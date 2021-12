Bất ngờ công dụng của bắp cải tím, biết lý do này hãy thường xuyên ăn

Thứ Sáu, ngày 03/12/2021 14:00 PM (GMT+7)

Bắp cải tím có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau và mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe.

Bắp cải tím hay bắp cải xanh đều tốt cho sức khỏe, nhưng khi nói đến giá trị dinh dưỡng thì bải bắp tím được biết là có nhiều vitamin A gấp 10 lần so với bắp cải xanh.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, thành phần của bắp cải tím rất giàu vitamin C và vitamin và các dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe. Đặc biệt, loại rau này còn rất giàu anthocyanin polyphenols (một chất chống oxy hóa và kháng viêm) nên khá bổ dưỡng so với bắp cải xanh.

Chỉ trong 1 chén bắp cải tím có 51 mg vitamin C trong khi cùng một phần ăn bắp cải xanh có 37 mg vitamin C. Bắp cải tím cũng tăng gấp đôi lượng sắt so với bắp cải xanh.

6 lý do nên đưa bắp cải tím vào thực đơn nhà bạn

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Thành phần của bắp cải tím rất giàu anthocyanins (nó có chứa tới hơn 36 loại anthocyanins). Trong khi đó, các nhà khoa học đã chứng minh được rằng chất anthocyanins rất có lợi cho cơ thể, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đồng thời có tác dụng tốt trong việc làm ổn định huyết áp cho những người bị huyết áp cao.

Giúp xương chắc khỏe

Bắp cải có màu tím là thực phẩm giàu vitamin K. Theo các chuyên gia, vitamin K có khả năng làm tăng lượng protein cần thiết để duy trì canxi xương, từ đó làm giảm nguy cơ loãng xương.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng việc bổ sung vitamin K có thể thúc đẩy chữa lành tình trạng gãy xương cũng như duy trì mật độ xương. Đây là lý do vì sao bắp cải tím được khuyến khích xuất hiện trong thực đơn dinh dưỡng ngừa loãng xương.

Cải thiện sức khỏe đường ruột

Bắp cải tím có khả năng giúp cho đường ruột của bạn trở nên khỏe mạnh, đồng thời cải thiện chức năng tiêu hóa bởi thành phần của nó có chứa lượng chất xơ khá dồi dào.

Trong bắp cải tím có chứa glutamine, một loại axit có tác dụng giảm đau, giảm sưng cho dạ dày khá hiệu quả. Chính vì thế, nếu bạn đang gặp phải các vấn đề về viêm loét dạ dày, hãy thử bổ sung loại rau này vào khẩu phần ăn.

Giúp giảm viêm

Bắp cải tím chứa chất phytonutrients, có thể hỗ trợ giảm viêm mạn tính. Bên cạnh đó, một hợp chất khác là sulforaphane (tìm thấy trong nhiều loại rau họ cải) được biết đến với khả năng đầy lùi viêm nhiễm một cách tích cực.

Theo Hội thấp khớp học Hoa Kỳ (American College of Rheumatology), chế độ dinh dưỡng phong phú với nhiều trái cây và rau quả giàu anthocyanin, chẳng hạn như bắp cải có màu tím, nên là một phần trong kế hoạch cải thiện bệnh viêm khớp một cách tự nhiên cũng như hỗ trợ ngăn ngừa các biến chứng của bệnh.

Giảm nguy cơ ung thư

Bắp cải nói chung và bắp cải tím nói riêng vốn nổi tiếng là loại rau có chứa chất đạm tự nhiên - indoles. Hiện nay, có rất nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng chất indoles có trong bắp cải tím có thể làm giảm nguy cơ phát triển của nhiều bệnh ung thư. Chính vì thế, hãy thường xuyên sử dụng bắp cải tím để có thể ngăn ngừa nguy cơ mắc một số chứng bệnh ung thư.

