Ăn nhiều canh măng ngày Tết, người đàn ông bị tắc ruột

BSCKII Vương Trung Kiên, Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết, canh măng khô là một món ăn truyền thống xuất hiện rất nhiều trong những ngày Tết Nguyên đán của người dân miền Bắc. Nhưng đối với những người già yếu, răng kém thì đây có lẽ là món ăn “lợi bất cập hại” trong ngày Tết.

Canh măng là món ăn bất lợi với người già.

Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Thất vừa tiếp nhận và phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhân N.V.V, 57 tuổi, nam, ở xã Kim Quan tắc ruột do bã thức ăn. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng, nôn nhiều lần sau khi được thăm khám BSCKI Nguyễn Đức Thảo, Trưởng khoa Ngoại đã chẩn đoán bệnh nhân bị tắc ruột và có chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Bệnh nhân được đưa lên phòng mổ gây mê và phẫu thuật.

BSCKII Vương Trung Kiên trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân cho biết lấy ra được 5 khối bã thức ăn trong lòng ruột non, khối to nhất có kích thước khoảng 6×3cm, khối nhỏ nhất kích thước khoảng 4×2cm. Các khối bã thức ăn này thường là do khối thức ăn không tiêu hóa được bị vón cục lại trong dạ dày rồi di chuyển xuống ruột non tạo thành một cái “nút” gây tắc ruột.

Các bác sĩ khoa ngoại cho biết tắc ruột do bã thức ăn thường gặp sau khi ăn các chất xơ, dai khó tiêu hoá như: măng khô, mít, quả hồng, cam, lông tóc… thường gặp trên những đối tượng sau: Người già, răng kém không nhai được kỹ đồ ăn, bệnh nhân sau cắt dạ dày, bệnh nhân bị viêm tụy mạn, suy tụy hoặc ở những bệnh nhân tâm thần tự ăn lông và tóc.

Tắc ruột có nguy hiểm không?

Trong tắc ruột, đoạn ruột ở phía trên chỗ tắc bị giãn căng do ứ đọng dịch tiêu hoá và hơi. Mức độ ứ trệ có xu hướng ngày càng nặng lên nếu không được điều trị. Sự ứ trệ trong các các quai ruột gây ra các cơn đau, tình trạng nôn mửa, phát triển vi khuẩn trong lòng ruột… Từ đó gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như: mất nước điện giải, nhiễm trùng nhiễm độc toàn thân, nặng nề nhất có thể gây tử vong do hoại tử các quai ruột gây thủng ruột, vỡ ruột.

Chế độ ăn uống, sinh hoạt tốt giúp phòng tránh hiệu quả tắc ruột do bã thức ăn, đặc biệt là các đối tượng có nguy cơ cao: người cao tuổi, răng kém, sau cắt dạ dày…

Thức ăn phải nấu chín, ninh nhừ…

Cần uống đủ nước, trung bình 1,5- 2l nước/ngày.

Chế độ ăn bổ sung các loại rau xanh, mềm, có độ nhớt: ra đay, mùng tơi, đậu bắp…giúp hệ tiêu hoá lưu thông thuận lợi

Ăn chậm, nhai kỹ, tránh thói quen ăn quá nhanh, nhai không kỹ là một trong những nguyên nhân dẫn đến nguy cơ gây tắc ruột do bã thức ăn.

Không nên nuốt những thức ăn dai, cứng như gân, sụn để tạo thành nhân cho thực phẩm khác kết dính, vón cục hay ăn trái cây (như nhãn, vải, táo) mà nuốt luôn cả hột.

Hạn chế các loại thực phẩm có nhiều chất tanin như: hồng ngâm, xoài xanh, ổi… và thức ăn có nhiều chất bã xơ như măng, mít…

Tại khoa ngoại BVĐK huyện Thạch Thất gặp rất nhiều trường hợp người già tắc ruột do bã thức ăn (do ăn măng, ăn nhai chưa kỹ thức ăn chưa được nghiền nhỏ...). Bệnh nhân thường đến trong tình trạng đau chướng bụng và nôn, nhưng rất may bệnh nhân đã được phát hiện và phẫu thuật kịp thời và chưa có biến chứng nặng nề.

