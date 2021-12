5 thói quen ăn uống đơn giản để sống lâu hơn

Thứ Tư, ngày 01/12/2021 14:00 PM (GMT+7)

Để kéo dài tuổi thọ chúng ta bên bổ sung những thực phẩm giàu flavonoid, thực phẩm lên men, thực phẩm giàu chất chống oxy hóa,... vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Mọi người đều muốn sống một cuộc sống lâu hơn. Nhưng mục tiêu của tuổi thọ cũng là để sống một cuộc sống tốt hơn, với sự cải thiện về tinh thần và thể chất, cũng như khả năng hoạt động và độc lập.

Mặc dù di truyền đóng một vai trò quan trọng, nhưng lối sống là một yếu tố quan trọng hơn nhiều và dinh dưỡng cũng đóng một phần quan trọng không kém. Dưới đây là 5 thói quen ăn uống bạn nên áp dụng để tăng cơ hội kéo dài tuổi thọ và tận hưởng cuộc sống một cách tràn đầy sức sống.

Một chế độ ăn uống lành mạnh có thể giúp kéo dài tuổi thọ. Ảnh: NHẬT LINH

Ăn nhiều cá và flavonoid để tái tạo tế bào gốc

Tế bào gốc cư trú khắp cơ thể, trong các cơ quan, tủy xương, phổi, gan và ruột của chúng ta. Công việc của chúng là duy trì, sửa chữa và tái tạo các mô trong cơ thể, những gì chúng ta ăn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của chúng.

Tiến sĩ William W. Li, chủ tịch của The Angiogenesis Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào việc chống lại bệnh tật thông qua quá trình hình thành mạch máu cho biết, một trong những thực phẩm tái tạo tế bào mạnh mẽ nhất là cá béo. Một nghiên cứu từ Đại học Montreal chứng minh rằng, một chế độ ăn uống giàu dầu cá làm tăng sản xuất các tế bào gốc có liên quan đến sự lưu thông tốt hơn trong các cơ bị thiếu oxy. Các loại thực phẩm khác giúp thúc đẩy quá trình tái tạo, bao gồm sô cô la đen giàu flavonoid, trà đen, bia, rượu vang đỏ, xoài và dầu ô liu.

Bổ sung đậu nành, trà và rau vào chế độ ăn uống để ngăn ngừa bệnh mạch máu

Theo Eat This, Not That, để sống lâu hơn, không bệnh tật, cơ thể bạn cần duy trì sự cân bằng giữa khả năng hình thành các mạch máu mới (rất quan trọng để chữa lành vết thương và khôi phục nguồn cung cấp máu để điều trị các bệnh tim mạch) và giữ cho sự phát triển của tế bào, nếu không sẽ làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư và các bệnh khác.

Tiến sĩ Li cho biết: “Mục tiêu của chế độ ăn phòng ngừa bệnh mạch máu là giữ cho hệ thống bảo vệ hình thành mạch của cơ thể ở trạng thái cân bằng lành mạnh."

Một số loại thực phẩm hiệu quả nhất để duy trì sự cân bằng hình thành mạch máu là đậu nành, quả mâm xôi đen, cà chua, trà , quả lựu và thậm chí cả cam thảo, bia và pho mát,...

Tiến sĩ Li cho biết thêm: "Những người ở châu Á tiêu thụ nhiều đậu nành, rau và trà có nguy cơ phát triển ung thư vú và các bệnh ung thư khác thấp hơn đáng kể."

Nạp thực phẩm giàu chất chống oxy hóa để bảo vệ DNA

Để sống lâu hơn, khỏe mạnh hơn, bạn nên nạp vào cơ thể những loại thực phẩm giúp sửa chữa và duy trì sức khỏe của DNA.

Các thực phẩm có hỗ trợ sửa chữa DNA mạnh mẽ và lão hóa tế bào chậm là những thực phẩm giàu chất dinh dưỡng với đặc tính chống oxy hóa như vitamin A, C, D, E, beta-caroten, lycopen, lutein, và selen.

Để tích trữ, hãy bổ sung rau bina, cải xoăn và các loại rau lá xanh khác, cà rốt, bông cải xanh, cam, quả mọng, ớt đỏ, đậu lăng, đậu xanh, trứng, cá mòi, hạnh nhân, hạt lanh, hạt bí ngô, cà phê, trà, đậu nành và gia vị như nghệ.

Sử dụng thực phẩm chống viêm để kích hoạt hệ thống phòng thủ miễn dịch

Mọi căn bệnh đều có liên quan đến hệ thống miễn dịch theo cách này hay cách khác. Trong một số trường hợp, phản ứng miễn dịch yếu và không thể chống lại nhiễm trùng một cách hiệu quả. Trong một số trường hợp khác, hệ thống miễn dịch hoạt động quá mức, gây ra tình trạng viêm nhiễm và thường làm tổn thương các mô khỏe mạnh, theo Eat This, Not That.

Bổ sung thực phẩm lên men để tăng cường hệ vi sinh vật

Một cách đáng ngạc nhiên khác để hỗ trợ hệ thống miễn dịch chống lại bệnh tật của cơ thể là chú ý đến đường ruột.

Các vi khuẩn hỗ trợ sức khỏe trong ruột được gọi là hệ vi sinh vật, đóng một vai trò quan trọng trong việc kiểm soát hệ thống miễn dịch trong cơ thể.

Để cải thiện hệ sinh thái bên trong cơ thể chúng ta, điều quan trọng là phải bổ sung các loại thực phẩm hỗ trợ hệ vi sinh vật vào chế độ ăn uống, cũng như loại bỏ các loại thực phẩm phá vỡ sự cân bằng của hệ vi sinh vật khỏe mạnh, như đường tinh chế và chất làm ngọt nhân tạo.

Các loại đồ uống tốt nhất cho sự cân bằng lành mạnh là trà đen, ô long và trà xanh, "có thể làm tăng vi khuẩn tốt và giảm vi khuẩn xấu". Các loại thực phẩm khác có lợi cho đường ruột, bao gồm quả kiwi, sô cô la đen, đậu giàu chất xơ và các loại thực phẩm lên men như kim chi, dưa cải bắp, sữa chua,...

