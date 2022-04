7 tác nhân gây lão hóa tiềm ẩn trong những món ăn hằng ngày, điều thứ 7 ai cũng phải giật mình

Ai cũng muốn già đi từ từ, nhưng trong cuộc sống, một số tác nhân gây lão hóa tiềm ẩn trong chế độ ăn uống, vô hình trung đẩy nhanh tốc độ lão hóa của các cơ quan trong cơ thể chúng ta.

1. Tác nhân gây lão hóa gan: Rượu

90% quá trình chuyển hóa oxy hóa rượu (ethanol) diễn ra ở gan. Việc sản xuất các gốc tự do trong quá trình chuyển hóa ethanol tăng lên, khiến việc sản xuất dư thừa các gốc tự do dẫn đến trạng thái stress oxy hóa ( stress oxy là tình trạng mất cân bằng tự nhiên giữa các gốc tự do và chất chống oxy hóa trong cơ thể).

Stress oxy hóa là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình lão hóa vì nó làm tổn thương mô mỡ, DNA và protein, từ đó dẫn đến các bệnh liên quan đến tuổi tác.

Lạm dụng rượu trong thời gian dài dễ dẫn đến tổn thương tế bào gan và gây ra các bệnh về gan khác nhau. Lượng uống an toàn nhất là 0, và không uống một giọt sẽ có lợi cho sức khỏe.

2. Tác nhân gây lão hoá tim: Chất béo chuyển hoá

Một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên JAMA Cardiology cho thấy lệnh cấm toàn diện chất béo chuyển hoá (trans fats) có thể giúp giảm tỷ lệ bệnh tim. Các nhà nghiên cứu tại Trường Y Đại học Chicago và Trường Y Đại học Yale đã so sánh điều kiện sống ở khu vực New York với điều kiện sống ở những khu vực không có hạn chế về chất béo chuyển hóa.

Nghiên cứu cho thấy rằng ba năm trở lên sau khi các quy định hạn chế được áp dụng, những người sống trong các khu vực hạn chế ít phải nhập viện vì đau tim và đột quỵ hơn so với những người không bị hạn chế. So sánh tổng thể chênh lệch khoảng 6,2%.

Chất béo chuyển hóa đến từ hai nguồn, một là thực phẩm tự nhiên và một là nguồn đã qua chế biến. Những gì chúng ta cần kiểm soát chủ yếu là chất béo tổng hợp.

Theo ông Zhou Lin, Giám đốc Khoa Dinh dưỡng Lâm sàng của Bệnh viện Nhi đồng Côn Minh(TQ) dầu thực vật nhân tạo, bơ thực vật, kem không sữa là những thành phần tương đối phổ biến, và chúng đều là chất béo chuyển hóa. "Các cơ quan y tế quy định rằng lượng chất béo chuyển hóa không được vượt quá 2,2 gam mỗi người mỗi ngày, và nếu ăn quá nhiều sẽ có hại cho sức khỏe. Vì vậy, tốt hơn hết bạn nên ăn ít đồ ăn nhẹ, đồ tráng miệng,… Nếu muốn ăn, bạn phải kiểm tra danh sách thành phần trước khi mua", Zhou Lin nói.

3. Tác nhân gây lão hóa da: đồ ngọt

Zou Ying, Phó Giám đốc Khoa Phụ sản của Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Hồ Nam (TQ), đã viết trên Health Times vào năm 2020 rằng nhiều phụ nữ thích đồ ngọt, nhưng ăn quá nhiều đồ ngọt rất có hại cho sức khỏe. Hàm lượng đường trong các món tráng miệng cao, và Ăn quá nhiều đường Nó sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa da, làm da mất dần độ đàn hồi, dễ bị nhăn và nám.

Thông thường, bạn nên hạn chế ăn nhiều đường bổ sung và đường tinh luyện như đồ uống ngọt, đồ ăn nhẹ, bánh quy, gạo nếp.

4. Tác nhân gây lão hóa dạ dày: Chế độ ăn nhiều muối

Áp suất thẩm thấu cao của muối sẽ gây tổn thương trực tiếp đến niêm mạc dạ dày dẫn đến hàng loạt các biến đổi bệnh lý như xung huyết, phù nề, xói mòn, loét, hoại tử và xuất huyết.

Ma Guansheng, Giám đốc Khoa Dinh dưỡng và Vệ sinh Thực phẩm, Trường Y tế Công cộng, Đại học Bắc Kinh (TQ) cho biết: Hơn 10 nghiên cứu được thực hiện ở Trung Quốc, Nhật Bản, Ý, Pháp, Anh và Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng thực phẩm nhiều muối và bảo quản bằng muối là những yếu tố nguy cơ gây ung thư dạ dày , có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày lên 2 đến 6 lần. Vì vậy, bạn nên ăn nhạt, ăn ít đồ mặn để ngừa bệnh.

Nên sửa thói quen thích khẩu vị nặng; dùng các loại rau gia vị để tăng hương vị cho món ăn; thay một ít muối và nước tương bằng các loại nước chua như giấm, nước chanh; chọn muối ít natri, và cảnh giác đối với muối vô hình trong gia vị và đồ ăn nhẹ đóng gói.

5. Tác nhân gây lão hóa thực quản: Đồ ăn nóng

Li Shujun, bác sĩ Trưởng khoa Tiêu hóa tại bệnh viện Tsinghua Chang Gung ở Bắc Kinh (TQ), cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Health Times vào năm 2019 rằng bề mặt của thực quản được bao phủ bởi các màng nhầy mỏng manh và nhiệt độ của thức ăn có ảnh hưởng lớn trên đó: 10℃ -40℃ là phù hợp nhất; 50℃ -60℃ hầu như không dung nạp được; trên 65℃, nó sẽ gây bỏng. Nếu nhiệt độ thức ăn quá cao sẽ làm bỏng niêm mạc thực quản và gây viêm nhiễm, hoại tử, về lâu dài có thể dẫn đến ung thư.

Cơ thể con người nhạy cảm với các cơ quan tiêu hóa như thực quản, dạ dày. Tuy nhiên, ngay cả khi thực quản bị bỏng thì cơ thể con người cũng khó cảm nhận được, thậm chí cả những tổn thương nhỏ chúng ta cũng không dễ dàng phát hiện ra. Do đó, nhiệt độ thích hợp nhất để ăn uống là không lạnh cũng không nóng, môi của chúng ta chỉ cần cảm nhận được độ ấm là thích hợp nhất.

6. Tác nhân gây lão hóa đường ruột: Chế độ ăn uống không hợp lý

Trong một cuộc phỏng vấn với Tân Hoa Xã vào năm 2006, Vương Tiểu Quân, bác sĩ Trưởng khoa tiêu hóa của bệnh viện Sức khỏe bà mẹ và trẻ em Hồ Bắc (TQ), cho biết "tuổi ruột" của người bình thường không khác nhiều so với tuổi sinh học của họ, nhưng với tuổi tác, áp lực cuộc sống và công việc tăng cao, chế độ ăn uống không hợp lý sẽ làm giảm số lượng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Đồng thời vi khuẩn có hại tiếp tục gia tăng, lâu dần sẽ dẫn đến mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột và làm lão hóa chức năng đường ruột.

Tại khoa tiêu hóa ngoại trú của một số bệnh viện ở Vũ Hán, phụ nữ trẻ điều trị táo bón chiếm một nửa số bệnh nhân, và một số lượng đáng kể bệnh nhân có chức năng đường ruột bị lão hóa. Wang Xiaojun cho biết, đường tiêu hóa là cơ quan tiêu hóa và hấp thụ quan trọng của cơ thể con người, nhu động của nó đòi hỏi sự đều đặn.

Nên ăn thường xuyên để đảm bảo lượng chất xơ bằng rau, trái cây mỗi ngày, và 1/3 lương thực chính là ngũ cốc thô.

7. Tác nhân gây lão hóa phổi: Khói bếp

Tao Xincao, một bác sĩ từ Khoa Hô hấp và Chăm sóc Điều trị thứ hai tại Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc-Nhật Bản, đã viết trên Health Times vào năm 2018 rằng tác động của khói bếp đối với con người là kích ứng mạnh đối với màng nhầy của mũi, mắt và họng. Từ đó gây viêm mũi, họng, viêm phế quản và các bệnh đường hô hấp khác. Hít phải khói dầu lâu ngày còn có thể dẫn đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó cũng có thể gây ra các triệu chứng như chán ăn, khó chịu, thiếu năng lượng, thờ ơ, mệt mỏi và suy nhược, về mặt y học được gọi là hội chứng đèn đen.

Khi nấu ăn, bạn nên vừa bật máy hút mùi, vừa mở cửa sổ bếp. Bật máy hút mùi thêm 10 phút sau khi nấu. Thông thường bạn có thể ăn các món hầm và trộn các loại rau củ, nhưng không nên xào, vì nấu lâu sẽ không tránh khỏi nhiều khói dầu. Đảm bảo xào rau ở nhiệt độ dầu có thể được kiểm soát ở mức nóng 50 - 60%. Tức là sau khi cho dầu vào nồi, bạn lấy một phần vỏ hành nhỏ ném vào nồi, nếu thấy có nhiều bọt xung quanh vỏ hành thì cho các nguyên liệu vào nồi trước khi hành chuyển màu. Ngoài ra, hãy vệ sinh bộ lọc của máy hút mùi mỗi tháng một lần để tránh ảnh hưởng đến tác dụng của máy hút mùi.

