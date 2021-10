Tránh 3 loại thực phẩm này trong chế độ ăn uống của bạn để giảm nguy cơ đột quỵ

Thứ Sáu, ngày 22/10/2021 16:00 PM (GMT+7)

Ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và muối ăn (natri) là nguyên nhân hàng đầu làm tăng nguy cơ đột quỵ.

Theo Times Now, đột quỵ là một tình trạng bệnh lý trong đó việc cung cấp máu lên não bị cản trở và ngăn cản oxy đến các mô não. Tình trạng này có khả năng đe dọa tính mạng và phải được chẩn đoán thông qua các triệu chứng kịp thời để giảm nguy cơ tử vong.

Các yếu tố như uống rượu và hút thuốc có liên quan chặt chẽ đến nguy cơ đột quỵ não; tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng chế độ ăn uống cũng giữ vai trò rất quan trọng đối với bệnh nhân đột quỵ hoặc những người có nguy cơ mắc bệnh.

Việc thu hẹp các động mạch cản trở việc cung cấp máu lên não, do đó làm mất oxy của các mô, do đó gây ra đột quỵ.

Hiệu ứng này được kích hoạt chủ yếu bởi các lựa chọn chế độ ăn uống và hút thuốc - các yếu tố làm tăng tích tụ cholesterol và cản trở việc cung cấp máu.

Lựa chọn chế độ ăn uống không lành mạnh có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Ảnh: NHẬT LINH

Về mặt chế độ ăn uống, các chuyên gia cho rằng tác động này là do ăn nhiều thực phẩm giàu chất béo bão hòa, chất béo chuyển hóa và muối ăn (natri).

Thực phẩm có hàm lượng cao của ba loại này làm tăng huyết áp, tăng mức cholesterol xấu và có thể khiến một người dễ mắc các bệnh tim như bệnh mạch vành, ngừng tim hoặc đau tim.

Theo một nghiên cứu thu thập dữ liệu từ European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC), người ta phát hiện ra rằng những người thường xuyên tiêu thụ trái cây, rau, sữa, sữa chua, pho mát và thực phẩm giàu chất xơ ít bị đột quỵ do thiếu máu cục bộ - đây là loại đột quỵ phổ biến nhất được đặc trưng bởi sự hình thành các cục máu đông, ngăn cản việc cung cấp máu và oxy cho não.

Cứ thêm 200 gam trái cây và rau quả được tiêu thụ trong một ngày, nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cục bộ thấp hơn 13%. Và cứ mỗi 10 gam chất xơ bổ sung, nguy cơ lại giảm thêm 24%.

Hiệu ứng này có liên quan đến việc giảm 1,02% số lần đối mặt với đột quỵ do thiếu máu cục bộ đối với những người tiêu thụ trái cây và rau quả và ít hơn 1,86% trường hợp đối với người tiêu dùng chất xơ ăn kiêng trong khoảng thời gian 10 năm.

Theo một nghiên cứu được công bố trên NCBI, các lựa chọn lối sống lành mạnh có liên quan đến việc giảm 80% nguy cơ đột quỵ. Ngoài ra, một số yếu tố nguy cơ khác của đột quỵ là do: hút thuốc, nghiện rượu, béo phì, tăng huyết áp, bệnh tiểu đường, mức cholesterol cao, theo Times Now.

Nguồn: https://plo.vn/an-sach-song-khoe/tranh-3-loai-thuc-pham-nay-trong-che-do-an-uong-cua-ban-de-giam...Nguồn: https://plo.vn/an-sach-song-khoe/tranh-3-loai-thuc-pham-nay-trong-che-do-an-uong-cua-ban-de-giam-nguy-co-dot-quy-1023077.html