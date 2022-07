6 dấu hiệu cơ thể cảnh báo gan của bạn đang nhiễm độc, cần dừng ngay những thói quen này và thải độc cho gan

Gan là một trong những cơ quan nội tạng quan trọng nhất của cơ thể, là công cụ loại bỏ các độc tố cùng hơn 500 chức năng khác đã được y học tìm thấy. Vì vậy, bảo vệ và chăm sóc gan là vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết để duy trì sức khỏe. Do đó, luôn cần lắng nghe cơ thể để phát hiện kịp thời những dấu hiệu cầu cứu từ gan.

Cảm giác đắng miệng khi ngủ dậy

Đắng miệng, ăn uống không ngon là cảm giác thường gặp ở người mới ốm dậy hay sau khi sốt cao. Tuy nhiên nếu tình trạng này kéo dài thì đó là dấu hiệu cảnh báo chức năng gan của đã có phần suy giảm. Lý do là gan suy giảm chức năng sẽ không đào thải được các độc tố, khiến chúng trào ngược làm bạn có cảm giác đắng miệng khi ăn hay uống.

Chán ăn, luôn cảm giác mệt mỏi

Theo các chuyên gia cho biết hầu hết những người mắc bệnh gan như: Viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan, ung thư gan... thường có các biểu hiện như mệt mỏi, không còn cảm giác muốn ăn, thèm ăn và kiệt sức không thể làm bất cứ việc gì.

Trên thực tế, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên. Nếu một ngày bạn chán ăn, không còn cảm giác thèm ăn, cơ thể mệt mỏi thì có thể cảnh báo bạn đang gặp vấn đề về gan.

Trướng bụng, đầy hơi, đau tức hạ sườn phải

Khi bạn đột nhiên mắc chứng trướng bụng, đau bụng thì cẩn phải thận trọng với chức năng của gan. Bởi khi chức năng gan suy giảm sẽ gây tích nước nhiều khiến bụng đầy hơi, đau bụng. Tuy nhiên, đây cũng có thể là biểu hiện của các vấn đề khác của tiêu hoá như ăn thực phẩm nhiều đạm, nhiều dầu mỡ... vì vậy, hãy kiểm tra lại các chế độ ăn hàng ngày của mình.

Thực tế cho thấy khi gan yếu ở giai đoạn sớm, bệnh không có biểu hiện cụ thể. Bệnh nhân vẫn làm việc bình thường, có thể chỉ đau nhẹ hạ sườn phải, trướng hơi nhẹ và giai đoạn này bệnh có thể kéo dài vài năm.

Mẩn ngứa, mề đay

Bị ngứa do gan nhiễm độc là tình trạng rất phổ biến. Các mụn nhọt, mẩn ngứa, nổi mề đay là dấu hiệu đặc trưng của bệnh,... Nguyên nhân nhiễm độc gan gây ngứa là do chức năng gan suy giảm nên việc thải độc cơ thể không còn hiệu quả, chất độc tích tụ gây kích ứng da.

Nước tiểu có màu sẫm, đại tiện có màu trắng

Nước tiểu sẫm màu có thể là do uống không đủ nước mỗi ngày nhất là thời tiết nắng nóng như hiện nay khiến tình trạng ra mồ hồi nhiều, thiếu nước. Hoặc cũng có thể do đang sử dụng một loại thuốc nào đó khiến tình trạng nước tiểu sẫm màu. Tuy nhiên, nếu màu nước tiểu đậm hơn nhiều so với bình thường hoặc có thêm triệu chứng khác kèm theo như: đại tiện phân có màu trắng, thì rất có thể là dấu hiệu của bệnh gan.

Vàng mắt, vàng da

Gan nhiễm độc trong thời gian dài làm suy gan, khiến lượng sắc tố bilirubin tích tụ trong máu. Chất này có thể ngấm vào các mô như da và mắt làm chúng chuyển sang màu vàng. Cụ thể, bilirubin là các hồng cầu già, bị vỡ và được xử lý tại gan. Tuy nhiên khi gan nhiễm độc, tế bào gan bị tổn thương và hủy hoại làm bilirubin không được thu nhận, đào thải, kết quả bị ứ trong máu và tích tụ tại niêm mạc khiến vùng dưới da và lòng trắng của mắt chuyển màu vàng.

5 thói quen hằng ngày ảnh hưởng trực tiếp đến gan, ai cũng nên tránh

Thức khuya

Thức khuya dậy sớm, thiếu ngủ trầm trọng rất hại cho gan. Theo lý luận về kinh mạch của đông y, khoảng thời gian từ 11 giờ đến 2 giờ sáng là lúc khí huyết kinh Can mạnh nhất, là thời gian gan bài độc mạnh mẽ. Để đạt được hiệu quả tốt nhất thì cơ thể phải ở trong trạng thái ngủ say. Nếu như thường xuyên thức khuya sẽ khiến gan không chịu nổi gánh nặng quá lớn, dễ phát bệnh về gan.

Chế độ ăn nhiều dầu mỡ

Nhiều người nghĩ rằng thực phẩm có hàm lượng dầu cao sẽ cung cấp cho cơ thể lượng dinh dưỡng dồi dào và nhiều năng lượng hơn, tuy nhiên thực phẩm quá nhiều dầu mỡ sẽ tạo gánh nặng cho hệ tiêu hóa và quá trình trao đổi chất. Nếu tiêu thụ quá nhiều thực phẩm trong thời gian dài, tỷ lệ mắc các bệnh về đường tiêu hóa và gan mật sẽ tăng lên đáng kể.

Dùng nhiều thuốc và thực phẩm chức năng

Việc tự uống thuốc mà không theo sự chỉ định của bác sĩ, uống thuốc không đủ liều hoặc quá liều sẽ tạo nên chất độc cho gan và vô cùng nhiều hệ lụy khác. Vì thế, bạn nên bỏ dần thói quen tự mua thuốc mà hãy đến gặp các bác sĩ để được kê đơn chuẩn xác đồng thời kiểm tra sức khỏe kịp thời.

Đồ ăn nhiễm mốc, giun sán

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, những mốc bám trên thực phẩm quá hạn chứa aflatoxin, đây được coi là chất gây ung thư loại 1 và ảnh hưởng mạnh mẽ tới gan. Ngoài ra, những thực phẩm không được chế biến sạch sẽ, nguy cơ gan nhiễm giun, sán là rất cao. Vì vậy đây là 2 nhóm thực phẩm mà gan sợ nhất, cần tuyệt đối tránh để phòng ngộ độc cho gan.

Bia rượu

Như chúng ta đã biết, gan phải hoạt động quá sức khi cơ thể bạn tiêu thụ một lượng lớn rượu bia. Rượu bia và chất có cồn sẽ tạo nên sự tích tụ ethanol trong cơ thể có thể gây tổn thương gan, gây viêm, gan nhiễm mỡ, xơ gan do rượu và thậm chí là ung thư gan.

