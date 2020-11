8 thực phẩm giàu chất béo nhưng lại giúp bạn thu gọn vòng eo một cách khó tin

Chủ Nhật, ngày 15/11/2020 08:00 AM (GMT+7)

Có rất nhiều ý kiến cho rằng, một chế độ ăn nhiều chất béo chính là nguyên nhân làm tăng vòng eo, tăng cân và gây ra một số vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, không phải tất các loại chất béo đều giống nhau.

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng không phải tất cả các chất béo đều dẫn đến sự hình thành cellulite (kết quả của việc các mô mỡ dưới da phình ra và tạo sự không bằng phẳng trên bề mặt da.

Trong thực tế, có hai loại chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa có lợi cho cơ thể, đồng thời có thể giúp bạn giảm cân hiệu quả. Dưới đây là 9 thực phẩm bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày nếu muốn giảm cân.

1. Quả bơ

Có một quan niệm sai lầm rằng chất béo trong bơ làm tăng chất béo cho cơ thể. Nhưng trên thực tế, bơ là thực phẩm hoàn hảo để giảm cân. Một quả bơ trung bình chứa 160 calo và 15 gram chất béo, nhưng chất béo đơn không bão hòa trong quả bơ thực sự lành mạnh có thể giúp cơ thể đốt cháy chất béo để lấy năng lượng.

Trong một nghiên cứu được công bố trên National Institute of Health, các nhà nghiên cứu giải thích: "Ngoài chất béo không bão hòa đơn, bơ còn chứa mannoheptulose, một loại đường giúp giảm kháng insulin trong cơ thể. Về cơ bản, bơ là sự kết hợp hoàn hảo của chất béo, chất xơ và toàn bộ carbs lành mạnh giúp cơ thể bạn đốt cháy nhiều chất béo một cách tự nhiên."

Ngoài ra, ăn bơ còn khiến bạn cảm thấy no lâu hơn, dẫn đến ăn ít thức ăn hơn trong ngày, điều này có lợi cho việc giảm cân.

2. Bơ đậu phộng

Bơ đậu phộng là một chất béo lành mạnh có thể giúp bạn kiềm chế sự thèm ăn và tạo cảm giác no lâu. Protein trong bơ đậu phộng tăng cường năng lượng và hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Một muỗng cà phê bơ đậu phộng có thể cung cấp hơn 4g protein.

3. Cá hồi

Cá hồi là một loại cá béo có tác dụng tránh lão hóa nhanh, có tác dụng như một lượng lớn vitamin A (cho vẻ đẹp và sức khỏe của da) và axit omega (để ngăn ngừa trầm cảm và viêm khớp).

Cá hồi với rau diếp tươi là một sự kết hợp lý tưởng cho bữa trưa giàu protein và cellulose. Một bánh sandwich với xúc xích sẽ chỉ khiến cơ thể cảm thấy đói hơn và trêu chọc vị giác.

4. Dầu ô-liu

Một trong những nguyên nhân khiến dầu ôliu có thể giúp bạn giảm cân vì chúng có thể thay thế những loại dầu khác. Dầu ô-liu là một chất béo có lợi cho sức khỏe giúp giúp bạn loại bỏ chất béo "xấu" (bão hòa) đồng thời làm giảm mức độ cortisol (hormone căng thẳng) ảnh hưởng đến tăng cân.

Dầu ô-liu sẽ mất hầu hết các lợi ích cho sức khỏe khi đun nóng. Ngoài ra, khi thoa lên da, nó sẽ giúp cho làn da mềm mại hơn.

5. Dừa hoặc dầu dừa

Dừa có chất béo bão hòa, nhưng hơn một nửa số đó là axit lauric, loại lipid duy nhất có thể chống lại vi khuẩn và cải thiện chất lượng của cholesterol. Trong một nghiên cứu trên tạp chí Lipid, những người tham gia được bổ sung 2 muỗng canh dầu dừa hoặc dầu đậu nành mỗi ngày đều giảm cân tổng thể, nhưng những người dùng dầu dừa có thể giảm vòng eo nhanh hơn hẳn.

6. Khoai tây

Do chứa nhiều carbs nên nhiều người lầm tưởng khoai tây kém thân thiện với chế độ ăn kiêng. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại, khoai tây luộc loại bỏ được dầu mỡ và có đầy đủ chất dinh dưỡng có thể giúp chúng ta cảm thấy hài lòng và kéo dài cảm giác no, do đó bạn không cần ăn quá nhiều hoặc cảm thấy mình ngán.

7. Chocolate đen

Một nghiên cứu gần đây cho thấy những người ăn 100 g chocolate đen vào khoảng 2 giờ trước bữa ăn sẽ giảm 17% lượng calo hấp thụ vào cơ thể so với những người ăn chocolate sữa. Nguyên nhân là do chocolate đen chứa bơ ca cao nguyên chất, một nguồn axit stearic, nên chậm tiêu hóa hơn trong khi chocolate sữa có hàm lượng chất béo cao hơn. Chocolate đen mất nhiều thời gian để tiêu hóa nên có tác dụng đẩy lùi những cơn đói và giúp bạn không thèm ăn.

8. Pho mát

Pho mát cung cấp protein, canxi và nhiều khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Chỉ một lát pho mát đã chứa 6,7 g protein tương đương với một ly sữa. Ngoài ra, pho mát còn là nguồn cung cấp axit linoleic liên hợp, một axit béo giúp giảm cân bằng cách tăng quá trình đốt cháy chất béo trong cơ thể.

Nguồn: http://giadinh.net.vn/song-khoe/8-thuc-pham-giau-chat-beo-nhung-lai-giup-ban-thu-gon-vong-eo-mot-cach-kho-tin-2020111410310823.htm