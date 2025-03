7 lý do nên uống một ly gừng và nghệ mỗi ngày

Gừng được biết đến với tác dụng cải thiện tình trạng buồn nôn, nôn mửa và đau liên quan đến viêm xương khớp và kiểm soát lượng đường trong máu. Nghệ thường được sử dụng để cải thiện sức khỏe tiêu hóa, nhiễm trùng đường hô hấp và đau viêm khớp.

1. Một số lợi ích của gừng và nghệ với sức khỏe

Một nghiên cứu cho thấy việc kết hợp gừng và nghệ có thể giúp giảm viêm, giảm đau, tăng cường khả năng miễn dịch và bảo vệ chống lại bệnh mạn tính.

Gừng và nghệ là gia vị phổ biến.

Tác dụng chống oxy hóa của gừng và nghệ

Chất chống oxy hóa là hóa chất có thể ngăn ngừa stress oxy hóa. Stress oxy hóa xảy ra khi có nhiều gốc tự do trong cơ thể bạn hơn chất chống oxy hóa. Gốc tự do là những phân tử không ổn định trong cơ thể bạn có ít nhất một electron không ghép đôi. Theo thời gian, tình trạng căng thẳng oxy hóa có thể dẫn đến bệnh đái tháo đường, béo phì, bệnh tim và một số loại ung thư.

Gừng và nghệ chứa các hợp chất có đặc tính chống oxy hóa mạnh như gingerol, shogaol và curcumin. Các nghiên cứu cho thấy những loại gia vị này có thể mang lại tiềm năng chống oxy hóa lớn hơn khi kết hợp.

Giảm viêm

Viêm là một phần bình thường của quá trình chữa lành nhưng tình trạng viêm kéo dài (viêm mạn tính) có liên quan đến một số tình trạng sức khỏe, bao gồm:

Các bệnh tự miễn dịch như viêm khớp dạng thấp;

Trầm cảm;

Bệnh đái tháo đường type 2;

Bệnh Parkinson;

Một số loại ung thư;

Tăng huyết áp và bệnh tim;

Rối loạn tiêu hóa như bệnh viêm ruột (IBD), bao gồm bệnh Crohn và viêm loét đại tràng;

Hen suyễn và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD)…

Các chất chống oxy hóa trong gừng và nghệ có đặc tính chống viêm mạnh có thể ngăn ngừa tình trạng viêm mạn tính. Một nghiên cứu trên tế bào động vật cho thấy shogaol (từ gừng) và curcumin (từ nghệ) là những hợp chất chính giúp giảm viêm. Tuy nhiên, cần nghiên cứu thêm để xác định xem những tác dụng này có ở người hay không.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Tác dụng chống viêm, chống oxy hóa của gừng và nghệ có thể giúp hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn.

Gừng và curcumin (hợp chất chính trong nghệ) cũng có đặc tính kháng khuẩn mạnh. Điều này có nghĩa là chúng có thể giúp tiêu diệt và ngăn ngừa vi khuẩn phát triển. Cả hai loại gia vị này đều đã được sử dụng trong nhiều năm như một phương thuốc tự nhiên để chữa cảm lạnh.

Dữ liệu sơ bộ cho thấy chiết xuất gừng có thể giúp ngăn ngừa cảm lạnh, làm dịu cơn đau họng và giảm tắc nghẽn.

Curcumin có thể ảnh hưởng đến các tế bào bạch cầu và giúp tăng cường khả năng miễn dịch tự nhiên của bạn.

Giảm đau mạn tính

Tác dụng chống viêm của gừng và nghệ có thể giúp giảm đau do viêm. Một nghiên cứu trên 60 người bị thoái hóa khớp gối đã so sánh tác dụng của chiết xuất nghệ, hạt tiêu đen và gừng với Aleve (naproxen). Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng sự kết hợp thảo dược này có hiệu quả như Aleve trong việc giảm đau và viêm khi dùng hai lần một ngày trong bốn tuần.

Cải thiện chứng buồn nôn và sức khỏe tiêu hóa

Gừng đã được sử dụng trong nhiều năm để điều trị chứng buồn nôn do hóa trị, ốm nghén, phẫu thuật và say tàu xe. Điều này có thể là do các hợp chất trong gừng như gingerols và shogaols, giúp dạ dày trống nhanh hơn, cải thiện tiêu hóa.

Nghệ có thể giúp điều trị chứng trào ngược acid. Một nghiên cứu cho thấy curcumin có thể hiệu quả như Prilosec (omeprazole), một chất ức chế bơm proton (PPI) được sử dụng để điều trị tình trạng này.

Tuy nhiên, tiêu thụ gừng và nghệ với lượng lớn nghệ có thể khiến tình trạng buồn nôn trở nên trầm trọng hơn.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Các loại nước ép gừng và nghệ có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách giảm viêm, tình trạng viêm có liên quan chặt chẽ đến bệnh tim.

Một nghiên cứu cho thấy tiêu thụ 2-4 g gừng tươi mỗi ngày có thể giúp giảm huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Tăng huyết áp là một trong những yếu tố nguy cơ chính gây bệnh tim.

Một nghiên cứu quan sát khác phát hiện ra rằng những người tiêu thụ nghệ có nguy cơ tử vong do bệnh tim thấp hơn đáng kể. Nghệ có thể giúp ngăn ngừa hoặc làm chậm xơ vữa động mạch (mảng bám tích tụ trong động mạch). Khi mảng bám tích tụ, động mạch sẽ hẹp lại, làm giảm lưu lượng máu và có thể dẫn đến đau ngực hoặc đau tim.

Có thể thúc đẩy giảm cân

Bằng chứng mới nổi cho thấy gừng có thể giúp giảm cân. Một đánh giá về các thử nghiệm có đối chứng ngẫu nhiên cho thấy việc dùng 2 g chất bổ sung gừng mỗi ngày trong hơn tám tuần là hiệu quả nhất để giảm cân. Đây là liều lượng cô đặc hơn nhiều so với liều lượng mà các loại thuốc nghệ và gừng thường chứa.

Các nghiên cứu trên ống nghiệm và động vật cho thấy curcumin có thể hỗ trợ giảm cân theo nhiều cách. Nó có thể khiến các tế bào mỡ đang phát triển chết đi và ngăn ngừa các tế bào mỡ mới hình thành. Curcumin cũng có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất và cải thiện tình trạng kháng insulin. Tuy nhiên, cần có thêm nhiều nghiên cứu trên người để xác định hiệu quả của nó.

Không nên lạm dụng gừng và nghệ, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ nếu có ý định tiêu thụ hằng ngày.

2. Có thể dùng gừng và nghệ cùng nhau không?

Không có nhiều nghiên cứu về lợi ích kết hợp của nghệ và gừng nhưng một số nghiên cứu đã tìm thấy kết quả khả quan.

Một nghiên cứu gần đây đã đánh giá tác dụng của một loại thực phẩm bổ sung thảo dược có chứa chiết xuất nghệ, gừng và hạt tiêu đen so với Naproxen - một loại thuốc chống viêm không steroid (NSAID) - trên những người tham gia bị thoái hóa khớp gối. Sau bốn tuần, những người tham gia đã giảm đáng kể prostaglandin E2 (PGE2) - một hợp chất đóng vai trò trong tình trạng viêm liên quan đến các tình trạng như viêm khớp.

Hạt tiêu đen cải thiện đáng kể khả dụng sinh học của nghệ - khả năng hấp thụ của cơ thể - điều này có thể làm tăng lợi ích của nghệ như một phần của thực phẩm bổ sung thảo dược trong nghiên cứu.

Nghệ và gừng đều có tác dụng chống oxy hóa, chống viêm cho cơ thể và thường được dung nạp tốt, vì vậy kết hợp chúng có thể giúp giảm viêm, chống lại stress oxy hóa trong cơ thể.

Một nghiên cứu gần đây khác phát hiện ra rằng nghệ và gừng có tác dụng hiệp đồng khi nói đến việc chống viêm, nghĩa là chúng có tác dụng chống viêm tốt hơn khi dùng cùng nhau. Tuy nhiên, nghiên cứu này được tiến hành trên động vật và tế bào người trong ống nghiệm, vì vậy cần có các nghiên cứu dựa trên người để xác nhận tác dụng trên cơ thể người.

3. Tác dụng phụ và rủi ro của nghệ và gừng

Gừng và nghệ là hai loại gia vị mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, tuy nhiên, việc sử dụng hàng ngày cần được thực hiện cẩn trọng. Mặc dù chúng thường được coi là an toàn khi dùng ở mức độ vừa phải nhưng vẫn có những lưu ý quan trọng.

Do đặc tính làm loãng máu của cả gừng và nghệ, việc sử dụng liều lượng lớn cùng với các loại thuốc làm loãng máu có thể làm tăng nguy cơ chảy máu. Những người đang dùng thuốc hạ đường huyết cũng cần thận trọng, vì gừng và nghệ có thể làm giảm lượng đường trong máu, dẫn đến tương tác không mong muốn với thuốc. Do đó, việc trao đổi với bác sĩ trước khi sử dụng liều cô đặc là rất cần thiết.

Phụ nữ mang thai và cho con bú, người bị sỏi mật, rối loạn chảy máu hoặc chuẩn bị phẫu thuật cũng cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng gừng và nghệ. Liều lượng cao của hai loại gia vị này có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa như ợ nóng, buồn nôn và tiêu chảy. Để tránh những tác dụng phụ này, nên bắt đầu với liều lượng nhỏ và tăng dần nếu cần thiết, đồng thời chú ý đến các biểu hiện của cơ thể. Nếu có bất kỳ tác dụng phụ nào, nên ngừng sử dụng ngay lập tức.

Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, người muốn dùng gừng và nghệ thường xuyên nên hỏi ý kiến tư vấn cụ thể của bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng về liều lượng cũng như cách sử dụng phù hợp với tình trạng sức khỏe của từng người. Việc này sẽ giúp tận dụng tối đa lợi ích của gừng và nghệ mà tránh được các tác dụng phụ không mong muốn.