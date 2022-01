Ăn quả này mỗi ngày vừa bảo vệ tim mạch lại dễ đạt ước muốn “sống lâu trăm tuổi”

Thứ Sáu, ngày 14/01/2022 10:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Uống trà từ quả chà là đỏ mỗi ngày giúp mắt sáng hơn, da dẻ hồng hào và hạ mỡ máu hiệu quả.

Chà là đỏ hay còn được biết đến với cái tên táo tàu là một thực phẩm mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe cho cơ thể con người. Loại quả này giúp chữa mất ngủ và phù hợp với những người có tỳ vị hư yếu. Vì vậy, những người có tỳ vị, dạ dày yếu nên thường xuyên ăn táo tàu để chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất.

Loại quả này rất giàu vitamin C và vitamin P. Táo tàu tươi có vitamin C gấp 75 lần táo, 10 lần cam quýt, vitamin P có trong loại quả này cũng cao gấp 10 lần chanh, được công nhận là có hàm lượng vitamin P vượt trội. Do đó, ăn loại quả này trong thời gian dài có thể làm tăng độ đàn hồi của ha, làm cho mô dưới da đầy đặn hơn, từ đó cải thiện mao mạch, giúp loại bỏ các nốt xuất huyết và vết bầm trên da, cải thiện tình trạng da khô hiệu quả.

Táo tàu được công nhận là loại quả có tác dụng xoa dịu hệ thần kinh trung ương, giảm lo lắng và căng thẳng. Ngoài ra, thành phần phenol có trong loại quả này cũng tăng cường hoạt tính chống oxy hóa, phòng ngừa ung thư rất tốt.

Uống trà từ táo tàu còn có tác dụng hạ mỡ máu. Uống thường xuyên sẽ thúc đẩy tuần hoàn máu, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, đào thải mỡ máu, lọc máu, làm thông mạch máu để giảm độc tố, tăng tính đàn hồi và dẻo dai của thành mạch, bảo vệ mạch máu trước những tác động xấu từ bên trong.

Nguồn: http://danviet.vn/an-qua-nay-moi-ngay-vua-bao-ve-tim-mach-lai-de-dat-uoc-muon-song-lau-tram-tuoi...Nguồn: http://danviet.vn/an-qua-nay-moi-ngay-vua-bao-ve-tim-mach-lai-de-dat-uoc-muon-song-lau-tram-tuoi-5020221411007233.htm