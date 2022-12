Bị cắt "cậu nhỏ" vì ung thư, người đàn ông đòi bồi thường 1 triệu Euro

Ung thư biểu mô khiến người đàn ông này phải lựa chọn giữa việc bị cắt bỏ dương vật hoặc là chết vì ung thư.

“Tôi căm thù bác sĩ, người đã không lắng nghe tôi,” nạn nhân giấu tên nói với tờ Frenchblue địa phương về thủ tục kích dục có chủ đích, xảy ra vào năm 2014 tại Bệnh viện Đại học Nantes.

Người đàn ông lúc đó ngoài 30 tuổi, là cha của ba đứa con, đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư biểu mô, một loại ung thư hình thành trong mô biểu mô bao phủ hầu hết các cơ quan trong người, theo Phòng khám Cleveland.

Trong nỗ lực khắc phục tình trạng của anh ấy, bác sĩ tiết niệu tại bệnh viện đã cố gắng cắt bỏ càng nhiều khối u càng tốt đồng thời giảm thiểu tổn thương cho “cậu nhỏ” của anh ấy.

Thật không may, thông qua một loạt thủ thuật sai lầm, căn bệnh ung thư đã di căn khắp “cậu nhỏ”, theo Tòa án hành chính Nantes. Điều này khiến bệnh nhân đau đớn điên cuồng đến mức anh ấy nói rằng đã có lúc anh ấy đã nghĩ đến việc tự tử, rất may được vợ anh ta can ngăn.

Qua nhiều năm, khối u của người đàn ông to lớn đến mức một bác sĩ ở Lyon tuyên bố rằng, ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải cắt bỏ dương vật của người đàn ông. Ông nói hoặc là phải như vậy hoặc rất có thể anh ấy sẽ chết vì bệnh ung thư.

Luật sư của người bị hại, Me Georges Parastatis, ban đầu đã kiện đòi 1 triệu Euro, nhưng tòa án Pháp đã bác bỏ. Tuy nhiên, nạn nhân được cho là có kế hoạch nộp đơn kháng cáo với lý do “tổn thất tâm lý không được tính đến”.

Căn bệnh ung thư của người đàn ông này cuối cùng đã thuyên giảm sau nhiều năm điều trị mệt mỏi.

