Bộ Y tế nhắc nhở nhiều bệnh viện không đạt yêu cầu chống dịch COVID-19

Thứ Năm, ngày 27/08/2020 21:18 PM (GMT+7)

Ngày 27/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế có công văn khẩn về việc kiểm điểm công tác sàng lọc, phân luồng, kiểm soát nhiễm khuẩn và điều dưỡng tại các bệnh viện.

Theo đó, Bộ Y tế đã tổ chức 5 đoàn kiểm tra, đánh giá Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn. Trong tuần vừa qua, Đoàn số 1 đã kiểm tra một số bệnh viện tại TP. Hà Nội, tỉnh Hà Nam, Bắc Ninh. Kết quả có một bệnh viện đạt mức an toàn là Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. 3 bệnh viện xếp loại an toàn ở mức thấp là: Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam, Bệnh viện Thận Hà Nội và Bệnh viện Phổi Hà Nội. Đặc biệt, Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc, Bắc Ninh- cơ sở y tế tư nhân xếp loại chưa an toàn.

Nơi điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam.

Bộ Y tế yêu cầu xử lý nghiêm khắc các bộ phận, cá nhân thực hiện chưa đúng công tác phòng chống dịch COVID-19.

Vì thế, Tiểu ban Điều trị, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu khẩn Ban giám đốc các bệnh viện nêu trên tự kiểm điểm, rút kinh nghiệm về công tác phòng, chống dịch; kiểm điểm một số bộ phận.

Cụ thể, Bộ phận tổ chức sàng lọc, phân luồng chưa khoa học, chưa đúng hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia. Ngày thứ 7, chủ nhật buông lỏng công tác sàng lọc.

Bệnh viện cần phê bình Trưởng khoa khám bệnh và trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn các bệnh viện; giao Ban giám đốc xem xét tạm đình chỉ công tác trưởng khoa để khắc phục và cải tiến, bảo đảm chất lượng các hoạt động trên. Đồng thời, phê bình công tác điều dưỡng, chăm sóc toàn diện tại khoa Hồi sức tích cực; khoảng cách giữa các giường bệnh không bảo đảm, việc sắp xếp người bệnh nam và nữ không hợp lý.

Tiểu ban cũng đề nghị Sở Y tế Bắc Ninh tạm dừng hoạt động nhận bệnh nhân mới của Bệnh viện đa khoa Hồng Phúc để khắc phục toàn diện các nội dung chưa đạt theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn.

Đồng thời, tiểu ban đề nghị Sở Y tế, Y tế các Bộ, ngành và bệnh viện tiếp tục triển khai đánh giá đúng thực chất theo Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn, chỉ đạo các bệnh viện khẩn trương khắc phục ngay các vấn đề tồn tại.

