Thói quen ăn uống này có thể khiến bạn gặp nguy cơ mắc các bệnh về gan

Thứ Hai, ngày 29/11/2021 01:00 AM (GMT+7)

Nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng, một chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa và cholesterol có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về gan.

Gan là một cơ quan thực hiện hàng trăm nhiệm vụ liên quan đến sự trao đổi chất, lưu trữ năng lượng và thải độc.

Một lá gan khỏe mạnh giúp bạn tiêu hóa thức ăn, chuyển hóa thành năng lượng và dự trữ năng lượng cho đến khi bạn cần. Nó cũng giúp lọc các chất độc hại ra khỏi máu.

Ngược lại, một lá gan không khỏe mạnh có thể dẫn đến nhiều vấn đề , từ khó chịu đến nguy hiểm nghiêm trọng.

Ăn những thực phẩm làm tăng tình trạng viêm, có thể khiến bạn có nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm về gan. Ảnh: NHẬT LINH

Theo Eat This, Not That, khi nói đến sức khỏe của gan, thói quen ăn uống có thể có tác động rất lớn. Hiện nay, một nghiên cứu mới cho thấy ăn thực phẩm làm tăng tình trạng viêm nhiễm có thể khiến bạn có nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm về gan.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Journal of Human Nutrition and Dietetics, các nhà nghiên cứu đã xem xét hơn 4.100 người trưởng thành ở Mỹ trong độ tuổi từ 20 đến 80 và tiến hành so sánh Chỉ số viêm trong chế độ ăn uống (DII) để đo sức khỏe gan của họ.

Các loại thực phẩm cho điểm cao nhất hoặc những loại có thể gây ra viêm nhiễm nhiều nhất, bao gồm các món có nhiều chất béo bão hòa và cholesterol. Các loại thực phẩm có điểm số thấp nhất, bao gồm các loại thực phẩm giàu chất xơ và nhiều chất dinh dưỡng có trong trái cây tươi và rau quả.

Cụ thể, các nhà nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa DII và nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD) của những người tham gia. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, các đặc tính thúc đẩy viêm trong chế độ ăn của những người tham gia có liên quan đến sức khỏe gan kém hơn.

Sunil Pai, tác giả của An Inflammation Nation, cho biết: "Khi gan trở nên xơ hóa hơn (do tình trạng viêm gây ra cứng và sẹo), nó cũng gây cản trở sự chuyển hóa thích hợp của thuốc, thực phẩm chức năng và thực phẩm."

"Hiệu ứng này có thể khiến người bệnh cảm thấy mệt mỏi, suy yếu và đau đớn cùng với các triệu chứng khác. Thêm vào đó, các nghiên cứu đã liên kết chứng viêm mãn tính với các triệu chứng khó chịu và trên diện rộng như táo bón, giảm trí nhớ và khó thở.", Sunil Pai, cho biết thêm.

Viêm là cơ chế kích hoạt khiến hầu hết các bệnh trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, chìa khóa để cải thiện và duy trì sức khỏe của bạn là giảm viêm một cách tổng thể.

Sunil Pai khuyến nghị, mọi người nên ăn một chế độ ăn uống dựa trên thực vật chống viêm để cải thiện tình trạng sức khỏe tổng thể của họ, theo Eat This, Not That.

