7 thực phẩm tưởng bổ dưỡng nhưng lại gây hại cho bà bầu

Thứ Tư, ngày 23/05/2018 10:00 AM (GMT+7)

Những tưởng là các thực phẩm tốt cho thai nhi nhưng loạt đồ ăn dưới đây lại tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho các bà bầu.

1. Thịt giăm bông

Mặc dù rất ngon và hấp dẫn nhưng thịt giăm bông có thể mang vi khuẩn listeria gây nên bệnh listeriosis. Các triệu chứng của bệnh listeriosis bao gồm sốt, nhức đầu, cứng cổ và tiêu chảy.

Loại vi khuẩn này đặc biệt nguy hiểm cho phụ nữ mang thai vì nó có thể dẫn đến sẩy thai, thai chết, sinh non hoặc nhiễm trùng ... Vì thế, nếu muốn mẹ khỏe, con khỏe, các bà bầu nên từ bỏ ăn giăm bông trong thời gian thai kỳ.

2. Phô mai chưa khử trùng

Khử trùng là quá trình sử dụng nhiệt để tiêu diệt mầm bệnh trong thực phẩm và nếu ăn phô mai chưa được tiệt trùng, đặc biệt là phô mai mềm, sẽ gây nguy hiểm cho bà bầu vì chúng có nguy cơ cao chứa listeria. Do đó, trước khi mua và sử dụng bất kỳ loại phô mai nào, các thai phụ nên đọc kỹ thông tin về việc tiệt trùng trên bao bì.

3. Thịt và hải sản sống hoặc tái

Thịt sống hoặc nấu chưa chín như bít tết hay sushi có thể gây nhiễm khuẩn salmonella. Tại Mỹ, salmonella khiến 1,2 triệu người bị bệnh với 23.000 ca nhập viện và 450 ca tử hằng năm. Loại vi khuẩn này thường gây tiêu chảy, sốt và đau bụng.

Phụ nữ mang thai nếu tiêu thụ các loại thịt và hải sản chưa chín sẽ có nguy cơ cao nhiễm salmonella và gây ảnh hưởng đến thai nhi. Khuẩn Salmonella gây tiêu chảy nặng, dẫn đến mất nước và hậu quả là tử cung bắt đầu co bóp dẫn đến sảy thai hoặc sinh non.

4. Một số loại cá

Cá trích, cá ngừ mắt to, cá thu, cá kiếm và cá mập chứa hàm lượng thủy ngân cao nên không hề tốt cho bà bầu vì nó gây tổn hại cho hệ thần kinh của thai nhi. Tuy nhiên, không phải vì thế mà bạn tránh hoàn toàn hải sản hay cá mà hãy đảm bảo chọn những loài chứa ít thủy ngân cùng các chất gây ô nhiễm khác.

Cá hồi và cá mòi là thực phẩm rất tốt cho phụ nữ mang thai vì chúng chứa nhiều axit béo omega-3 và có ít thủy ngân.

5. Hải sản xông khói

Giống như thịt giăm bông, hải sản hun khói có thể chứa khuẩn listeria vì chúng chưa hoàn toàn được nấu chín. Ngoài việc gây bệnh nhiễm khuẩn đường ruột ảnh thưởng đến em bé trong bụng, hải sản xông khói còn chứa thủy ngân và có thể khiến thai phụ bị nhiễm trùng máu và đe dọa tính mạng của mẹ và bé.

6. Trứng nấu chưa chín

Dù trứng là thực phẩm khá lành tính nhưng nếu không được chế biến chín hoàn toàn thì nó có thể chứa khuẩn salmonella và gây ngộ độc cho bà bầu. Vì vậy, phụ nữ có thai nên tránh ăn một số loại salad hay kem được làm từ trứng sống hoặc chưa nấu chín.

7. Rau mầm sống

Dù bạn có tự tay trồng rau mầm thì việc ăn sống loại thực phẩm này vẫn gây nguy hiểm cho thai nhi vì nó chứa nhiều vi khuẩn nguy hiểm, điển hình là salmonella và dẫn đến ngộ độc.

Do vậy, các bà bầu cần “ăn chín uống sôi” để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và bé. Nếu chẳng may ăn phải một chút thực phẩm không an toàn trên đây mà thấy dấu hiệu bất thường thì hãy đi khám bác sĩ ngay lập tức.