Món ăn truyền thống của Nhật giúp sống lâu

Thứ Ba, ngày 15/10/2019 10:00 AM (GMT+7)

Người dân Nhật Bản có tuổi thọ cao nhất thế giới. Theo các nhà nghiên cứu thì chính chế độ ăn và các món ăn truyền thống đã giúp họ sống lâu và khỏe mạnh.

Chế độ ăn con quay

Nhiều nghiên cứu cho thấy: Các hướng dẫn chế độ ăn uống do Chính phủ Nhật Bản đưa ra vào năm 2000, chế độ ăn con quay (Spinning Top) đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ cho dân số Nhật Bản khỏe mạnh, sống lâu. Những người dân Nhật và người dân của các nước khác áp dụng theo chế độ này góp phần kéo dài tuổi thọ bằng cách giảm nguy cơ tử vong, chủ yếu là do các bệnh tim mạch, có sức khỏe tốt và tuổi thọ cao.

Theo chế độ ăn này, Chính phủ Nhật Bản đã đưa ra Con quay thực phẩm - “Spinning Top” (giống như Tháp dinh dưỡng của Việt Nam) khuyên mọi người ăn mỗi ngày: từ 5-7 khẩu phần ăn các món ăn ngũ cốc (gạo, bánh mì, mì và mì ống); 5-6 khẩu phần rau củ quả; 3-5 khẩu phần cá, thịt, trứng và đậu nành; 2 khẩu phần sữa hoặc sản phẩm từ sữa; 2 suất trái cây. Trong đó, một khẩu phần trong chế độ ăn con quay khá nhỏ, ví dụ một khẩu phần rau là khoảng 70gam.

Chế độ ăn con quay của người Nhật giúp sống thọ

Món ăn từ cá

Nói đến ẩm thực Nhật Bản, người ta thường nghĩ ngay đến sushi là món ăn kết hợp giữa cơm trộn giấm và các nguyên liệu như cá và các loại hải sản khác. Lượng acid béo omega-3 dồi dào trong cá giúp tăng cường sức khỏe tim mạch và giúp cho máu tuần hoàn tốt hơn. Ngoài ra, ăn cá còn tốt cho não, giúp mắt sáng và giảm được các nguy cơ viêm nhiễm.

Ăn cá hay hải sản còn chứa nhiều selen rất có ích cho sức khỏe. Selen là chất thiết yếu để ngăn chặn các gốc tự do và tăng cường miễn dịch cho cơ thể. Vấn đề là phải ăn cá một cách khoa học. Nếu ăn cá sống có thể chứa nhiều giun sán và các vi khuẩn gây bệnh. Vì vậy, người Nhật thường ăn cá đã ướp lạnh -40oC để đảm bảo rằng mọi mầm bệnh đã bị tiêu diệt. Họ chỉ ăn cá làm món sushi hợp vệ sinh.

Rong biển

Rong biển chứa rất nhiều khoáng chất có ích cho cơ thể như: kẽm, iod, magie, calcium và nhiều khoáng chất khác. Chúng giúp cơ thể tăng cường miễn dịch, tiêu diệt các gốc tự do và điều hòa sức khỏe tim mạch. Trong khi phần lớn chúng ta không cung cấp đủ khoáng chất cho cơ thể, thậm chí đối với những người ăn nhiều rau củ vì các khoáng chất bị phân hủy trong đất thì rong biển lại là thực phẩm bổ sung lý tưởng. Rong biển có thể chế biến thành nhiều món ăn khác nhau như canh hay cơm cuộn...

Món sushi từ cá giúp người Nhật sống lâu

Món matcha - trà xanh

Matcha là loại bột trà xanh truyền thống của Nhật Bản có chứa một loại flavanols tên là catechin, có tác dụng ngăn cản các gốc tự do trong cơ thể. Gần đây, matcha mới du nhập vào Việt Nam nhưng đã tạo ra cơn sốt đối với người tiêu dùng. Matcha gây sốt không chỉ vì mùi hương thơm và vị ngon mà còn vì rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Flavonoid là nhóm những chất ôxy hóa có tác dụng ngăn chặn quá trình ôxy hóa do các gốc tự do - thứ được cho là nguyên nhân gây ra các bệnh như tim, ung thư, làm giảm tuổi thọ. Ngoài ra, trà matcha còn chứa một lượng lớn chất theanine được cho là có tác dụng giảm căng thẳng thần kinh và chống những tác động tiêu cực của stress đối với cơ thể.

Các món rau củ muối

Món ăn dân dã thông dụng ở Nhật Bản và Hàn Quốc là các loại rau củ muối. Đây là các loại thực phẩm được lên men tự nhiên có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, giúp cơ thể tăng cường hấp thụ dinh dưỡng từ thức ăn. Rau củ ngâm còn có khả năng chống lại bệnh suy giảm miễn dịch.

Nhưng bạn cần lưu ý: Ở Việt Nam phần lớn rau củ ngâm mà bạn mua trong siêu thị hay cửa hàng thực phẩm thường không được lên men tự nhiên. Các món này chỉ đơn thuần là rau củ trộn với giấm hay muối nên không những nó không có men tự nhiên mà còn vô tình diệt luôn các lợi khuẩn và men có trong thực phẩm. Vì vậy, để có món ngon bổ trong dịp Tết hay bữa ăn thường ngày như người Nhật, bạn nên tự làm các món muối chua như dưa muối chua, củ quả muối chua...