch cấp độ 4

Thứ Tư, ngày 27/10/2021 07:39 AM (GMT+7)

Bộ trưởng Y tế cho biết, hệ thống y tế sẵn sàng ứng phó nguy cơ dịch ở cấp độ 4, nhất là oxy y tế, “tháp điều trị 3 tầng”, chuẩn bị kế hoạch thành lập trạm y tế lưu động…

công bố hôm qua TỔNG +3.592 891.389 21.767 64 1 TP.HCM +783 426.873 16.412 27 2 Hà Nội +18 4.439 59 0 3 Bình Dương +528 229.938 2.383 14 4 Đồng Nai +481 62.418 564 4 5 An Giang +290 9.472 131 3 6 Đắk Lắk +162 3.347 14 0 7 Tiền Giang +121 15.858 407 3 8 Tây Ninh +120 10.006 152 3 9 Kiên Giang +118 7.829 79 0 10 Trà Vinh +108 2.422 18 0 11 Bạc Liêu +106 1.708 14 3 12 Long An +66 34.294 479 3 13 Nghệ An +59 2.289 18 1 14 Cần Thơ +57 6.527 119 1 15 Thanh Hóa +50 878 5 0 16 Gia Lai +46 1.418 5 0 17 Khánh Hòa +45 8.843 100 0 18 Bình Thuận +40 4.783 68 0 19 Phú Thọ +33 503 0 0 20 Bà Rịa - Vũng Tàu +33 4.567 50 0 21 Cà Mau +32 1.557 13 1 22 Quảng Nam +28 959 5 0 23 Hà Giang +28 427 0 0 24 Hậu Giang +27 1.159 2 0 25 Nam Định +26 200 1 0 26 Bình Định +23 1.613 16 0 27 Bình Phước +23 1.623 12 0 28 Bến Tre +19 2.217 71 0 29 Vĩnh Long +18 2.513 59 0 30 Đồng Tháp +17 9.476 265 0 31 Thừa Thiên Huế +12 1.041 11 0 32 Hà Nam +11 941 0 0 33 Ninh Thuận +11 1.275 28 1 34 Hưng Yên +8 311 1 0 35 Quảng Ngãi +8 1.549 6 0 36 Đắk Nông +7 891 7 0 37 Lâm Đồng +6 490 1 0 38 Sơn La +4 290 0 0 39 Quảng Bình +3 1.888 6 0 40 Lai Châu +2 13 0 0 41 Bắc Giang +2 5.856 14 0 42 Tuyên Quang +2 17 0 0 43 Đà Nẵng +2 4.956 74 0 44 Phú Yên +2 3.118 34 0 45 Vĩnh Phúc +2 253 3 0 46 Kon Tum +2 207 0 0 47 Hải Dương +1 197 1 0 48 Lạng Sơn +1 220 1 0 49 Bắc Ninh +1 1.976 14 0 50 Quảng Ninh 0 24 0 0 51 Hòa Bình 0 18 0 0 52 Thái Nguyên 0 17 0 0 53 Điện Biên 0 66 0 0 54 Yên Bái 0 14 0 0 55 Hà Tĩnh 0 514 5 0 56 Hải Phòng 0 34 0 0 57 Quảng Trị 0 442 2 0 58 Sóc Trăng 0 4.277 38 0 59 Bắc Kạn 0 6 0 0 60 Thái Bình 0 101 0 0 61 Lào Cai 0 134 0 0 62 Ninh Bình 0 97 0 0 Tình hình tiêm chủng vaccine ở Việt Nam Xem thêm số liệu vaccine COVID-19 > Nguồn: Cổng thông tin tiêm chủng COVID-19 - Cập nhật lúc 00:00 26/10/2021 Số mũi đã tiêm toàn quốc 76.263.271 Số mũi tiêm hôm qua 1.012.281

Giám sát ca nhiễm từ những người về từ vùng dịch

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, chiều 26/10, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến về công tác phòng, chống dịch với 19 tỉnh, thành phố khu vực phía nam.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. (Ảnh: VGP).

Theo báo cáo của Bộ Y tế, nhìn chung, số ca mắc mới COVID-19 trên cả nước trong 2 tuần qua đã giảm 48% so với 2 tuần trước đó. Tuy nhiên, số ca mắc trong tuần qua tăng 14,4% so với tuần trước đó. Trong số 19 tỉnh, thành phố miền Đông, Tây Nam Bộ, so với tuần trước đó, từ ngày 19-25/10, 17/19 địa phương ghi nhận ca mắc tăng trong cộng đồng; 2 địa phương ghi nhận số ca mắc giảm.

Tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, số lượng ca nhiễm mới và tử vong đã giảm rõ rệt.

Trong thời gian gần đây, các địa phương trên cả nước tăng cường hoạt động giám sát ca nhiễm từ những người về từ vùng dịch, nhất là các tỉnh, thành phố khu vực phía nam.

Các địa phương đang gặp khó khăn trong áp dụng các biện pháp quản lý người trở về từ tỉnh có nguy cơ dịch cấp 1 (xanh), cấp 2 (vàng) nhưng lại cư trú ở xã, phường có nguy cơ dịch cấp 3 (cam), cấp 4 (đỏ). Nhiều người đã tiêm vắc-xin vẫn bị nhiễm COVID-19, nên nếu chỉ cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh ra cộng đồng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cùng chia sẻ, tháo gỡ khó khăn, tiếp tục tăng cường kiểm soát người từ nơi khác về. Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ TT&TT khẩn trương kết nối, liên thông dữ liệu để có thể xác định người đến từ tỉnh khác trước đó đã cư trú tại xã, phường có nguy cơ dịch cấp độ mấy.

Để bảo đảm đủ sinh phẩm xét nghiệm người từ nơi khác về, Phó Thủ tướng yêu cầu các tỉnh phía nam tổng hợp nhu cầu gửi Bộ Y tế cân đối, hỗ trợ khi cần thiết.

Bộ Y tế tiếp tục xem xét, điều chỉnh quy trình cách ly, phân biệt giữa các địa phương có tỉ lệ tiêm vắc-xin khác nhau, giữa người đã tiêm vắc-xin và người chưa tiêm.

Phải sẵn sàng ứng phó với nguy cơ dịch cấp độ 4

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, phải tiếp tục nâng cao cảnh giác trước nguy cơ dịch bệnh tại các tỉnh Tây Nam Bộ, khi lượng người từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An về khu vực này rất đông, với tỉ lệ người nhiễm COVID-19 khoảng 1,6%, tiềm ẩn khả năng lây lan ra cộng đồng rất lớn, đặc biệt đối với địa bàn chưa kịp tiêm bao phủ vắc-xin mũi 1.

Các tỉnh Tây Nam Bộ phải giám sát chặt người từ vùng dịch về, "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người", giám sát y tế, xét nghiệm, cách ly theo điều kiện thực tiễn tại địa phương theo các hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hệ thống y tế sẵn sàng ứng phó nguy cơ dịch ở cấp độ 4, nhất là oxy y tế, “tháp điều trị 3 tầng”, chuẩn bị kế hoạch thành lập trạm y tế lưu động…

Bảo đảm đủ vắc-xin cho các tỉnh phía nam

Về vắc-xin, đến hết ngày 25/10, 19 tỉnh, thành phố phía nam đã được phân bổ 48,2 triệu liều vắc-xin phòng COVID-19, chiếm 49% tổng số vắc-xin được phân bổ trên cả nước. Đáng chú ý có 5/19 tỉnh, thành phố có tỉ lệ bao phủ ít nhất 1 mũi vắc-xin đạt trên 95% là TP.HCM, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai, Long An, Bình Dương. Tuy nhiên vẫn còn 9/19 tỉnh có tỉ lệ tiêm vắc-xin mũi 1 dưới 70% là Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Đồng Tháp, Bình Phước, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu trong 2 đến 3 tuần tới, các tỉnh phía nam, nhất là khu vực Tây Nam Bộ, tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 khẩn trương nhất, nhanh chóng bao phủ vắc-xin mũi 1, tiếp tục tiêm mũi 2. Bộ Y tế phải bảo đảm đủ vắc-xin.

Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định: Khi vắc-xin về, Bộ sẽ tiếp tục phân bổ cho các tỉnh, thành phố phía nam, bảo đảm tiêm bao phủ 2 mũi cho toàn bộ khu vực này.

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch, bởi vừa qua nhiều nước có tỉ lệ tiêm vắc-xin 2 mũi rất cao nhưng vẫn phải tái phong toả do không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch.

“Chúng ta chuyển sang trạng thái bình thường mới thì phải tuyệt đối tuân thủ 5K, nhất là khẩu trang, giữ khoảng cách, không để quay trở lại giãn cách cả tỉnh hay cả khu vực, cùng lắm là chỉ ở quy mô xã/phường, quận/huyện”, Phó Thủ tướng lưu ý và đề nghị các địa phương sẵn sàng kịch bản ứng phó khi có ca bệnh một cách linh hoạt, sát với thực tiễn.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết việc tiêm vắc-xin cho trẻ em dự kiến tiến hành từ đầu tháng 11/2021. Trẻ 16-17 tuổi sẽ được tiêm trước để đánh giá rút kinh nghiệm và phổ biến cho các tỉnh, thành phố; sau đó hạ dần độ tuổi tiêm của trẻ; ưu tiên cho trẻ em phải nghỉ học dài này ở những nơi đã giãn cách bắt buộc thời gian vừa qua.

Bộ Y tế sẽ tập huấn cho nhân viên y tế trong những ngày tới; đồng thời lưu ý việc tổ chức tiêm theo hình thức chiến dịch tại các cơ sở tiêm chủng cố định, tại điểm tiêm lưu động và trường học. Việc tổ chức tiêm thực hiện theo quy định.

"Vắc-xin tiêm cho trẻ em tại Việt Nam là Pfizer - đã được Bộ Y tế phê duyệt. Tổ chức chiến dịch tiêm tương tự như đã làm trong thời gian qua. Cụ thể, tiêm lưu động, tiêm tại trạm y tế xã, tiêm tại trường", Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết.

Tại những vùng nguy cơ dịch cấp độ 1, khu vực có đủ điều kiện, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ GD&ĐT hướng dẫn cụ thể cho các địa phương, tổ chức linh hoạt cho học sinh đi học trở lại với nhiều phương thức khác nhau như học luân phiên, kết hợp học trực tiếp với trực tuyến…

