Bé 3 tháng tuổi bị nhỏ nhầm acid, cha mẹ cần làm gì khi phát hiện con uống nhầm hóa chất?

Mới đây, các bác sĩ Đơn vị Bỏng – Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận điều trị cho bé gái M.A (3 tháng tuổi) bị bỏng khoang miệng độ III do người nhà nhỏ nhầm lọ thuốc Acid trichloracetic 80% để cho bé uống, thay vì lấy lọ thuốc Aquadetrim (Vitamin D3) bé đang dùng hằng ngày.

Mẹ bé chia sẻ, do trong gia đình có người bị mụn cóc nên đã mua thuốc Acid trichloracetic 80% (là một chất tương tự acid axetic, được sử dụng cho điều trị mụn cóc, mụn cơm, mắt cá chân) về điều trị.

Lọ thuốc này được đặt cạnh các loại thuốc dùng cho bé. Buổi sáng xảy ra sự việc, khi người nhà lấy lọ vitamin D3 để nhỏ cho bé uống, do không để ý nên đã lấy nhầm lọ Acid trichloracetic 80% để ngay bên cạnh (do hình dáng và màu sắc của hai lọ giống nhau).

“Khi nhỏ thuốc vào miệng cho cháu thấy xuất hiện chất màu trắng mỏng trong khoang miệng, cháu quấy khóc nhiều. Lúc này gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn và đã sơ cứu tại nhà bằng cách lấy khăn thấm nước lau miệng cho cháu và đưa ngay đến Đơn vị Bỏng – Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương” – mẹ bé kể.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, bé M.A được chẩn đoán bỏng hoá chất khoang miệng độ III.

Bác sĩ CKII Phùng Công Sáng – Phó trưởng khoa Chỉnh hình, phụ trách Đơn vị Bỏng – Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bỏng hóa chất là tình trạng bỏng do các loại hóa chất như acid hoặc bazơ gây ra. Bỏng hóa chất có thể gây ra các tổn thương trên da hoặc niêm mạc các khoang trong cơ thể, bỏng sâu có thể tổn thương đến gân cơ, xương hoặc các cơ quan nội tạng nếu không may nuốt hóa chất vào người.

Theo Bác sĩ Sáng, có rất nhiều nguyên nhân khác nhau gây bỏng hoá chất ở trẻ em, trong đó có sự bất cẩn của người lớn trong việc chăm sóc trẻ.

“Đối với bỏng hóa chất như trường hợp bé M.A thường rất nguy hiểm. Rất may là cháu bé uống nhầm lượng nhỏ (theo giọt) nên diện bỏng không lớn, nên điều trị đúng sẽ hạn chế tối đa được các di chứng sau này. Đối với những trường hợp bỏng acid qua đường miệng, nếu nặng thì để lại những di chứng nặng nề do sẹo hẹp đường tiêu hóa, hô hấp trên, chưa kể những biến chứng nặng nề do loét đường tiêu hóa, loét thủng mạch máu thực quản có thể nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng của trẻ.” – bác sĩ Sáng cho hay.

Theo bác sĩ Sáng, thời gian qua, tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiếp nhận các trường hợp trẻ ngộ độc do uống nhầm hóa chất đựng vào các chai nước lọc, nước ngọt hoặc cha mẹ nhỏ nhầm acid, cồn 90 độ vào mũi, miệng trẻ… trong đó không ít ca rơi vào tình trạng cấp cứu nguy kịch tính mạng.

Bác sĩ Sáng cho biết, ngay khi phát hiện trẻ uống nhầm chất gây bỏng, cha mẹ cần bình tĩnh, có thể sơ cứu ban đầu bằng cách:

- Rửa vùng xung quanh miệng của trẻ bằng nước sạch hoặc nước muối sinh lý. Nếu trẻ đủ lớn có thể cho trẻ xúc miệng bằng nước mát rồi nhổ đi giúp hòa loãng hóa chất.

- Nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để các bác sĩ kịp thời can thiệp, vẫn nên tiếp tục rửa nước hoặc xúc miệng bằng nước trong quá trình vận chuyển.

Ngoài ra, để phòng tránh hậu quả của việc uống nhầm hóa chất và hạn chế những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra, bác sĩ khuyến cáo:

- Không để chung thuốc uống với những thuốc khử khuẩn, dùng ngoài.

- Các hóa chất sử dụng trong gia đình cần được để tại những nơi kín đáo, tránh xa tầm với của trẻ em.

- Không nên đựng hóa chất trong vỏ chai đựng nước uống như Lavie, trà C2…, nhằm tránh các nhầm lẫn có thể xảy ra.

- Khi trông trẻ, người lớn cần có sự giám sát chặt chẽ, thường xuyên.

- Đối với những trẻ đã nhận thức được, cha mẹ cần trang bị cho các em những kiến thức, kỹ năng cơ bản để tự bảo vệ bản thân.

- Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh và người chăm sóc trẻ cũng nên học kỹ thuật sơ cứu với một số tai nạn thương tích thường gặp để có thể sơ cứu ban đầu đúng cách trong những trường hợp không may mắc phải, nhằm hạn chế tổn thương cho trẻ.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/be-3-thang-tuoi-bi-nho-nham-acid-cha-me-can...Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/be-3-thang-tuoi-bi-nho-nham-acid-cha-me-can-lam-gi-khi-phat-hien-con-uong-nham-hoa-chat-170608.html